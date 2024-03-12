Min sladdlösa Philips-dammsugare i 7000-serien visar en felkod

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Om du vill veta vad felkoderna på din sladdlösa Philips-dammsugare i 7000-serien betyder kan du läsa avsnitten nedan.
E1-fel
Ett E1-fel innebär att apparaten inte fungerar. Ta bort batteriet (se bild), vänta i tio sekunder och sätt sedan tillbaka batteriet. Om detta inte fungerar kan du ta apparaten till ett Philips-servicecenter eller kontakta oss för att få mer hjälp via www.philips.com/support.
E2-fel
Ett E2-fel innebär att apparaten används under drifttemperaturen. Flytta apparaten till ett varmare rum. Förvara, ladda eller använd inte apparaten vid en temperatur under 5 °C eller över 40 °C
E3-fel
Ett E3-fel innebär att apparaten används över drifttemperaturen. Flytta apparaten till ett svalare rum. Förvara, ladda eller använd inte apparaten vid en temperatur under 5 °C eller över 40 °C
E3-fel
Ett E5-fel innebär att batteriet är skadat. Ta med apparaten till ett Philips-servicecenter eller kontakta oss om du behöver mer hjälp via http://www.philips.com/support.
E9-fel
Ett E9-fel innebär att munstycket används över drifttemperaturen. Stäng av apparaten och vänta 15 minuter. Kontrollera sedan om munstyckets övre hölje fortfarande är varmt. Om munstycket fortfarande är varmt väntar du en stund till tills munstycket har svalnat. När munstycket har svalnat kan du prova att slå på apparaten igen.
i4-fel
Ett i4-fel innebär att munstycket är igensatt. Kontrollera att apparaten är avstängd. Rengör munstycket genom att följa stegen i användarhandboken. Kontrollera sedan röret genom att ta bort det från huvuddelen. Ta bort föremålet i munstycket eller röret och starta om apparaten.
i5-fel
Ett i5-fel innebär att ett externt föremål har fastnat i luftflödespassagen. Kontrollera att apparaten är avstängd. Rengör munstycket genom att följa stegen i användarhandboken och kontrollera röret genom att ta bort det från huvuddelen. Ta bort föremålet i munstycket eller röret och starta om apparaten.
i6-fel
Ett i6-fel innebär att adaptern inte har tagits bort. Ta bort adaptern innan du använder apparaten.
i7-fel
Ett i7-fel innebär att fel adapter används. Använd endast originaladaptern för att ladda apparaten.
i8-fel
Om du får en i8-felkod på enheten anger det att filtret är förorenat. För att åtgärda det här problemet bör du rengöra filtret genom att följa instruktionerna i användarhandboken (bild 9–16) eller genom att titta på videon nedan
Om du fortsätter att få i8-meddelandet även efter att filtret har rengjorts rekommenderar vi att du byter ut filtret. Du rekommenderas att byta ut filtret var sjätte månad för optimal prestanda.
Om du fortsätter att få i8-koden efter att filtret har rengjorts kan du prova följande lösningar:
E1-fel (eller 13)
Ett E1-fel (det kan se ut som 13 om du tittar på displayen upp och ned) antyder att Philips sladdlösa SpeedPro Max-dammsugare har använts, förvarats eller laddats vid en temperatur under 5 °C eller över 40 °C Koppla bort dammsugaren från laddaren och ta den till ett rum med temperaturer mellan 5 och 40 °C. Vänta några minuter så att apparaten hinner anpassa temperaturen till rummet och försök sedan använda den igen. Kontakta oss via http://www.philips.com/support för att få mer hjälp om felkoden kvarstår.
E4-fel (eller h3)
Ett E4-fel (det kan se ut som h3 om du tittar på displayen upp och ned) innebär att rullborsten på din sladdlösa Philips SpeedPro Max-dammsugare är blockerad.
För att åtgärda detta stänger du av apparaten, kontrollerar rullborsten och tar bort eventuella hinder som hår, ludd, smuts eller damm. Du kan göra detta genom att följa dessa steg:
• Ta bort borsten med Easy-knappen och ta av sidolocket (bild 1–3)
• Dra ut eventuella trådar på borsten och under locket för hand eller använd en sax (bild 4).
• Sätt tillbaka sidolocket genom att trycka på det tills du hör ett klick och snäpp tillbaka borsten på plats (bild 5–7). Dammsugaren kan nu användas igen.
Kontakta oss via http://www.philips.com/support för att få mer hjälp om felet fortfarande visas efter att rullborsten har rengjorts.
E6-fel (eller 93)
Felkoden E6 (den kan se ut som 93 när du tittar på den upp och ned) betyder att ingen ström passerar genom adaptern på den trådlösa Philips SpeedPro Max-dammsugaren
För att åtgärda det här problemet kontrollerar du att adaptern till apparaten är ordentligt isatt i vägguttaget och att laddningsskivan (magneten) är korrekt ansluten. Om apparaten inte fungerar kan det vara fel på adaptern eller batteriet. Kontakta oss om du behöver mer hjälp via http://www.philips.com/support.
E7-fel (eller L3)
Ett E7-fel (det kan se ut som L3 när du tittar på det upp och ned) antyder att fel adapter används eller att adaptern kan vara defekt. Se till att du endast använder den adapter som ursprungligen levererades med den sladdlösa dammsugaren. Om rätt adapter inte fungerar kontaktar du oss för att få mer hjälp via http://www.philips.com/support.
SE-fel (eller 35, 5E)
Ett SE-fel (det kan se ut som 5E eller 35 när du tittar på det upp och ned) står för Service och kan uppstå av flera anledningar. När du ser det här felet rekommenderar vi att du tar med apparaten till ett auktoriserat Philips-servicecenter eller kontaktar oss för ytterligare hjälp via http://www.philips.com/support.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC6826/01R1, XC7042/01R1, XC7041/01R1. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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