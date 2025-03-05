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Philips support

Min Philips-rakapparat avger ett högt ljud

Om din Philips-rakapparat ger ifrån sig ett högt ljud när du slår på den är det troligast att du har monterat den på fel sätt. En rakapparat som monterats på fel sätt (t.ex. efter rengöring) avger ett skramlande ljud när den används.

Följ anvisningarna nedan för att säkerställa att rakapparaten har monterats korrekt.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XP9407/37, XP9405/31, X9000/10. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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