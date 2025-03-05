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Philips support

Jag får inte något bra resultat med min Philips-rakapparat

Om din Philips-rakapparat inte rakar så bra som förväntat kan eventuellt felsökningstipsen nedan hjälpa dig att hitta en lösning.

Vi rekommenderar att du följer stegen i den ordning som anges nedan. Mellan stegen kontrollerar du om problemet är åtgärdat innan du går vidare till nästa steg. 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XP9407/37 , S591/05 , S791/06 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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