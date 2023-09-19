Min sladdlösa Philips-dammsugare i 3000-/2000-serien har låg sugeffekt
Om sugeffekten på din sladdlösa Philips-dammsugare i 3000- eller 2000-serien inte är så bra som förväntat hittar du möjliga orsaker och lösningar nedan.
Om filtret eller cyklonen (den färgade delen i dammbehållaren) är smutsiga märker du att sugeffekten minskar. Följ dessa steg för att rengöra båda delarna:
Dammbehållare/cyklon
Stäng av apparaten (bild 1).
Ta bort behållaren genom att dra i spaken på höger sida om strömbrytaren (bild 2).
Lyft den färgade delen för att komma åt behållaren (bild 3).
Töm dammbehållaren (bild 4).
Skölj dammbehållaren under kranen för att underhålla apparaten ordentligt. Undvik att använda diskmaskinen (bild 5).
Se till att dammbehållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den (bild 6).
Filter
När du har tagit bort den färgade delen från behållaren tar du ut filterbehållaren genom att vrida den moturs (bild 7).
Ta bort skumfiltret från filterbehållaren (bild 8).
Knacka skumfiltret och filterbehållaren över papperskorgen för att rengöra dem (bild 9).
Skölj den färgade delen under kranen (bild 10) och torka med en trasa (bild 11).
Skölj skumfiltret (bild 12) och krama det tills rent vatten kommer ut (bild 13). Kom ihåg att inte skölja filterbehållaren.
Vänta tills skumfiltret har torkat helt (bild 14).
Sätt ihop delarna igen (bild 15–18).
Obs! För optimal prestanda rekommenderar vi att du rengör dammsugarens filter varje månad och byter ut filtret var sjätte månad (tillbehör XV1631).
Om ett främmande föremål har fastnat i apparaten kan det orsaka problem med sugeffekten. Kontrollera att apparaten är avstängd (bild 1). Rengör munstycket genom att ta bort röret från huvuddelen och kontrollera om något har fastnat i röret och den del av munstycket som var ansluten till röret. Om du inte hittar några blockeringar följer du anvisningarna nedan för att rengöra munstycket och borsten:
Ta bort borsten medan du håller knappen på sidan intryckt (bild 2).
Ta bort all synlig smuts för hand (bild 3).
Klipp av och ta bort eventuella intrasslade hårstrån från borsten (bild 4).
Ta bort sidolocket (bild 5) och ta bort hårstråna däremellan (bild 6).
Sätt tillbaka borsten så är dammsugaren klar att användas igen (bild 7–8).
Om detta inte fungerar kan du ta apparaten till ett Philips-servicecenter eller kontakta oss via www.philips.com/support för ytterligare hjälp.
Om dammbehållaren inte sitter fast ordentligt kan det orsaka problem med sugeffekten. Se till att dammbehållaren är ordentligt fastsatt genom att först rikta in behållarens ovansida innan den monteras på plats.
Om filtret inte sitter i apparaten kan det orsaka problem med sugeffekten. Kontrollera att filtret sitter i apparaten och är korrekt monterat. När du ansluter dammbehållaren till apparaten är det viktigt att först rikta in behållarens ovansida innan den monteras på plats (se bilden nedan).
Om du har kontrollerat ovanstående och apparaten fortfarande har lägre sugeffekt än vanligt ska du ta den till ett Philips-servicecenter eller kontakta oss för att få mer hjälp på www.philips.com/support.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Klicka här för att visa fler produktnummer ›