Philips support Min Philips Avent-anslutna babyvakt förlorar anslutningen

Om Philips Avent-babyvaktens föräldra- och babyenheter förlorar anslutningen ska du placera enheterna nära varandra och vänta i upp till en minut tills en anslutning upprättas. Inaktivera föräldraenheten när de två är nära varandra.



Om enheterna inte har anslutits efter en minut följer du felsökningsstegen nedan:

Håll knapparna för nattlampa och lugnande ljud på babyenheten intryckta samtidigt i tre sekunder. Då börjar nattlampan att blinka. Håll läges- och menyknapparna på föräldraenheten intryckta samtidigt i tio sekunder. Då visas en QR-kod på föräldraenhetens skärm. Håll babyenheten cirka 20 cm från skärmen med kameran vänd mot QR-koden. När kameran skannar koden spelar babyenheten upp en melodi för att visa att parkopplingen är klar. Videostreamingen startar på föräldraenheten inom 10–20 sekunder.