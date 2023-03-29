Min Philips luftrenares filterbytesindikator stängs inte av

När du har bytt ut filtret måste du återställa filtrets förbrukningstid manuellt. Om den inte återställs förblir indikatorn för filterbyte tänd.



Följ dessa steg för att åtgärda problemet:

Koppla in din luftrenare Tryck på startknappen Tryck och håll ner återställningsknappen i tre sekunder

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