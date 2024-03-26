Hur rengör jag min sladdlösa Philips-dammsugare i 5000-serien?
Se avsnitten nedan för att ta reda på hur du rengör dammbehållaren, filtret, borsten och vattenbehållaren på din sladdlösa Philips SpeedPro (Aqua)-dammsugare i 5000-serien.
Dammbehållare Kom ihåg att tömma dammbehållaren efter varje användning eller när dammet når MAX-nivåindikatorn (bild A1).Följ de här enkla stegen för att rengöra dammbehållaren på din sladdlösa Philips-dammsugare:
Stäng av apparaten (bild A2).
Håll apparaten i 45 graders vinkel så som visas på bild A3. Ta bort dammbehållaren genom att trycka på frigöringsknappen som sitter längst ned på behållaren.
Tips! Ta bort dammbehållaren medan du håller apparaten i upprätt läge för att undvika spill (bild A4).
Håll i de två blå cirklarna på sidan av den färgade delen och lyft ut den ur dammbehållaren (bild A5).
Töm det uppsamlade dammet i dammbehållaren i papperskorgen (bild 6).
Sätt tillbaka cyklonen i dammbehållaren och se till att de två delarna är i linje (bild A7).
Sätt tillbaka dammbehållaren genom att först rikta in behållarens filtersida innan den monteras på plats (bild A8).
Filter För att säkerställa optimala prestanda för din sladdlösa Philips-dammsugare är det viktigt att regelbundet rengöra filtret. Gör så här:
Lyft upp filtret för att ta bort det från dammbehållaren (bild B1).
Separera det tvättbara skumfiltret från filterbehållaren i plast (bild B2).
Knacka skumfiltret och filterbehållaren över papperskorgen för att rengöra dem (bild B3).För att rengöra filterbehållaren noggrant hjälper det om du knackar filterbehållaren hårt över en papperskorg tills inget mer damm kommer ut ur den.
Skölj skummet under kranen och krama tills rent vatten kommer ut (bild B4). Kom ihåg att inte skölja filterbehållaren.
Obs! För bästa rengöringsresultat ska du låta vatten rinna genom filtret med den smutsigare sidan vänd nedåt så att damm som sitter fast kan tvättas bort.
Vänta i 24 timmar till dess att skumfiltret har torkat helt (bild B5).
Obs! Torka inte skumfiltret i direkt solljus, på elementet eller i torktumlaren.
För noggrant underhåll ska du rengöra dammbehållaren och den färgade delen under
rinnande vatten eller i varmt tvålvatten (bild B6) och torka dem torra (bild 8).
Sätt ihop delarna igen (bild B7–10).När du sätter tillbaka dammbehållaren ska du först rikta in filtersidan innan den monteras på plats (bild B10).
Obs! För optimal prestanda rekommenderar vi att du rengör dammsugarens filter varje månad och byter ut filtret var sjätte månad (tillbehör XV1651). Borste Din sladdlösa Philips-dammsugare har en roterande borste inuti munstycket. Borsten kan sättas igen av hår och behöver regelbundet underhåll. Följ stegen nedan för att rengöra borsten:
Stäng av apparaten (bild C1).
Håll knappen på munstyckets sida intryckt med ena handen medan du tar bort borsten med den andra handen. (Bild C2).
Ta bort all synlig smuts för hand. Klipp av och ta bort eventuella intrasslade hårstrån från borsten (bild C3).
Ta bort sidolocket (bild B4) och ta bort hårstråna däremellan (bild C5).
Sätt tillbaka borsten så är dammsugaren klar att användas igen (bild C6–8).När du monterar tillbaka borsten ska du se till att den är korrekt inriktad genom att först placera den ena sidan i rätt läge innan du klickar fast den andra sidan.
Obs! Kontrollera och avlägsna även smuts runt munstyckets hjul. Vattenbehållare För att hålla vattenbehållaren i gott skick föreslår vi att du följer dessa enkla steg för rengöring och torkning efter varje användning:
Ta bort duken från vattenbehållaren (bild D1).
Töm vattenbehållaren (bild D2).
Fyll vattenbehållaren med kranvatten och skaka den för att få bort rester av rengöringsmedel (bilderna D3 och D4).
Töm vattnet och lämna behållaren öppen för att torka. Se till att du inte tappar bort behållarlocket vid förvaring (bilderna D5 och D6)
Rengör duken genom att skölja den eller tvätta den i tvättmaskinen.
Vi rekommenderar att du byter ut duken var sjätte månad (tillbehör XV1630).
Dammbehållare Följ dessa enkla steg för att rengöra dammbehållaren till din sladdlösa Philips-dammsugare:
Stäng av apparaten.
Frigör dammbehållaren genom att trycka på knappen och ta bort locket (bild A1–2).
Töm dammbehållaren i soptunnan (bild A3).Se till att du även tar bort hår och smuts som fastnat i cyklonen (den färgade delen inuti dammbehållaren).
Ta bort filtret från dammbehållaren (bild A4).
Rengör dammbehållarens insida med vatten eller en fuktig trasa (bild A5–6). Obs! Diska inte dammbehållaren i diskmaskinen.
När behållaren är helt torr sätter du tillbaka filtret och sätter tillbaka behållaren (bild A7–9).
Filter För att säkerställa att din sladdlösa Philips SpeedPro-dammsugare fungerar så bra som möjligt är regelbunden rengöring av filtret mycket viktigt. Det finns två olika filter, och båda passar. Ta reda på vilket filter du har och följ de enkla anvisningarna nedan.
Filter 1:
Ta bort dammbehållaren (bild 1).
Ta ut filtret (bild 2).
Knacka på filtretför att frigöra lös smuts (bild 3).
Tvätta filtret med gallersidan uppåt (bild 4).
Låt det torka i 24 timmar med gallersidan uppåt (bild 5).
Sätt tillbaka filtret i dammbehållaren och sätt fast behållaren i apparaten (bild 6).Dammsugaren kan nu användas igen.
Filter 2:
Ta bort dammbehållaren (bild 1).
Ta bort filterbehållaren och ta ut filtret (bild 2–3).
Knacka på båda filtrenför att frigöra lös smuts (bild 4).
Tvätta skumfiltret under kranen (bild 5). Obs! Skölj inte filterbehållaren under kranen.
Kontrollera att skumfiltret är helt torrt innan du sätter tillbaka det i enheten (bild 6–8). Dammsugaren kan nu användas igen.
Obs! För optimala prestanda rekommenderar vi att du rengör dammsugarens filter varje månad och byter ut filtret var sjätte månad (tillbehör FC8009/01). Borste Din sladdlösa Philips SpeedPro Max-dammsugare har en roterande borste inuti munstycket. Borsten kan sättas igen av hår och behöver regelbundet underhåll. Följ stegen nedan och titta på videonför mer information:
Ta bort borsten med Easy-knappen (bild B1–2).
Dra ut eventuella trådar för hand.Tips: Klipp av alla intrasslade trådar med en sax (bild B3).
Kontrollera om det finns hår eller smuts under sidolocket och lossa sidolocket från borsten genom att dra i det.
Sätt tillbaka sidolocket genom att trycka på det tills du hör ett klick och snäpp tillbaka borsten på plats (bild B4). Dammsugaren kan nu användas igen.
Vattenbehållare Vi rekommenderar att Aqua-behållaren rengörs och torkas efter varje användning. Så här gör du det i några enkla steg:
Ta bort duken från vattenbehållaren.
Töm vattenbehållaren (bild C1).
Rengör vattenbehållaren under kranen och skaka den försiktigt (bild C2–4).
Töm vattenbehållaren genom att vrida den flera gånger för att säkerställa att behållaren är helt tom (bild C5–9).
Låt vattenbehållaren torka och rengör duken genom att skölja den eller tvätta den i tvättmaskinen (bild C10–12).
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:FC6722/01R1 , FC6725/01R1 , FC6727/01R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›