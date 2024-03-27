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Philips support

Varför tänds inte LED-lamporna på min sladdlösa Philips-dammsugare i 7000- eller 8000-serien?

Det kan finnas flera orsaker till att LED-lamporna på din sladdlösa Philips-dammsugare i 7000- eller 8000-serien inte tänds. Upptäck hur du enkelt kan lösa det själv nedan.
 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XC7055/01, XC7057/01, XC8055/01. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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