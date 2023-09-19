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Philips support

Min sladdlösa Philips-dammsugare i 3000-/2000-serien har låg sugeffekt

Om sugeffekten på din sladdlösa Philips-dammsugare i 3000- eller 2000-serien inte är så bra som förväntat hittar du möjliga orsaker och lösningar nedan.
 

3000- och 2000-serien

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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