Jag känner smärta eller obehag när jag pumpar

Det kan vara normalt att det känns lite ömt i början, men det bör inte göra ont att pumpa. Smärta eller obehag vid pumpning beror ofta på felaktig storlek på kudden/tratten, brösttratten eller inlägget, pumpens placering, suginställningarna eller slitna pumpdelar.
Pumpningen ska kännas som en rytmisk dragande känsla. Den ska inte bränna, nypa eller göra ont.
Smärta och stress kan störa mjölkutsöndringsreflexen, vilket kan göra mjölkurpumpningen mindre effektiv. Bekväm pumpning bidrar till bättre mjölkflöde och en behagligare övergripande pumpupplevelse.
Om du upplever svår smärta, blöder, får sårig hud eller ser tecken på infektion ska du sluta använda pumpen och kontakta vårdpersonal.
Om du använder en sugnivå som är för hög kan det orsaka obehag, ömma bröstvårtor och smärta under pumpningen. Pumpa effektivt och utan obehag genom att pumpa med den maximala sugnivå som känns behaglig för dig. Du hittar den maximala sugnivå som känns behaglig för dig genom att justera sugnivån på motorenheten tills du når den högsta nivån du klarar av utan att det gör ont, och sänker sedan en till två nivåer.
Den maximala sugeffekt som känns behaglig för dig varierar beroende på pumpningstillfälle och tid på dygnet (särskilt mellan dag och natt). Justera därför inställningarna om du känner smärta eller obehag.
Om det börjar göra ont att pumpa ska du omedelbart sänka sugnivån.
Felaktig placering kan orsaka obehag, smärta och minskat mjölkflöde.
Kontrollera att:
bröstvårtan är placerad mitt i kudden/tratten eller brösttratten
kudden/tratten eller brösttratten ligger bekvämt mot bröstet
pumpen är korrekt monterad
alla pumpdelar är ordentligt anslutna.
Om du använder vår pump för handsfreeanvändning eller vår helt bärbara pump ska du se till att uppsamlingskopparna är rätt placerade i bh:n innan du påbörjar pumpningen.
Felaktig passform är en av de vanligaste orsakerna till smärta vid pumpning.
Kontrollera att:
bröstvårtan rör sig fritt under pumpningen
pumpens komponenter sitter bekvämt
ingenting gnids, nyps, orsakar konstant rodnad eller gör att bröstvårtan ser ovanligt blek ut efter pumpningen
alla kuddar/trattar, brösttrattar eller insatser har rätt storlek för dig.
Endast för Philips Avent Natural Care bärbar elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning och Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning
Storleken på bröstvårtan kan ändras med tiden. Om det har blivit obekvämt att pumpa trots att det tidigare kändes okej bör du kontrollera storleken på brösttratten eller insatsen igen.
Om brösttratten eller insatsen inte passar ordentligt kan du prova med en annan storlek.