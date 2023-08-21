Min sladdlösa Philips-dammsugare i 8000-serien har låg sugeffekt

Filtret eller cyklonen är smutsiga

Om filtret eller cyklonen (den färgade delen i dammbehållaren) är smutsiga märker du att sugeffekten minskar. Följ anvisningarna för att rengöra båda delarna för att åtgärda detta:

Dammbehållare/-cyklon

Stäng av apparaten (bild A1).

Ta bort behållaren genom att trycka på knappen medan du håller apparaten i 45 graders vinkel (bild 2).

Lyft den färgade delen för att komma åt behållaren (bild A3). Ta bort hår och smuts som fastnat i cyklonen.

Töm dammbehållaren (bild A4).

Skölj dammbehållaren under kranen. Undvik att använda diskmaskinen (bild A5).

Se till att dammbehållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den (bild A6–A7).

Filter

Ta bort filterbehållaren från den färgade delen genom att vrida den moturs (bild B8).

Ta bort det tvättbara skumfiltret från filterbehållaren (bild B9).

Knacka båda delarna över en papperskorg för att rengöra dem (bild B10).

Skölj skumfiltret (bild B11) och krama det tills rent vatten kommer ut (bild B12). Kom ihåg att inte skölja filterbehållaren. Obs! För bästa rengöringsresultat ska du låta vatten rinna genom filtret med filterfliken vänd nedåt så att damm som sitter fast hårt kan tvättas bort.

Låt filtret torka i 24 timmar (bild B13).

Sätt ihop delarna igen (bild B14–16).

Dammbehållaren är inte ordentligt ansluten till apparaten

Om dammbehållaren inte sitter fast ordentligt kan det leda till problem med sugeffekten. Se till att dammbehållaren är ordentligt fastsatt genom att först rikta in behållarens ovansida innan den monteras på plats. Du kan titta på 1:10–1:15 i videon nedan.

Obs !

Se till att du först riktar in behållarens ovansida innan du monterar den.

Se till att filtret tvättas minst en gång i månaden när du använder apparaten regelbundet.