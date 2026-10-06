Min Philips HomeRun-robotdammsugare töms inte automatiskt

Philips HomeRun-modellerna XU7100, XU5100 XU3100, XU3110 och XU2100 är utrustade med en station för automatisk tömning. Efter rengöring töms dammbehållaren automatiskt i engångspåsen i stationen för automatisk tömning.



Så här ser du till att roboten tömmer dammbehållaren automatiskt i engångspåsen:

Kontrollera att stationen är ansluten till vägguttaget.

Se till att engångspåsen är korrekt installerad. Tips : Titta på videon hur man använder stationen för automatisk tömning för din robotmodell nedan.

: Titta på videon hur man använder stationen för automatisk tömning för din robotmodell nedan. Kontrollera att dammsugarpåsen inte är full.

Kontrollera att stationens lock är stängt.

Stäng av läget Tyst (Quiet) eller Stör ej (Do not disturb) i HomeRun-appen.

Kontrollera om inloppet till stationen för automatisk tömning är blockerat.



Anmärkning för modell XU7100

Automatisk tömning startar inte om du flyttar roboten tillbaka till stationen för hand.

Automatisk tömning startar endast om roboten automatiskt återvänder till stationen.

Anmärkning för modell XU5100

Självrengöringen startar när du placerar roboten i stationen och när roboten automatiskt återvänder till stationen.

Om du vill starta automatisk självrengöring manuellt öppnar du Philips HomeRun-appen och väljer din robot i listan Mina robotar (My Robots). Klicka sedan på knappen Station på startsidan och välj Starta självrengöring (Start self-cleaning).

Om du vill börja tömma automatiskt när du har ställt tillbaka roboten för hand öppnar du Philips HomeRun-appen och väljer roboten i listan Mina robotar. Klicka sedan på huvudmenyknappen i det övre vänstra hörnet och välj Inställningar för automatisk tömning. Här kan du klicka på knappen Töm dammbehållaren nu.

Observera att automatisk tömning endast kan utföras en gång var tionde minut för att förhindra överhettning av motorn.



Om inte lösningarna ovan åtgärdar problemet kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.