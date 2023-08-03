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Philips support

Min Sonicare-tandborste stänger av sig själv

Om tandborsten stänger av sig själv kan eventuellt felsökningstipsen nedan hjälpa dig att hitta en lösning.

Vi rekommenderar att du följer stegen i den ordning som anges nedan. Mellan stegen kontrollerar du om problemet är åtgärdat innan du går vidare till nästa steg.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX3792/11 , HX3689/43 , HX3689/44 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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