Philips support Anslutningen bryts ofta mellan babyenheten och föräldraenheten

Om anslutningen mellan babyenheten och föräldraenheten försvinner då och då, eller om det uppstår ljudavbrott, ska du följa stegen nedan för att åtgärda problemet.

Prova en annan plats. Babyenheten och föräldraenheten var antagligen för nära räckviddens yttre gräns eller förekom det störningar från andra trådlösa 2,4 GHz-enheter.

Minska avståndet mellan babyenheten och föräldraenheten eller stäng av andra trådlösa 2,4 GHz-enheter (bärbara datorer, mobiltelefoner, mikrovågsugnar osv.). Det kan ta upp till 15 sekunder att återupprätta anslutningen mellan enheterna.

Starta om babyenheten och föräldraenheten.

Kontrollera Wi-Fi-routerns signalstyrka på babyenheten i appen Baby Monitor+. Den fungerar bäst när den visar ”utmärkt” eller ”bra”. Om den är svag flyttar du Wi-Fi-routern närmare babyenheten eller använder du en Wi-Fi-repeater för att säkerställa en bra och stabil anslutning för optimala prestanda.

Återställ routern och modemet. Koppla ur dem, vänta cirka tio sekunder och anslut dem sedan igen.

Säkerställ en stabil anslutning, särskilt under nattetid, genom att se till att babyenheten är ansluten till nätuttaget med en lämplig nätadapter. Använd alltid den medföljande adaptern för optimala laddningsprestanda.

Säkerställ en stabil anslutning, särskilt under nattetid, genom att se till att babyenheten är ansluten till nätuttaget med en lämplig nätadapter. Använd alltid den medföljande adaptern för optimala laddningsprestanda. Om du använder direktläget ska du prova autoläget eller tvärtom. Testa och prova vilket läge som passar dina behov bäst.