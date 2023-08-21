Min sladdlösa Philips-dammsugare i 8000-serien har låg sugeffekt
Om sugeffekten på din sladdlösa Philips-dammsugare i 8000-serien inte är så bra som förväntat kan det bero på flera orsaker. Leta upp modellnamnet på dammsugaren på handenheten och ta reda på hur du löser det själv i följande avsnitt.
Filtret eller cyklonen är smutsiga Om filtret eller cyklonen (den färgade delen i dammbehållaren) är smutsiga märker du att sugeffekten minskar. Följ anvisningarna för att rengöra båda delarna för att åtgärda detta:
Dammbehållare/-cyklon
Stäng av apparaten (bild A1).
Ta bort behållaren genom att trycka på knappen medan du håller apparaten i 45 graders vinkel (bild 2).
Lyft den färgade delen för att komma åt behållaren (bild A3). Ta bort hår och smuts som fastnat i cyklonen.
Töm dammbehållaren (bild A4).
Skölj dammbehållaren under kranen. Undvik att använda diskmaskinen (bild A5).
Se till att dammbehållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den (bild A6–A7).
Filter
Ta bort filterbehållaren från den färgade delen genom att vrida den moturs (bild B8).
Ta bort det tvättbara skumfiltret från filterbehållaren (bild B9).
Knacka båda delarna över en papperskorg för att rengöra dem (bild B10).
Skölj skumfiltret (bild B11) och krama det tills rent vatten kommer ut (bild B12). Kom ihåg att inte skölja filterbehållaren.Obs! För bästa rengöringsresultat ska du låta vatten rinna genom filtret med filterfliken vänd nedåt så att damm som sitter fast hårt kan tvättas bort.
Låt filtret torka i 24 timmar (bild B13).
Sätt ihop delarna igen (bild B14–16).
Dammbehållaren är inte ordentligt ansluten till apparaten Om dammbehållaren inte sitter fast ordentligt kan det leda till problem med sugeffekten. Se till att dammbehållaren är ordentligt fastsatt genom att först rikta in behållarens ovansida innan den monteras på plats. Du kan titta på 1:10–1:15 i videon nedan.
Obs!
Se till att du först riktar in behållarens ovansida innan du monterar den.
Se till att filtret tvättas minst en gång i månaden när du använder apparaten regelbundet.
För mer detaljerade instruktioner kan du titta på den medföljande videon nedan.
Ett föremål har fastnat i luftflödespassagen Ett externt föremål kan fastna i luftflödespassagen. Kontrollera att apparaten är avstängd. Rengör munstycket genom att följa stegen i användarhandboken eller videon nedan. Kontrollera röret genom att ta bort det från huvudenheten. Kontrollera även om något har fastnat i handenheten. Ta bort föremålet i munstycket eller röret och starta om apparaten. Det finns inget filter i apparaten Om det inte finns något filter i apparaten kan det leda till problem med sugeffekten. Kontrollera att filtret sitter i apparaten och är korrekt monterat. När du ansluter dammbehållaren till apparaten är det viktigt att först rikta in behållarens ovansida innan den monteras på plats. Luftkanalerna på dammsugnings- och moppmunstycket blockeras Om luftkanalerna på dammsugnings- och moppmunstycket är blockerade kan sugeffekten minska. Följ nedanstående anvisningar för att rengöra munstycket och åtgärda problemet:
Öppna locken till luftkanalerna på båda sidor om munstyckets fäste (bild D1).
Rengör kanalerna (bild D2).
Stäng locken och vänd munstycket upp och ned (bild D3 och D4).
Rengör luftflödesluckorna på båda sidor av munstycket (bild D5).
Om du har kontrollerat ovanstående och apparaten fortfarande har lägre sugeffekt än vanligt ska du ta den till ett Philips-servicecenter eller kontakta oss för att få mer hjälp på www.philips.com/support.
Dammbehållaren är full När dammbehållaren i Philips-dammsugaren är full är sugeffekten lägre än vanligt. Töm dammbehållaren för att återfå tillräcklig sugeffekt (bild A1–A3).
Filtret är smutsigt Om filtret är smutsigt märker du att sugeffekten minskar. Följ nedanstående anvisningar för att rengöra filtret och åtgärda problemet:
Ta bort dammbehållaren från apparaten (bild B2).
Ta bort filterbehållaren från dammbehållaren och ta bort det tvättbara skumfiltret från filterbehållaren (bild B3–B4).
Knacka skumfiltret över en papperskorg för att lossa smuts och skölj skumfiltret under kranen (bild B5). Filterbehållaren kan inte tvättas.
Krama det tills rent vatten kommer ut (bild B6–B7).
Knacka filterbehållaren över en papperskorg(bild B8).
Låt filtret torka i 24 timmar (bild B9).
Sätt ihop delarna igen (bild B10).
Se videon nedan för mer information.
Obs! För optimal prestanda rekommenderar vi att du rengör dammsugarens filter varje månad och byter ut filtret var sjätte månad.
Dammbehållaren eller cyklonen är smutsiga Om dammbehållaren eller cyklonen (den färgade delen i dammbehållaren) är smutsiga märker du att sugeffekten minskar. Följ nedanstående anvisningar för att rengöra båda delarna och åtgärda problemet:
Stäng av apparaten.
Ta bort dammbehållaren från apparaten (bild A1).
Ta av locket och töm dammbehållaren (bild A2–A3). Se till att hår och smuts som fastnat i cyklonen också tas bort.
Ta ut filtret och rengör insidan av dammbehållaren med vatten eller en fuktig trasa (bild 5–6). Undvik att använda diskmaskinen.
Se till att dammbehållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den (bild 6–9).
Rullborsten har fastnat Smuts eller hår kan fastna under borsten på din sladdlösa Philips-dammsugare. Det kan leda till att rullborsten fastnar och att sugeffekten minskar.Följ stegen nedan för att rengöra dammsugarens borste:
Ta bort borsten med Easy-knappen och ta bort sidolocket (bild 1–3)
Dra ut eventuella trådar på borsten och under locket för hand eller använd en sax (bild 4).
Sätt tillbaka sidolocket genom att trycka på det tills du hör ett klick och snäpp tillbaka borsten på plats (bild 5–7).Dammsugaren kan nu användas igen.
Dammbehållarens lock är inte ordentligt anslutet till dammbehållaren, eller dammbehållaren är inte ordentligt ansluten till apparaten Båda dessa fall leder till minskad sugeffekt. Se till att du sätter fast dammbehållarens lock på dammbehållaren och dammbehållaren på apparaten ordentligt (se bilden nedan). Filtret sitter inte i apparaten Kontrollera att filtret sitter i apparaten och är korrekt monterat (se bilden nedan). Om du har kontrollerat ovanstående och apparaten fortfarande har lägre sugeffekt än vanligt ska du ta den till ett Philips-servicecenter eller kontakta oss för att få mer hjälp på www.philips.com/support.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:FC6826/01R1 , XC7043/01R1 , XC8055/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›