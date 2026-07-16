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Philips support

Jag känner smärta eller obehag när jag pumpar

Det kan vara normalt att det känns lite ömt i början, men det bör inte göra ont att pumpa. Smärta eller obehag vid pumpning beror ofta på felaktig storlek på kudden/tratten, brösttratten eller inlägget, pumpens placering, suginställningarna eller slitna pumpdelar.

Pumpningen ska kännas som en rytmisk dragande känsla. Den ska inte bränna, nypa eller göra ont.

Smärta och stress kan störa mjölkutsöndringsreflexen, vilket kan göra mjölkurpumpningen mindre effektiv. Bekväm pumpning bidrar till bättre mjölkflöde och en behagligare övergripande pumpupplevelse.

Om du upplever svår smärta, blöder, får sårig hud eller ser tecken på infektion ska du sluta använda pumpen och kontakta vårdpersonal.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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