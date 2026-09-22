Min sladdlösa Philips AquaTrio-dammsugare visar en felkod

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Läs informationen i vår artikel för att ta reda på vad felet, ikonen eller informationskoden på skärmen på din AquaTrio 7000 Series eller 9000 Series betyder och hur du åtgärdar problemet.
Se bilden nedan.
Se även bilden nedan för att identifiera ikonerna för fel- och informationskoder.
Felkoder:
E1
En E1-felkod innebär att apparaten har ett systemfel. Åtgärda det genom att koppla bort apparaten från adaptern och sedan ansluta apparaten till adaptern igen. Försök sedan starta om apparaten. Om lösningen inte fungerar ska du ta med apparaten till ett Philips-servicecenter eller kontakta oss.
E2
En E2-felkod (kan se ut som 53 när den är upp och ned) innebär att temperaturen i rummet där apparaten används, förvaras eller laddas är för låg. Kontrollera att temperaturen i rummet är högre än 5 °C. Om apparaten används och förvaras vid rätt temperatur och felkoden fortfarande visas kontaktar du oss.
E3
En E3-felkod innebär att temperaturen i rummet där apparaten används, förvaras eller laddas är för hög. Kontrollera att temperaturen i rummet är under 35 °C. Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller höga temperaturer (nära varma spisar, i mikrovågsugnar eller på induktionsplattor). Om apparaten används och förvaras vid rätt temperatur och felkoden fortfarande visas kontaktar du oss.
Informationskoder:
i1
En i1-informationskod innebär att spillvattenbehållaren på din Philips 7000 Series-dammsugare är full. Töm den.
i3
En i3-informationskod (den kan se ut som !E när du tittar på den upp och ned) innebär att AquaSpin-munstycket på Philips 7000 Series-dammsugaren har fastnat. Det här är en säkerhetsavstängningsfunktion. Kontrollera om exempelvis en nätsladd eller en leksak har fastnat i munstycket. Ta även en titt på borstarna, lagren, motordelarna och locken för att se om hår eller något annat har fastnat och ta i så fall bort det. Om inget har fastnat kan du eventuellt åtgärda problemet genom att stänga av apparaten och sedan slå på den igen.
i5
En i5-informationskod (den kan se ut som !2 när du tittar på den upp och ned) innebär att luftinloppsöppningarna på Philips 7000 Series-dammsugaren är blockerade. De så kallade luftinloppsöppningarna sitter i munstycket. Kontrollera om de är blockerade och ta bort blockeringarna. Om detta inte åtgärdar problemet ska du kontrollera hela luftpassagen efter blockeringar och ta bort dem. Detta avser munstycket, röret och våtfiltret.
i6
En i6-informationskod (den kan se ut som !9 när du tittar på den upp och ned) innebär att du måste koppla ur Philips 7000 Series-dammsugaren för användning, annars slås den inte på. Anslut endast apparaten under programmet AUTOCLEAN och under laddning.
i7
En i7-informationskod innebär att fel laddare är ansluten till Philips 7000 Series-dammsugaren. Du kan bara ladda apparaten med den medföljande adaptern. Använd endast 34 V-adaptern S036-1A340100HE. Du hittar motsvarande adapternummer på adaptern. En adapter finns tillgänglig under artikelnummer XV1793.
AUTOCLEAN
AUTOCLEAN-ikonen på skärmen betyder att Philips 7000 Series-dammsugaren kör AUTOCLEAN-processen.
Borstbyte
Ikonen för borstbyte på skärmen på din Philips 7000 Series-dammsugare påminner dig om att byta ut mikrofiberborstarna i AquaSpin-munstycket. Mikrofiberborstar finns tillgängliga under artikelnummer XV1793 på vår webbplats.
E1
En E1-felkod innebär att apparaten har ett systemfel. Prova något av följande alternativ, eller båda alternativ, för att åtgärda problemet:
Se även bilden nedan för att identifiera ikonerna för informationskoder.
i1
En i1-informationskod innebär att spillvattenbehållaren på din Philips 9000 Series-dammsugare är blockerad. Töm den.
i2
En i2-informationskod innebär att AquaSpin-munstycket inte är anslutet (korrekt). Anslut AquaSpin-munstycket.
i3
En i3-informationskod innebär att AquaSpin-munstycket på din Philips 9000 Series-dammsugare har fastnat. Det här är en säkerhetsavstängningsfunktion. Kontrollera om exempelvis en nätsladd eller en leksak har fastnat i munstycket. Ta även en titt på borstarna, lagren, motordelarna och locken för att se om hår eller något annat har fastnat och ta i så fall bort det. Om inget har fastnat kan du eventuellt åtgärda problemet genom att stänga av apparaten och sedan slå på den igen.
i4
En i4-informationskod innebär att LED-munstycket har fastnat. Det här är en säkerhetsavstängningsfunktion om något fastnar i munstycket (till exempel en strömsladd eller leksak). Kontrollera rullborsten och resten av munstycket för att se om hår eller något annat har fastnat och ta i så fall bort det. Om inget har fastnat kan du eventuellt åtgärda problemet genom att stänga av apparaten och sedan slå på den igen. Titta på vår video för stegvisa instruktioner hur du rengör borsten på apparaten:
i5
En i5-informationskod innebär att luftinloppsöppningarna på din Philips 9000 Series-dammsugare är blockerade. De så kallade luftinloppsöppningarna sitter i munstycket. Kontrollera om de är blockerade och ta bort blockeringarna. Om detta inte åtgärdar problemet ska du kontrollera hela luftpassagen efter blockeringar och ta bort dem. För endast dammsugare gäller det här munstycke, rör, filter, vortexsökare, långt fogmunstycke, och miniturboborste. För dammsugaren och moppen avser detta munstycket, röret och våtfiltret
i6
En i6-informationskod (den kan se ut som !9 när du tittar på den upp och ned) innebär att du måste koppla ur Philips 9000 Series-dammsugaren för användning, annars slås den inte på. Anslut endast apparaten under programmet AUTOCLEAN och under laddning.
i7
En i7-informationskod innebär att fel laddare är ansluten till din Philips 7000 Series-dammsugare. Du kan bara ladda apparaten med den medföljande adaptern. Använd endast 34 V-adaptern S036-1A340100HE. Du hittar motsvarande adapternummer på adaptern. Adaptrar finns tillgängliga under artikelnummer XV1793.
En i10-informationskod innebär att batteriet inte är isatt. Se till att batteriet är korrekt isatt. Titta på videon nedan för ytterligare instruktioner:
AUTOCLEAN
AUTOCLEAN-ikonen på skärmen betyder att Philips 9000 Series-dammsugaren kör AUTOCLEAN-processen.
Borstbyte
Ikonen för borstbyte på skärmen innebär att din Philips 9000 Series-dammsugare påminner dig om att byta ut mikrofiberborstarna i AquaSpin-munstycket. Mikrofiberborstar finns tillgängliga under artikelnummer XV1793 på vår webbplats.
Filterrengöring
Ikonen för filterrengöring på skärmen på din Philips 9000 Series-dammsugare påminner dig om att rengöra filtret på dammsugaren.
Se videon nedan för stegvisa instruktioner hur du rengör filtret.
Filterbyte
Ikonen för filterbyte på skärmen på din Philips 9000 Series-dammsugare påminner dig om att byta ut filtret på dammsugaren. Filter finns tillgängliga under artikelnummer XV1791 på vår webbplats.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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