Jag får inte något bra resultat med min Philips-rakapparat

Rakapparatens prestanda kan ha försämrats på grund av att den behöver rengöras. Det kan ha fastnat hår eller smutspartiklar inuti den, vilket kan leda till att rakhuvudena inte fungerar som de ska.



Åtgärda problemet genom att rengöra rakapparaten ordentligt. Ta även bort rakhuvudena och rengör rakapparaten från insidan. Detaljerade rengöringsinstruktioner finns i användarhandboken eller i videon nedan.



På vissa rakapparater blinkar en påminnelsesymbol för rengöring för att visa att rakapparaten behöver rengöras.



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