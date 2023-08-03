Philips support Min Sonicare-tandborste stänger av sig själv

Om tandborsten stänger av sig själv kan eventuellt felsökningstipsen nedan hjälpa dig att hitta en lösning.



Vi rekommenderar att du följer stegen i den ordning som anges nedan. Mellan stegen kontrollerar du om problemet är åtgärdat innan du går vidare till nästa steg.

1. Ändra borstningsläget. Det valda borstningsläget definierar borstningstiden. Tandborsten stängs av automatiskt när den rekommenderade tiden har passerat.

Vi rekommenderar att du ändrar borstläget. Borstlägenas tider kan variera från 20 sekunder till 3,5 minuter. 2. Kontrollera om BrushPacer-läget är aktiverat. BrushPacer delar in borstningstiden i sex delar. När du borstar slutar den att vibrera en kort stund för att ange när du ska flytta till nästa område. Tandborsten stoppar automatiskt när borstningen är klar. 3. Kontrollera om trycksensorn är aktiverad. Tandborsten mäter det tryck du applicerar när du borstar. Om du trycker för hårt stannar den en kort stund, vilket indikerar att trycket är för hårt. Har du fortfarande problem med tandborsten? Om inget av dessa tips hjälper kan tandborsten ha skadats internt. Vi rekommenderar att du begär en reparation eller ett byte av tandborsten.