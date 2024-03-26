Hur rengör jag min sladdlösa Philips-dammsugare i 5000-serien?

Dammbehållare

Kom ihåg att tömma dammbehållaren efter varje användning eller när dammet når MAX-nivåindikatorn (bild A1). Följ de här enkla stegen för att rengöra dammbehållaren på din sladdlösa Philips-dammsugare:

Stäng av apparaten (bild A2).

Håll apparaten i 45 graders vinkel så som visas på bild A3. Ta bort dammbehållaren genom att trycka på frigöringsknappen som sitter längst ned på behållaren.

Tips! Ta bort dammbehållaren medan du håller apparaten i upprätt läge för att undvika spill (bild A4).

Håll i de två blå cirklarna på sidan av den färgade delen och lyft ut den ur dammbehållaren (bild A5).

Töm det uppsamlade dammet i dammbehållaren i papperskorgen (bild 6).

Sätt tillbaka cyklonen i dammbehållaren och se till att de två delarna är i linje (bild A7).

Sätt tillbaka dammbehållaren genom att först rikta in behållarens filtersida innan den monteras på plats (bild A8).

Filter

För att säkerställa optimala prestanda för din sladdlösa Philips-dammsugare är det viktigt att regelbundet rengöra filtret. Gör så här:

Lyft upp filtret för att ta bort det från dammbehållaren (bild B1).

Separera det tvättbara skumfiltret från filterbehållaren i plast (bild B2).

Knacka skumfiltret och filterbehållaren över papperskorgen för att rengöra dem (bild B3). För att rengöra filterbehållaren noggrant hjälper det om du knackar filterbehållaren hårt över en papperskorg tills inget mer damm kommer ut ur den.

Skölj skummet under kranen och krama tills rent vatten kommer ut (bild B4). Kom ihåg att inte skölja filterbehållaren.

Obs! För bästa rengöringsresultat ska du låta vatten rinna genom filtret med den smutsigare sidan vänd nedåt så att damm som sitter fast kan tvättas bort.

Vänta i 24 timmar till dess att skumfiltret har torkat helt (bild B5).

Obs! Torka inte skumfiltret i direkt solljus, på elementet eller i torktumlaren.

För noggrant underhåll ska du rengöra dammbehållaren och den färgade delen under

rinnande vatten eller i varmt tvålvatten (bild B6) och torka dem torra (bild 8).

Sätt ihop delarna igen (bild B7–10). När du sätter tillbaka dammbehållaren ska du först rikta in filtersidan innan den monteras på plats (bild B10).

Obs! För optimal prestanda rekommenderar vi att du rengör dammsugarens filter varje månad och byter ut filtret var sjätte månad (tillbehör XV1651).

Borste

Din sladdlösa Philips-dammsugare har en roterande borste inuti munstycket. Borsten kan sättas igen av hår och behöver regelbundet underhåll. Följ stegen nedan för att rengöra borsten:

Stäng av apparaten (bild C1).

Håll knappen på munstyckets sida intryckt med ena handen medan du tar bort borsten med den andra handen. (Bild C2).

Ta bort all synlig smuts för hand. Klipp av och ta bort eventuella intrasslade hårstrån från borsten (bild C3).

Ta bort sidolocket (bild B4) och ta bort hårstråna däremellan (bild C5).

Sätt tillbaka borsten så är dammsugaren klar att användas igen (bild C6–8). När du monterar tillbaka borsten ska du se till att den är korrekt inriktad genom att först placera den ena sidan i rätt läge innan du klickar fast den andra sidan.

Obs! Kontrollera och avlägsna även smuts runt munstyckets hjul.

Vattenbehållare

För att hålla vattenbehållaren i gott skick föreslår vi att du följer dessa enkla steg för rengöring och torkning efter varje användning:

Ta bort duken från vattenbehållaren (bild D1).

Töm vattenbehållaren (bild D2).

Fyll vattenbehållaren med kranvatten och skaka den för att få bort rester av rengöringsmedel (bilderna D3 och D4).

Töm vattnet och lämna behållaren öppen för att torka. Se till att du inte tappar bort behållarlocket vid förvaring (bilderna D5 och D6)

Rengör duken genom att skölja den eller tvätta den i tvättmaskinen.