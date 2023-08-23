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Philips support

Hur rengör jag min sladdlösa Philips-dammsugare i 8000-serien?

Se avsnitten nedan för att ta reda på hur du rengör dammbehållaren, filtret, borsten och vattenbehållaren på din sladdlösa Philips-dammsugare i 8000-serien. Du hittar modellnamnet på handenheten eller kan du se bilden nedan.
 

8000-modeller

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XC8347/01R1 , XC8055/01 , XC8057/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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