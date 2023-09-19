Min sladdlösa Philips-dammsugare i 3000-/2000-serien har låg sugeffekt

Om filtret inte sitter i apparaten kan det orsaka problem med sugeffekten. Kontrollera att filtret sitter i apparaten och är korrekt monterat. När du ansluter dammbehållaren till apparaten är det viktigt att först rikta in behållarens ovansida innan den monteras på plats (se bilden nedan).



Om du har kontrollerat ovanstående och apparaten fortfarande har lägre sugeffekt än vanligt ska du ta den till ett Philips-servicecenter eller kontakta oss för att få mer hjälp på www.philips.com/support.

