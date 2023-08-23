Hur rengör jag min sladdlösa Philips-dammsugare i 8000-serien?
Se avsnitten nedan för att ta reda på hur du rengör dammbehållaren, filtret, borsten och vattenbehållaren på din sladdlösa Philips-dammsugare i 8000-serien. Du hittar modellnamnet på handenheten eller kan du se bilden nedan.
Dammbehållare Följ dessa enkla steg för att rengöra dammbehållaren i Philips sladdlösa dammsugare:
Stäng av apparaten (bild 1).
Ta bort behållaren genom att trycka på frigöringsknappen medan du håller apparaten i 45 graders vinkel (bild 2).
Lyft den färgade delen för att komma åt behållaren (bild 3).
Tips!
Om det är svårt att ta bort den här delen från behållaren kan du knacka runt behållaren med handflatan för att lossa den färgade delen lite.
Den går enklast att ta bort om du placerar handen som håller behållaren längst ned och lyfter den färgade delen med den andra handen.
Töm dammbehållaren (bild 4).
Skölj dammbehållaren under kranen. Undvik att använda diskmaskinen (bild 5).
Se till att dammbehållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den (bild 6–7).
Se till att du först riktar in behållarens utstickande del innan du monterar den. Titta på videon nedan för mer detaljerade instruktioner.
Filter Se till att din sladdlösa Philips-dammsugare fungerar på topp genom att rengöra filtret regelbundet. Gör så här:
Ta bort filterbehållaren från den färgade delen genom att vrida den moturs (bild 8).
Ta bort det tvättbara skumfiltret från filterbehållaren (bild 9).
Knacka båda delarna över en papperskorg för att rengöra dem (bild 10).
Skölj skumfiltret (bild 11) och krama det tills rent vatten kommer ut (bild 12). Kom ihåg att inte skölja filterbehållaren.
Obs! För bästa rengöringsresultat ska du låta vatten rinna genom filtret med filterfliken vänd nedåt så att damm som sitter fast hårt kan sköljas bort.
Låt filtret torka i 24 timmar (bild 13).
Sätt ihop delarna igen (bild 14–16).
Se till att du först riktar in behållarens utstickande del innan du monterar den.
Titta på videon nedan för mer detaljerade instruktioner.
Obs! Dammsugaren påminner dig automatiskt om att rengöra filtret genom att visa en i8-informationskod följt av en QR-kod för att beställa ett nytt filter (tillbehör XV1681). När apparaten visar i8 kan du trycka på valfri knapp (förutom strömknappen) för att se rengöringsanimeringen med stegvisa instruktioner för filterrengöring. Vi rekommenderar att du byter ut filtret om du får ett i8-meddelande efter rengöring, eller minst var sjätte månad för att säkerställa maximal prestanda. Dammbehållaren är inte ordentligt ansluten till apparaten Om dammbehållaren inte sitter fast ordentligt kan det leda till problem med sugeffekten. Se till att dammbehållaren är ordentligt fastsatt genom att först rikta in behållarens ovansida innan den monteras på plats (titta på videon nedan vid tidsmarkeringen 1:11–1:15).
Borste Din sladdlösa Philips-dammsugare har en roterande borste inuti munstycket. Borsten kan sättas igen av hår och behöver regelbundet underhåll. Följ stegen nedan för att rengöra borsten och se videon för mer information:
Stäng av strömmen (bild A1).
Ta bort borsten genom att trycka på knappen (bild A2–A3).
Klipp av och ta bort eventuella intrasslade hårstrån från borsten (bild A4).
Ta bort sidolocket och klipp hårstråna däremellan (bild A5).
Sätt tillbaka borsten så är dammsugaren klar att användas igen (bild A5–A6).
Vattenbehållare För att hålla Aqua-munstycket i gott skick föreslår vi att du följer dessa enkla steg för rengöring och torkning efter varje användning:
Ta bort duken från vattenbehållaren.
Töm vattenbehållaren (bild B1).
Rengör vattenbehållaren under kranen och skaka den försiktigt (bild B4).
Låt vattenbehållaren torka och rengör duken genom att skölja den eller tvätta den i tvättmaskinen.Vi rekommenderar att du byter ut duken var sjätte månad (tillbehör XV1700).
Dammbehållare Följ stegen nedan och titta på videon nedan för mer information:
Stäng av apparaten.
Ta bort behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på handenheten bredvid dammbehållaren (bild A1).
Ta av locket och töm dammbehållaren (bild A2–A3). Se till att hår och smuts som fastnat i cyklonen också tas bort.
Ta ut filtret och rengör dammbehållarens insida med vatten eller en fuktig trasa (bild A5–A6). Undvik att använda diskmaskinen.
Se till att dammbehållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den (bild A7–A9).
Filter För att säkerställa att din sladdlösa Philips SpeedPro Max-dammsugare fungerar så bra som möjligt är regelbunden rengöring av filtret mycket viktigt. Gör så här:
Ta bort behållaren genom att trycka på knappen på handenheten bredvid dammbehållaren (bild B2).
Ta bort filterbehållaren från dammbehållaren och ta bort det tvättbara skumfiltret från filterbehållaren (bild B3–B4).
Knacka skumfiltret över en papperskorg för att lossa smuts och skölj skumfiltret under kranen (bild B5)
Krama det tills rent vatten kommer ut (bild B6–B7).
Kom ihåg att inte skölja filterbehållaren utan bara knacka det över en papperskorg (bild B8).
Låt filtret torka i 24 timmar (bild B9).
Sätt ihop delarna igen (bild B10).
Titta på videon nedan för mer information. Obs!
För optimal prestanda rekommenderar vi att du rengör dammsugarens filter varje månad och byter ut filtret var sjätte månad.
Borste Din sladdlösa Philips SpeedPro Max-dammsugare har en roterande borste inuti munstycket. Borsten kan sättas igen av hår och behöver regelbundet underhåll. Följ stegen nedan och titta på videon nedan för mer information:
Ta bort borsten med Easy-knappen och ta bort sidolocket (bild A1–A3)
Dra ut eventuella trådar på borsten och under locket för hand eller använd en sax (bild A4).
Sätt tillbaka sidolocket genom att trycka på det tills du hör ett klick och snäpp tillbaka borsten på plats (bild A5–A7). Dammsugaren kan nu användas igen.
Vattenbehållare Vi rekommenderar att Aqua-behållaren rengörs och torkas efter varje användning. Så här gör du det i några enkla steg:
Ta bort duken från vattenbehållaren (bild B1).
Töm vattenbehållaren (bild B2).
Rengör vattenbehållaren under kranen och skaka den försiktigt (bild B3–B5).
Töm vattenbehållaren och låt den torka (bild B6–B8).
Rengör duken genom att skölja den eller tvätta den i tvättmaskinen (bild B9).
Tips! (XC8347 och XC8349): Rengör även sidokanalerna på Aqua-munstycket var tredje månad eller om du märker att prestandan minskar. Det kan du göra genom att öppna sidokanalerna och ta bort smuts.