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Min Philips AquaTrio-dammsugare avger ett högt eller ovanligt ljud

Om Philips AquaTrio-dammsugaren ger ifrån sig ett högt eller ovanligt ljud kan det finnas några möjliga orsaker. Beroende på modell kan du läsa nedan hur du åtgärdar det.

aquatrio-modeller

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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