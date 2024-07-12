Min Philips Avent-anslutna babyvakt förlorar anslutningen
Om Philips Avent-babyvaktens föräldra- och babyenheter förlorar anslutningen ska du placera enheterna nära varandra och vänta i upp till en minut tills en anslutning upprättas. Inaktivera föräldraenheten när de två är nära varandra.
Om enheterna inte har anslutits efter en minut följer du felsökningsstegen nedan:
Håll knapparna för nattlampa och lugnande ljud på babyenheten intryckta samtidigt i tre sekunder. Då börjar nattlampan att blinka.
Håll läges- och menyknapparna på föräldraenheten intryckta samtidigt i tio sekunder.
Då visas en QR-kod på föräldraenhetens skärm. Håll babyenheten cirka 20 cm från skärmen med kameran vänd mot QR-koden.
När kameran skannar koden spelar babyenheten upp en melodi för att visa att parkopplingen är klar. Videostreamingen startar på föräldraenheten inom 10–20 sekunder.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›