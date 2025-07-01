Philips support
Min Philips HomeID-app stängdes eller kraschade
Om du märker att HomeID-appen kraschar ofta kan du prova följande alternativ, ett i taget:
1. Stäng och starta om HomeID-appen.
2. Kontrollera att du har installerat den senaste versionen av HomeID-appen. Sök efter uppdateringar i appbutiken.
3. Starta om telefonen.
4. Töm telefonens cacheminne (Inställningar/HomeID/Töm cacheminne)
5. Som sista alternativ kan du ta bort och installera om HomeID-appen
Om inget av ovanstående fungerade kontaktar du Philips lokala kundsupport.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9220/20R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›