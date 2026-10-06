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Philips support

Min Philips HomeRun-robotdammsugare töms inte automatiskt

Om din Philips HomeRun robotdammsugare och mopp (modellerna XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 och X2100) inte töms automatiskt när den är klar med rengöringen och återvänder till stationen kan du hitta möjliga orsaker och lösningar nedan.

modeller med station för automatisk tömning

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XU5100/20, XU2100/10, XU2100/20. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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