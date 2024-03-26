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Philips support

Hur rengör jag min sladdlösa Philips-dammsugare i 5000-serien?

Se avsnitten nedan för att ta reda på hur du rengör dammbehållaren, filtret, borsten och vattenbehållaren på din sladdlösa Philips SpeedPro (Aqua)-dammsugare i 5000-serien.
 

Dammsugare i 5000-serien

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC6722/01R1 , FC6725/01R1 , FC6727/01R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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