Min Philips Airfryer låter

Om ljudet du hör låter som att en fläkt roterar mycket snabbt är det normalt.



Din Philips Airfryer har en fläkt inuti som hjälper till att hålla de inre delarna svala när apparaten är på.

Ljudet kan nå upp till 65 dB (decibel) eller lika högt som ljudet en genomsnittlig dammsugare avger.



Om så är fallet ska du inte oroa dig. Det är inget fel på din Airfryer.