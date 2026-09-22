Min Philips AquaTrio-dammsugare avger ett högt eller ovanligt ljud

Om Philips AquaTrio-dammsugaren i 9000-serien ger ifrån sig ett högt eller ovanligt ljud kan det finnas några möjliga orsaker:



Endast dammsugning

Det kan finnas hårstrån eller annat som fastnat runt rullborsten

Kontrollera om något har fastnat i rullborsten och ta i så fall bort det (se bild a)

1. Dra ned låsspaken på sidan av LED-munstycket (1) och för ut rullborsten ur LED-munstycket (2).

2. Du kan ta bort hår eller trådar som har fastnat från rullborsten genom att föra ned rullborsten med en hand eller föra in en sax genom spåret på rullborsten för att klippa av hår och trådar som har trasslat in sig runt rullborsten.

3. För in rullborsten i LED-munstycket igen (1) och tryck upp låsspaken för att låsa rullborsten i LED-munstycket (ett klickljud hörs).



Något blockerar cyklonen

Kontrollera om det finns något som har fastnat i cyklonen och ta i så fall bort det (se bild b)

1. Vrid cyklonen medurs (1) och ta bort den från dammbehållaren (2).

2. Ta bort hår och smuts som har fastnat i och under cyklonen.

3. Sätt tillbaka cyklonen (1) och vrid den moturs (2) för att fästa den i dammbehållaren. Var försiktig! Se till att cyklonen är helt åtdragen när den sätts tillbaka. Vrid cyklonen tills det inte går att vrida den längre och den sitter helt fast.





Om du har kontrollerat allt ovan och dammsugaren fortfarande avger ett ljud kan det ha uppstått ett tekniskt fel. Om så är fallet, ber vi dig kontakta oss.