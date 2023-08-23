Hur rengör jag min sladdlösa Philips-dammsugare i 8000-serien?

Filter

Se till att din sladdlösa Philips-dammsugare fungerar på topp genom att rengöra filtret regelbundet. Gör så här:

Ta bort filterbehållaren från den färgade delen genom att vrida den moturs (bild 8).

Ta bort det tvättbara skumfiltret från filterbehållaren (bild 9).

Knacka båda delarna över en papperskorg för att rengöra dem (bild 10).

Skölj skumfiltret (bild 11) och krama det tills rent vatten kommer ut (bild 12). Kom ihåg att inte skölja filterbehållaren.

Obs ! För bästa rengöringsresultat ska du låta vatten rinna genom filtret med filterfliken vänd nedåt så att damm som sitter fast hårt kan sköljas bort.

Låt filtret torka i 24 timmar (bild 13).

Sätt ihop delarna igen (bild 14–16).

Se till att du först riktar in behållarens utstickande del innan du monterar den.

Titta på videon nedan för mer detaljerade instruktioner.

Obs ! Dammsugaren påminner dig automatiskt om att rengöra filtret genom att visa en i8-informationskod följt av en QR-kod för att beställa ett nytt filter (tillbehör XV1681).

När apparaten visar i8 kan du trycka på valfri knapp (förutom strömknappen) för att se rengöringsanimeringen med stegvisa instruktioner för filterrengöring.

Vi rekommenderar att du byter ut filtret om du får ett i8-meddelande efter rengöring, eller minst var sjätte månad för att säkerställa maximal prestanda.

Dammbehållaren är inte ordentligt ansluten till apparaten