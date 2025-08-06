Min hårtrimmer/hårklippare från Philips fungerar inte
Om hårtrimmern eller -klipparen inte fungerar kan felsökningstipsen nedan eventuellt hjälpa dig att hitta en lösning.
Vi rekommenderar att du följer stegen i den ordning som anges nedan. Mellan stegen kontrollerar du om problemet är åtgärdat innan du går vidare till nästa steg.
Det kan vara mycket farligt att använda en elektrisk enhet med vatten. Därför fungerar Philips vattentäta och duschsäkra trimrar endast när de inte är sladdanslutna. Prova att koppla bort trimmern från eluttaget och slå sedan på den.
Trimmern måste rengöras regelbundet för att den ska fungera korrekt. Hår och skräp kan fastna i enheten och påverka dess prestanda.
Innan du rengör trimmern måste du ta reda på om den är tvättbar eller endast lämplig för torr rengöring.
Tvättbara trimrar Dessa har en kran- eller duschsymbol tryckt på sig. Rengör dessa enheter genom att ta bort tillbehören och klippenheten och sedan rengöra området under med vatten. Använd inte tvålvatten eller rengöringsmedel eftersom detta kan ta bort skyddsfettet på klippenheten och påverka dess funktion. Tvätta och torka tillbehören separat innan du sätter tillbaka dem på trimmern.
Ej tvättbara trimrar De här enheterna har en överkryssad kransymbol tryckt på sig. Dessa apparater kan inte tvättas med vatten. När du tar bort tillbehören ska du rengöra området undertill med den lilla borsten som medföljer eller med en bomullspinne.
Ej tvättbara trimrar med tvättbara tillbehör Vissa Philips-trimrar är inte tvättbara, men tillbehören är det. För dessa enheter tar du bort tillbehören för att tvätta bort dem. Se till att tillbehören är helt torra innan du sätter tillbaka dem på trimmern. Titta på instruktionsvideon nedan för att ta reda på hur du rengör sådana enheter.
Mer ingående anvisningar för din modell finns i användarhandboken.
Om olja tillhandahålls med trimmern eller klipparen rekommenderar Philips att du använder den regelbundet för att produkten ska fungera effektivt. Du kan droppa några droppar olja på trimsaxens tänder på trimmern eller klipparen. Du kan använda den olja som finns i förpackningen eller annan symaskinsolja.
Tips: Den här informationen gäller endast när olja levereras med produkten. Om ingen olja medföljer behövs ingen olja användas.
Det kan hända att batteriet i Philips-trimmern är urladdat. Vi rekommenderar dig att ladda trimmern helt och sedan försöka att slå på den igen. Obs! Laddnings- och driftstiden kan variera beroende på trimmermodell. Mer information finns i användarhandboken. Om apparaten drivs med AA-batterier för engångsbruk kan det vara dags att byta ut dem. När du byter ut batteriet ska du se till att batteriets poler (+ och −) är placerade åt rätt håll. Använd endast rätt engångsbatterier enligt anvisningarna i användarhandboken. Blanda inte olika typer av batterier eller nya och använda batterier.
Har produkten en USB-laddningskabel? Om trimmern/klipparen från Philips levereras med en USB-laddningskabel ska du ansluta den till en lämplig strömkälla när du laddar enheten. Den uppskattade laddningstiden baseras på användning av en USB-kontaktadapter på 5 V, 1 A. Om du använder en alternativ strömkälla kan laddningstiden bli betydligt längre.
Tips: Behöver du en adapter för att ladda enheten? Klicka här och sök efter HQ87 i sökfältet högst upp på sidan.