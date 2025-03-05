Jag får inte något bra resultat med min Philips-rakapparat
Om din Philips-rakapparat inte rakar så bra som förväntat kan eventuellt felsökningstipsen nedan hjälpa dig att hitta en lösning.
Vi rekommenderar att du följer stegen i den ordning som anges nedan. Mellan stegen kontrollerar du om problemet är åtgärdat innan du går vidare till nästa steg.
Rakapparatens prestanda kan ha försämrats på grund av att den behöver rengöras. Det kan ha fastnat hår eller smutspartiklar inuti den, vilket kan leda till att rakhuvudena inte fungerar som de ska.
Åtgärda problemet genom att rengöra rakapparaten ordentligt. Ta även bort rakhuvudena och rengör rakapparaten från insidan. Detaljerade rengöringsinstruktioner finns i användarhandboken eller i videon nedan.
På vissa rakapparater blinkar en påminnelsesymbol för rengöring för att visa att rakapparaten behöver rengöras.
Tips: När du har tryckt/klickat för att starta videon trycker/klickar du på kugghjulsikonen längst ned i videon för att aktivera undertexter för ditt språk (vid behov).
En annan orsak till att rakapparaten kanske inte fungerar som den ska är att den inte har satts ihop på rätt sätt. Fullständiga instruktioner om hur du sätter ihop rakapparaten finns i användarhandboken eller videon nedan.
När du använder Philips-rakapparaten kan du uppnå optimala resultat genom att göra cirkelrörelser med rakapparaten samtidigt som du trycker försiktigt, enligt illustrationen nedan.
De senaste S7000- och S9000-modellerna hjälper dig att uppnå perfekta cirkelrörelser tack vare rörelsesensorkontrollen.
Om du är en ny användare av Philips-rakapparaten ska du tänka på att din hud måste vänja sig vid den elektriska rakapparaten. Det innebär att huden kan kännas något irriterad i början. Ge dig själv 2–3 veckor att vänja dig vid din nya Philips-rakapparat.
Du kan även använda en skonsam fuktkräm eller aftershavelotion för att minimera hudirritation efter rakning.
Att raka långa hårstrån kan vara obehagligt och leda till hudirritation.
Om du inte har rakat dig på några dagar och har ett långt och tätt skägg är det en bra idé att trimma skägget innan du börjar raka dig. Den här tekniken bidrar även till att minska rakningstiden.
Vissa Philips-rakapparater levereras med ett trimningstillbehör som du kan använda för att trimma skägget. Du kan även använda en vanlig skäggtrimmer.
Om inget av dessa tips hjälper kan rakapparaten ha skadats internt. Vi rekommenderar att du begär en reparation eller ett byte av rakapparaten.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:XP9407/37 , S591/05 , S791/06 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›