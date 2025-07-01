Min Philips Airfryer låter

Om din Philips Airfryer låter kan du läsa nedan om hur du enkelt åtgärdar det själv.
Om ljudet du hör låter som att en fläkt roterar mycket snabbt är det normalt.
Din Philips Airfryer har en fläkt inuti som hjälper till att hålla de inre delarna svala när apparaten är på. Ljudet kan nå upp till 65 dB (decibel) eller lika högt som ljudet en genomsnittlig dammsugare avger.
Om så är fallet ska du inte oroa dig. Det är inget fel på din Airfryer.
Om ljudet är högre än eller skiljer sig från det vanliga ljudet du hör från fläkten (till exempel fladder eller skakningar) finns det en del som sitter löst inuti din Philips Airfryer.
I så fall kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9220/20R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›