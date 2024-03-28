Jag kan inte öppna dammbehållaren på min sladdlösa Philips-dammsugare

Lyft den färgade delen för att komma åt behållaren (bild 3). Tips! Om det är svårt att ta bort den här delen från behållaren kan du knacka runt behållaren med handen för att lossa den färgade delen lite. Den går enklast att ta bort om du placerar handen som håller behållaren längst ned och lyfter den färgade delen med den andra handen.