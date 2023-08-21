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Philips support

Min sladdlösa Philips-dammsugare i 8000-serien har låg sugeffekt

Om sugeffekten på din sladdlösa Philips-dammsugare i 8000-serien inte är så bra som förväntat kan det bero på flera orsaker. Leta upp modellnamnet på dammsugaren på handenheten och ta reda på hur du löser det själv i följande avsnitt.

Modeller i 8000-serien

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC6826/01R1 , XC7043/01R1 , XC8055/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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