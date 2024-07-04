Min Philips HomeRun-robotdammsugare rengör inte ordentligt
Om din Philips HomeRun robotdammsugare och mopp inte rengör ordentligt kan du hitta möjliga orsaker och lösningar nedan.
Informationen nedan gäller modellerna i 7000-serien.
Kontrollera om dammbehållaren är full och töm behållaren om det behövs.
Rengör luftfiltret i dammbehållaren och se till att luftfiltret är sätts tillbaka korrekt i dammbehållaren.
Kontrollera om föremål har fastnat i borstarna och se till att huvud- och sidoborstarna är rena och fria från hår och annat skräp.
Kontrollera om den tvättbara moppen behöver bytas ut. Om moppen är för sliten för att rengöra effektivt måste den bytas ut. Du kan köpa en ny tvättbar mopp via appen (huvudmeny > hitta tillbehör > moppaket XV1470) eller på Philips webbplats.
Kontrollera om vattenbehållaren är tom eller behöver fyllas på.
Titta på underhållsvideon för din robotmodell för stegvisa instruktioner.
Informationen nedan gäller modellerna i 3000-serien.
Kontrollera om dammbehållaren är full och töm behållaren om det behövs.
Rengör luftfiltret i dammbehållaren och se till att luftfiltret är sätts tillbaka korrekt i dammbehållaren.
Kontrollera om föremål har fastnat i borstarna och se till att huvud- och sidoborstarna är rena och fria från hår och annat skräp.
Kontrollera om den tvättbara moppen behöver bytas ut. Om moppen är för sliten för att rengöra effektivt måste den bytas ut. Du kan köpa en ny tvättbar mopp via appen (huvudmeny > hitta tillbehör > moppaket XV1430) eller på Philips webbplats.
Kontrollera om vattenbehållaren är tom eller behöver fyllas på.
Titta på underhållsvideon för din robotmodell för stegvisa instruktioner.
Om inte lösningarna ovan åtgärdar problemet kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
Informationen nedan gäller modellerna i 2000-serien.
Kontrollera om dammbehållaren är full och töm behållaren om det behövs.
Rengör luftfiltret i dammbehållaren och se till att luftfiltret är torrt och har satts tillbaka korrekt i dammbehållaren.
Kontrollera om föremål har fastnat i borstarna och se till att huvud- och sidoborstarna är rena och fria från hår och annat skräp.
Kontrollera om den tvättbara moppen behöver bytas ut. Om moppen är för sliten för att rengöra effektivt måste den bytas ut. Du kan köpa en ny tvättbar mopp via appen (huvudmeny > hitta tillbehör > moppaket XV1430) eller på Philips webbplats.
Kontrollera om vattenbehållaren är tom eller behöver fyllas på.
Titta på underhållsvideon eller snabbstartguiden för din robotmodell för stegvisa instruktioner.
Om inte lösningarna ovan åtgärdar problemet kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
Informationen nedan gäller modellerna i 6000-serien.
Se till att filtret, sidoborsten och huvudborsten är korrekt installerade.
Kontrollera dammbehållaren och töm den om den är full.
Rengör dammbehållarens öppning om den är igensatt av skräp.
Kontrollera om något har fastnat i borstarna och ta bort eventuellt hår och skräp.
Tvätta regelbundet huvudborsten, sidoborsten, mopptrasan och rengör hjulen för underhåll. Torka dem innan de används igen.
Byt ut alla delar som är utslitna, inklusive huvudborsten, skyddet till huvudborsten, sidoborsten, mopptrasan och filterskärmen.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:XU2000/20 , XU5100/20 , XU5000/10 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›