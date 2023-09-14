Hur rengör jag min sladdlösa Philips-dammsugare i 2000-/3000-serien?
Se avsnitten nedan för att ta reda på hur du rengör dammbehållaren, filtret, borsten och vattenbehållaren på din sladdlösa Philips-dammsugare i 2000-/3000-serien. Du hittar modellnamnet på handenheten eller kan du se bilden nedan.
Följ de här enkla stegen för att rengöra dammbehållaren på din sladdlösa Philips-dammsugare:
Stäng av apparaten (bild 1).
Ta bort behållaren genom att dra i spaken på höger sida om strömbrytaren (bild 2).
Lyft den färgade delen för att komma åt behållaren (bild 3).
Töm dammbehållaren (bild 4).
Skölj dammbehållaren under kranen för att underhålla apparaten ordentligt. Undvik att använda diskmaskinen (bild 5).
Se till att dammbehållaren är helt torr (24 timmar) innan du sätter tillbaka den (bild 6).
Se till att din sladdlösa Philips-dammsugare fungerar på topp genom att rengöra filtret regelbundet. Gör så här:
När du har tagit bort den färgade delen från behållaren tar du ut filterbehållaren genom att vrida den moturs (bild 7).
Ta bort skumfiltret från filterbehållaren (bild 8).
Knacka skumfiltret och filterbehållaren över papperskorgen för att rengöra dem (bild 9).
Skölj den färgade delen under kranen (bild 10) och torka med en trasa (bild 11).
Skölj skumfiltret (bild 12) och krama det tills rent vatten kommer ut (bild 13). Kom ihåg att inte skölja filterbehållaren.
Vänta 24 timmar tills skumfiltret har torkat helt (bild 14).
Sätt ihop delarna igen (bild 15–18).
Obs! För optimal prestanda rekommenderar vi att du rengör dammsugarens filter varje månad och byter ut filtret var sjätte månad (tillbehör XV1631).
Din sladdlösa Philips-dammsugare har en roterande borste inuti munstycket. Borsten kan sättas igen av hår och behöver regelbundet underhåll. Följ stegen nedan och titta på videon för mer information:
Stäng av strömmen (bild 1).
Ta bort borsten medan du håller knappen till höger intryckt (bild 2).
Ta bort all synlig smuts för hand (bild 3).
Klipp av och ta bort eventuella intrasslade hårstrån från borsten (bild 4).
Ta bort sidolocket (bild 5) och ta bort hårstråna däremellan (bild 6).
Sätt tillbaka borsten så är dammsugaren klar att användas igen (bild 7–8).
Obs! Kontrollera och avlägsna även smuts runt munstyckenas hjul.
För att hålla Aqua-munstycket i gott skick föreslår vi att du följer dessa enkla steg för rengöring och torkning efter varje användning. Mer information finns i videon:
Ta bort duken från vattenbehållaren.
Töm vattenbehållaren (bild 1).
Rengör vattenbehållaren under kranen och skaka den försiktigt (bild 2–5).
Låt vattenbehållaren torka och rengör duken genom att skölja den eller tvätta den i tvättmaskinen (bild 6–7).
Vi rekommenderar att du byter ut duken var sjätte månad (tillbehör XV1630).
Obs! Vattenbehållaren i videon ser något annorlunda ut jämfört med vattenbehållaren i din enhet, men rengöringsmetoden är densamma (1:36–1:46).
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Klicka här för att visa fler produktnummer ›