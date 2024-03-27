Varför tänds inte LED-lamporna på min sladdlösa Philips-dammsugare i 7000- eller 8000-serien?

Du kan kontrollera om LED-lamporna är släckta i menyn på displayen. Om du inte bekräftar ditt val att slå på LED-lamporna med menyknappen förblir LED-lamporna släckta (se bild). Se stegen och videon nedan för att hitta funktionen och aktivera LED-lamporna:

Tryck på menyknappen och aktivera/inaktivera belysningsfunktionen.

Bekräfta genom att trycka på menyknappen igen.

Ändra belysningens ljusstyrka genom att trycka på knapparna + och − för att gå igenom de tillgängliga nivåerna och bekräfta genom att trycka på menyknappen igen. Det finns tre olika alternativ: mycket ljust, ljust och inget ljus.

Nedan hittar du videon Så här använder du Philips sladdlösa dammsugare Aqua (Plus) som förklarar hur man aktiverar LED-lamporna (vid 0:15–0:33)