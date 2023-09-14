Hur rengör jag min sladdlösa Philips-dammsugare i 2000-/3000-serien?

Se till att din sladdlösa Philips-dammsugare fungerar på topp genom att rengöra filtret regelbundet. Gör så här:

När du har tagit bort den färgade delen från behållaren tar du ut filterbehållaren genom att vrida den moturs (bild 7).

Ta bort skumfiltret från filterbehållaren (bild 8).

Knacka skumfiltret och filterbehållaren över papperskorgen för att rengöra dem (bild 9).

Skölj den färgade delen under kranen (bild 10) och torka med en trasa (bild 11).

Skölj skumfiltret (bild 12) och krama det tills rent vatten kommer ut (bild 13). Kom ihåg att inte skölja filterbehållaren.

Vänta 24 timmar tills skumfiltret har torkat helt (bild 14).

Sätt ihop delarna igen (bild 15–18).