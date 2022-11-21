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Philips support

Det kommer inget ljud från föräldraenheten till min Philips Avent ansluten babyvakt

Om det inte kommer något ljud från föräldraenheten följer du felsökningstipsen nedan för att åtgärda problemen:

  • När ljud överförs från babyenheten blinkar ljudnivålamporna på föräldraenheten och reagerar på ljudet. Kontrollera att länkanslutningslampan och föräldraenheten är på.
  • Det är möjligt att ljudet på föräldraenheten avstängt eller att den är inställd på en för låg nivå. Slå på ljudet på föräldraenheten genom att trycka på den runda knappen och öka volymen.
  • Det är möjligt att känslighetsnivån är för låg på föräldramenyn. Öka känslighetsnivån på föräldramenyn. 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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