ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Supporthemsida

Philips support

Jag kan inte öppna dammbehållaren på min sladdlösa Philips-dammsugare

Om du inte kan öppna dammbehållaren på din sladdlösa Philips-dammsugare kan det finnas en enkel lösning. Kontrollera vilken modell du har på röret och läs här hur du åtgärdar det själv.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC6826/01R1, XC3031/01R1, XC8347/01R1. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida