Philips support Jag känner smärta eller obehag när jag pumpar

Det kan vara normalt att det känns lite ömt i början, men det bör inte göra ont att pumpa. Smärta eller obehag vid pumpning beror ofta på felaktig storlek på kudden/tratten, brösttratten eller inlägget, pumpens placering, suginställningarna eller slitna pumpdelar.

Pumpningen ska kännas som en rytmisk dragande känsla. Den ska inte bränna, nypa eller göra ont.

Smärta och stress kan störa mjölkutsöndringsreflexen, vilket kan göra mjölkurpumpningen mindre effektiv. Bekväm pumpning bidrar till bättre mjölkflöde och en behagligare övergripande pumpupplevelse.

Om du upplever svår smärta, blöder, får sårig hud eller ser tecken på infektion ska du sluta använda pumpen och kontakta vårdpersonal.

Steg 1: Kontrollera sugnivån Om du använder en sugnivå som är för hög kan det orsaka obehag, ömma bröstvårtor och smärta under pumpningen. Pumpa effektivt och utan obehag genom att pumpa med den maximala sugnivå som känns behaglig för dig. Du hittar den maximala sugnivå som känns behaglig för dig genom att justera sugnivån på motorenheten tills du når den högsta nivån du klarar av utan att det gör ont, och sänker sedan en till två nivåer. Den maximala sugeffekt som känns behaglig för dig varierar beroende på pumpningstillfälle och tid på dygnet (särskilt mellan dag och natt). Justera därför inställningarna om du känner smärta eller obehag. Om det börjar göra ont att pumpa ska du omedelbart sänka sugnivån. Steg 2: Kontrollera hur du bär pumpen Felaktig placering kan orsaka obehag, smärta och minskat mjölkflöde. Kontrollera att: bröstvårtan är placerad mitt i kudden/tratten eller brösttratten

kudden/tratten eller brösttratten ligger bekvämt mot bröstet

pumpen är korrekt monterad

alla pumpdelar är ordentligt anslutna. Om du använder vår pump för handsfreeanvändning eller vår helt bärbara pump ska du se till att uppsamlingskopparna är rätt placerade i bh:n innan du påbörjar pumpningen. Steg 3: Kontrollera pumpens passform Felaktig passform är en av de vanligaste orsakerna till smärta vid pumpning. Kontrollera att: bröstvårtan rör sig fritt under pumpningen

pumpens komponenter sitter bekvämt

ingenting gnids, nyps, orsakar konstant rodnad eller gör att bröstvårtan ser ovanligt blek ut efter pumpningen

alla kuddar/trattar, brösttrattar eller insatser har rätt storlek för dig. Endast för Philips Avent Natural Care bärbar elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning och Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning Storleken på bröstvårtan kan ändras med tiden. Om det har blivit obekvämt att pumpa trots att det tidigare kändes okej bör du kontrollera storleken på brösttratten eller insatsen igen. Om brösttratten eller insatsen inte passar ordentligt kan du prova med en annan storlek. För Philips Avent Natural Care bärbar elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning – läs vår Vanliga frågor-artikel Hur väljer jag rätt storlek på brösttrattar/insatser för min bärbara bröstpump? För Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning – läs vår Vanliga frågor-artikel Hur väljer jag rätt storlek på brösttrattar/insatser? Steg 4: Kontrollera pumpens delar Slitna eller skadade pumpdelar kan påverka komfort och pumpprestanda.

Kontrollera silikonmembranet och andra pumpdelar med avseende på: Revor

Sprickor

Hål

Tecken på slitage eller skador

Om några delar är skadade ska du sluta använda dem och byta dem innan du pumpar igen. Steg 5: Förbered dig för ett bekvämt pumptillfälle Att sitta bekvämt och vara avslappnad kan hjälpa mjölkflödet och göra pumpningen behagligare. Före pumpning: Sitt bekvämt.

Titta på bebisen, tänk på bebisen eller ha ett foto nära till hands för att hjälpa till att öka mjölkflödet.

Pumpa i en lugn miljö om det är möjligt.

Lägg en varm handduk mot bröstet.

Massera bröstet försiktigt innan du pumpar.

Slutför pumpens stimuleringsläge innan du växlar till urpumpningsläget. Steg 6: Ta hand om ömma bröstvårtor Om bröstvårtorna känns ömma efter att du har pumpat: Låt dem torka mellan pumptillfällena.

Överväg att använda bröstvårtskräm om det rekommenderas av vårdpersonal.

Använd amningskupor eller bröstkupor vid behov för att minska friktion. Lyssna alltid på din kropp. Om smärtan kvarstår, förvärras eller uppstår varje gång du pumpar ska du sluta använda pumpen och kontakta vårdpersonal. Upplever du fortfarande obehag? Om du fortsätter att uppleva smärta eller obehag efter att du har följt stegen ovan: Läs pumpens användarhandbok.

Kontakta Philips kundtjänst.

Konsultera vården eller din amningsspecialist.