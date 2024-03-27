Varför tänds inte LED-lamporna på min sladdlösa Philips-dammsugare i 7000- eller 8000-serien?
Det kan finnas flera orsaker till att LED-lamporna på din sladdlösa Philips-dammsugare i 7000- eller 8000-serien inte tänds. Upptäck hur du enkelt kan lösa det själv nedan.
Du kan kontrollera om LED-lamporna är släckta i menyn på displayen. Om du inte bekräftar ditt val att slå på LED-lamporna med menyknappen förblir LED-lamporna släckta (se bild). Se stegen och videon nedan för att hitta funktionen och aktivera LED-lamporna:
Tryck på menyknappen och aktivera/inaktivera belysningsfunktionen.
Bekräfta genom att trycka på menyknappen igen.
Ändra belysningens ljusstyrka genom att trycka på knapparna + och − för att gå igenom de tillgängliga nivåerna och bekräfta genom att trycka på menyknappen igen. Det finns tre olika alternativ: mycket ljust, ljust och inget ljus.
Nedan hittar du videon Så här använder du Philips sladdlösa dammsugare Aqua (Plus) som förklarar hur man aktiverar LED-lamporna (vid 0:15–0:33)
Obs: Videons titel innehåller 8000-seriens namn, men videon gäller även för 7000-serien som har samma meny.
LED-lamporna på tillbehören tänds endast när du ansluter fogmunstycket (1), kombinationsverktyget (2), bilklädselmunstycket (3) eller den mjuka borsten (4) direkt till handenheten. LED-lamporna tänds inte när du ansluter tillbehören till röret. Se till att LED-lamporna är påslagna på menyn, så som beskrivs i den första delen av den här artikeln.
Obs!
Endast LED-lamporna på huvudmunstycket fungerar på både röret och handenheten.
Miniturboborsten (5) har inget ljus.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:XC7055/01, XC7057/01, XC8055/01. Klicka här för att visa fler produktnummer ›