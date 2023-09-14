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Philips support

Hur rengör jag min sladdlösa Philips-dammsugare i 2000-/3000-serien?

Se avsnitten nedan för att ta reda på hur du rengör dammbehållaren, filtret, borsten och vattenbehållaren på din sladdlösa Philips-dammsugare i 2000-/3000-serien. Du hittar modellnamnet på handenheten eller kan du se bilden nedan.
 

Modellerna 2000/3000

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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