Jag kan inte öppna dammbehållaren på min sladdlösa Philips-dammsugare
Om du inte kan öppna dammbehållaren på din sladdlösa Philips-dammsugare kan det finnas en enkel lösning. Kontrollera vilken modell du har på röret och läs här hur du åtgärdar det själv.
När du försöker öppna dammbehållaren på den sladdlösa dammsugaren i 8000- eller 7000-serien ska du följa dessa steg:
Stäng av apparaten (bild 1).
Ta bort behållaren genom att trycka på knappen medan du håller apparaten i 45 graders vinkel (bild 2).
Följ dessa steg om du vill rengöra behållaren:
Lyft den färgade delen för att komma åt behållaren (bild 3). Tips! Om det är svårt att ta bort den här delen från behållaren kan du knacka runt behållaren med handen för att lossa den färgade delen lite. Den går enklast att ta bort om du placerar handen som håller behållaren längst ned och lyfter den färgade delen med den andra handen.
Töm dammbehållaren (bild 4).
Skölj dammbehållaren under kranen. Undvik att använda diskmaskinen (bild 5).
Se till att dammbehållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den (bild 6–7).
Se till att du först riktar in behållarens utstickande del innan du monterar den.
Titta på videon nedan för mer detaljerade instruktioner.
När du försöker öppna dammbehållaren på din sladdlösa dammsugare i 5000-serien ska du följa dessa steg:
Stäng av apparaten (bild 2).
Håll apparaten i 45 graders vinkel så som visas på bild 3. Ta bort dammbehållaren genom att trycka på frigöringsknappen som sitter längst ned på behållaren. Tips! Ta bort dammbehållaren medan du håller apparaten i upprätt läge för att undvika spill (bild 4).
Följ dessa steg om du vill rengöra behållaren:
Håll i de två blå cirklarna på sidan av den färgade delen och lyft ut den ur dammbehållaren (bild 5).
Töm det uppsamlade dammet i dammbehållaren i papperskorgen (bild 6).
Sätt tillbaka cyklonen i dammbehållaren och se till att de två delarna är i linje (bild 7).
Sätt tillbaka dammbehållaren genom att först rikta in behållarens filtersida innan den monteras på plats (bild 8).
Om du håller knappen på handenheten intryckt när dammbehållaren inte är rätt inriktad kan det hända att den sitter fel eller att den fastnar. Du ser då eventuellt ett mellanrum mellan dammbehållaren och motordelen på handenheten. För att åtgärda detta trycker du dammbehållaren mot motorn tills avståndet försvinner. Se till att inriktningen är korrekt utförd innan du trycker hårt.
I videon nedan visar vi rätt placering av dammbehållaren och hur du åtgärdar problemet.
När du försöker öppna SpeedPro (Max)-behållaren ska du följa de här stegen:
Stäng av apparaten.
Ta bort behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på handenheten bredvid dammbehållaren (bild 1).
Ta av locket och töm dammbehållaren (bild 2–3).
Sätt tillbaka dammbehållarens lock. Det är ordentligt stängt när du hör ett klick (se bild 4).
Sätt tillbaka dammbehållaren. Den är korrekt placerad när du hör ett klick (se bild 5).
Löste åtgärderna ovan inte problemet? Kontakta oss om du behöver mer hjälp via www.philips.com/support.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:FC6826/01R1, XC3031/01R1, XC8347/01R1. Klicka här för att visa fler produktnummer ›