Philips support Min Philips HomeID-app stängdes eller kraschade

Om du märker att HomeID-appen kraschar ofta kan du prova följande alternativ, ett i taget:

1. Stäng och starta om HomeID-appen.

2. Kontrollera att du har installerat den senaste versionen av HomeID-appen. Sök efter uppdateringar i appbutiken.

3. Starta om telefonen.

4. Töm telefonens cacheminne (Inställningar/HomeID/Töm cacheminne)

5. Som sista alternativ kan du ta bort och installera om HomeID-appen

Om inget av ovanstående fungerade kontaktar du Philips lokala kundsupport.

