Philips support
Min Philips luftrenares filterbytesindikator stängs inte av
Om filterbytesindikatorn eller filterbyteslampan fortsätter att lysa på Philips-luftrenaren läser du nedan vad du kan göra för att lösa problemet.
När du har bytt ut filtret måste du återställa filtrets förbrukningstid manuellt. Om den inte återställs förblir indikatorn för filterbyte tänd.
Följ dessa steg för att åtgärda problemet:
- Koppla in din luftrenare
- Tryck på startknappen
- Tryck och håll ner återställningsknappen i tre sekunder
Om inte dessa steg hjälpte kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: AC0820/10R1, AC2220/10, AC0950/10. Klicka här för att visa fler produktnummer ›