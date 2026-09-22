Min sladdlösa Philips AquaTrio-dammsugare visar en felkod

Se även bilden nedan för att identifiera ikonerna för fel- och informationskoder.



Felkoder:

E1

En E1-felkod innebär att apparaten har ett systemfel. Åtgärda det genom att koppla bort apparaten från adaptern och sedan ansluta apparaten till adaptern igen. Försök sedan starta om apparaten. Om lösningen inte fungerar ska du ta med apparaten till ett Philips-servicecenter eller kontakta oss.



E2

En E2-felkod (kan se ut som 53 när den är upp och ned) innebär att temperaturen i rummet där apparaten används, förvaras eller laddas är för låg. Kontrollera att temperaturen i rummet är högre än 5 °C. Om apparaten används och förvaras vid rätt temperatur och felkoden fortfarande visas kontaktar du oss.



E3

En E3-felkod innebär att temperaturen i rummet där apparaten används, förvaras eller laddas är för hög. Kontrollera att temperaturen i rummet är under 35 °C. Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller höga temperaturer (nära varma spisar, i mikrovågsugnar eller på induktionsplattor). Om apparaten används och förvaras vid rätt temperatur och felkoden fortfarande visas kontaktar du oss.



Informationskoder:

i1

En i1-informationskod innebär att spillvattenbehållaren på din Philips 7000 Series-dammsugare är full. Töm den.



i3

En i3-informationskod (den kan se ut som !E när du tittar på den upp och ned) innebär att AquaSpin-munstycket på Philips 7000 Series-dammsugaren har fastnat. Det här är en säkerhetsavstängningsfunktion. Kontrollera om exempelvis en nätsladd eller en leksak har fastnat i munstycket. Ta även en titt på borstarna, lagren, motordelarna och locken för att se om hår eller något annat har fastnat och ta i så fall bort det. Om inget har fastnat kan du eventuellt åtgärda problemet genom att stänga av apparaten och sedan slå på den igen.



i5

En i5-informationskod (den kan se ut som !2 när du tittar på den upp och ned) innebär att luftinloppsöppningarna på Philips 7000 Series-dammsugaren är blockerade. De så kallade luftinloppsöppningarna sitter i munstycket. Kontrollera om de är blockerade och ta bort blockeringarna. Om detta inte åtgärdar problemet ska du kontrollera hela luftpassagen efter blockeringar och ta bort dem. Detta avser munstycket, röret och våtfiltret.



i6

En i6-informationskod (den kan se ut som !9 när du tittar på den upp och ned) innebär att du måste koppla ur Philips 7000 Series-dammsugaren för användning, annars slås den inte på. Anslut endast apparaten under programmet AUTOCLEAN och under laddning.



i7

En i7-informationskod innebär att fel laddare är ansluten till Philips 7000 Series-dammsugaren. Du kan bara ladda apparaten med den medföljande adaptern. Använd endast 34 V-adaptern S036-1A340100HE. Du hittar motsvarande adapternummer på adaptern. En adapter finns tillgänglig under artikelnummer XV1793.