Min hårtrimmer/hårklippare från Philips fungerar inte

Trimmern måste rengöras regelbundet för att den ska fungera korrekt. Hår och skräp kan fastna i enheten och påverka dess prestanda.



Innan du rengör trimmern måste du ta reda på om den är tvättbar eller endast lämplig för torr rengöring.



Tvättbara trimrar

Dessa har en kran- eller duschsymbol tryckt på sig. Rengör dessa enheter genom att ta bort tillbehören och klippenheten och sedan rengöra området under med vatten.

Använd inte tvålvatten eller rengöringsmedel eftersom detta kan ta bort skyddsfettet på klippenheten och påverka dess funktion. Tvätta och torka tillbehören separat innan du sätter tillbaka dem på trimmern.



Ej tvättbara trimrar

De här enheterna har en överkryssad kransymbol tryckt på sig. Dessa apparater kan inte tvättas med vatten. När du tar bort tillbehören ska du rengöra området undertill med den lilla borsten som medföljer eller med en bomullspinne.



Ej tvättbara trimrar med tvättbara tillbehör

Vissa Philips-trimrar är inte tvättbara, men tillbehören är det. För dessa enheter tar du bort tillbehören för att tvätta bort dem. Se till att tillbehören är helt torra innan du sätter tillbaka dem på trimmern.

Titta på instruktionsvideon nedan för att ta reda på hur du rengör sådana enheter.



Mer ingående anvisningar för din modell finns i användarhandboken.

