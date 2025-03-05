Min Philips-rakapparat avger ett högt ljud

Varje rakhuvud består av en skärenhet och ett skydd, med en låsring som håller kvar det i rakenheten (kallas även rakhuvudshållare). Varje skärenhet och skydd bildar en unik uppsättning, så försök att alltid kombinera varje skärenhet med rätt skydd efter rengöring. Placera klippenheten i skyddet med bladen vända nedåt.



Om du använder låsramen för att låsa fast rakhuvudena i skärhuvudet igen ska du se till att den sitter ordentligt på plats. När låsramen är korrekt monterad ska den inte kunna lyftas bort om du försöker ta bort den från skärhuvudet.



Om din rakapparatmodell har rakhuvuden som förs in i låsramen innan de låses fast i skärhuvudet ska du se till att skårorna på rakhuvudena är i de utskjutande delarna på låsramen (se bilden nedan).



Detaljerade anvisningar hur du tar bort och sätter tillbaka rakhuvudena finns i användarhandboken som medföljde produkten.