Vi använder dina samkörda data för att förbättra innehållet, funktionaliteten och användbarheten av appen, enheten/enheterna och tjänsterna samt för att utveckla nya produkter och tjänster. I detta fall anser vi att behandlingen av dina samkörda data grundas på vårt berättigade intresse. Om du samtycker till att ta emot reklammeddelanden om våra produkter, tjänster, evenemang och kampanjer som kan vara relevanta för dig baserat på dina preferenser och ditt beteende online, kan vi skicka marknadsföring och reklammeddelanden till dig via e-post och andra digitala kanaler, t.ex. mobilappar och sociala medier. För att kunna skräddarsy kommunikationen efter dina preferenser och ditt beteende och ge dig en mer relevant och personlig upplevelse kan vi komma att analysera dina samkörda data. Du kan när som helst välja bort och avregistrera dig från sådana meddelanden. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.