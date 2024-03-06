Min sladdlösa Philips-dammsugare i 8000-serien visar en felkod

E1-fel

Ett E1-fel innebär att apparaten inte fungerar. Ta bort batteriet (se bild), vänta i tio sekunder och sätt sedan tillbaka batteriet. Om detta inte fungerar kan du ta apparaten till ett Philips-servicecenter eller kontakta oss för att få mer hjälp via www.philips.com/support.



E2-fel

Ett E2-fel innebär att apparaten används under drifttemperaturen. Flytta apparaten till ett varmare rum. Förvara, ladda eller använd inte apparaten vid en temperatur under 5 °C eller över 40 °C



E3-fel

Ett E3-fel innebär att apparaten används över drifttemperaturen. Flytta apparaten till ett svalare rum. Förvara, ladda eller använd inte apparaten vid en temperatur under 5 °C eller över 40 °C



E3-fel

Ett E5-fel innebär att batteriet är skadat. Ta med apparaten till ett Philips-servicecenter eller kontakta oss om du behöver mer hjälp via http://www.philips.com/support.



E9-fel

Ett E9-fel innebär att munstycket används över drifttemperaturen. Stäng av apparaten och vänta 15 minuter. Kontrollera sedan om munstyckets övre hölje fortfarande är varmt. Om munstycket fortfarande är varmt väntar du en stund till tills munstycket har svalnat. När munstycket har svalnat kan du prova att slå på apparaten igen.



i4-fel

Ett i4-fel innebär att munstycket är igensatt. Kontrollera att apparaten är avstängd. Rengör munstycket genom att följa stegen i användarhandboken. Kontrollera sedan röret genom att ta bort det från huvuddelen. Ta bort föremålet i munstycket eller röret och starta om apparaten.



i5-fel

Ett i5-fel innebär att ett externt föremål har fastnat i luftflödespassagen. Kontrollera att apparaten är avstängd. Rengör munstycket genom att följa stegen i användarhandboken och kontrollera röret genom att ta bort det från huvuddelen. Ta bort föremålet i munstycket eller röret och starta om apparaten.



i6-fel

Ett i6-fel innebär att adaptern inte har tagits bort. Ta bort adaptern innan du använder apparaten.



i7-fel

Ett i7-fel innebär att fel adapter används. Använd endast originaladaptern för att ladda apparaten.



i8-fel

Om du får en i8-felkod på enheten anger det att filtret är förorenat. För att åtgärda det här problemet bör du rengöra filtret genom att följa instruktionerna i användarhandboken (bild 9–16) eller genom att titta på videon nedan

Om du fortsätter att få i8-meddelandet även efter att filtret har rengjorts rekommenderar vi att du byter ut filtret. Du rekommenderas att byta ut filtret var sjätte månad för optimal prestanda.

Om du fortsätter att få i8-koden efter att filtret har rengjorts kan du prova följande lösningar:

Var extra noga med att rengöra filterbehållaren noggrant. Det hjälper om du knackar det hårt över en papperskorg tills inget mer damm kommer ut ur filterbehållaren.

Om du har ett extra filter som är rent kan du byta ut det gamla filtret mot det nya och sedan dammsuga det gamla skumfiltret och filterbehållaren med den handhållna dammsugaren.

Om du har en annan dammsugare eller en minidammsugare kan du använda dem för att enkelt dammsuga både skumfiltret och filterbehållaren rena.

Om ovanstående anvisningar inte hjälper och du fortfarande får en i8-kod måste filtret troligen bytas ut. Du kan köpa nya filter (XV1681/01) i Philips onlinebutik på www.philips.com/support eller hos din Philips-återförsäljare.

Obs! Rekommendationen om byte var sjätte månad är en indikation eftersom filtrets föroreningsnivå till stor del beror på dess användning.

i10-fel