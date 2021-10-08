Tack för att du har valt den här applikationen (”appen”). Appen kan användas tillsammans med lämplig elektrisk rakapparat från Philips (”produkten”) eller som en fristående applikation.

Produkten, och programvaran som finns inbäddad i produkten (och eventuella uppdateringar av den) (”produktens programvara”) och i appen (”appens programvara”) kallas ”Tjänsterna”.För att kunna använda de tjänster som erbjuds av Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Nederländerna (”Philips”) behöver du:

a. ladda ned appen b. godkänna villkoren för användningen av Tjänster som anges nedan (”villkoren”) c. identifiera appen som en formell kanal för Philips meddelanden till dig, t.ex. i förhållande till eventuella förändringar i tjänster eller villkoren för sådana tjänster (”formellt meddelande”) d. bekräfta att tjänsterna förlitar sig på tjänstens tillgänglighet av infrastruktur/systemkrav och tjänster från tredje part (till exempel internetleverantör, operatör eller andra), oavsett om du beställde själv eller via Philips e.aktivera tjänsterna genom att ansluta produkten enligt användningsinstruktionerna.

Kundtjänst: Om du har några frågor kring produkterna, tjänsterna eller de här villkoren kan du kontakta Philips kundtjänst.

Dessa regler och villkor är ett rättsligt bindande avtal, och genom att använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Användningen av tjänsterna omfattas av dessa villkor.



Om du är en användare av dessa Tjänster inom Europeiska unionen, bör du vara medveten om att ytterligare villkor i Bilaga I härmed ingår i detta Avtal och utgör en integrerad del av detta Avtal. Översikt

Ditt köp av produkter styrs av garantier som tillhandahålls med produkten (”garanti”). Den här garantin gäller utöver de här villkoren och påverkar inte dina lagstadgade garantirättigheter som konsument i det land där du bor. Uppehåll, uppsägning och upphörande

Dessa villkor fortsätter att gälla utan undantag så länge du fortsätter att ha åtkomst till eller använder tjänsterna, eller tills de avslutas i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor. Philips kan när som helst (a) ställa in eller avbryta dina rättigheter för att få åtkomst till eller använda tjänsterna, eller b) säga upp dessa villkor med avseende på dig om Philips har goda skäl att anse att du har använt tjänsterna i strid med dessa villkor. Efter uppsägning har du inte längre rätt att få åtkomst till tjänsterna.

Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra, tillfälligt upphäva eller avbryta tjänsterna eller någon del därav, med eller utan förvarning. Du samtycker till att Philips inte hålls ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för utövandet av ovan nämnda rättigheter.

Konto och (av)aktivering

(a) Du kan endast skapa ett konto och använda tjänsterna om du godkänner och följer dessa villkor och gällande lagar. All användning av eller åtkomst till tjänsterna av personer under 16 år är strängt förbjudet och utgör ett brott mot dessa villkor.

(b) Du samtycker till att: (i) på ett korrekt sätt tillhandahålla alla kontaktuppgifter och annan information som begärs av Philips och omedelbart meddela Philips om informationen ändras; (ii) upprätthålla sekretessen för dina inloggningsuppgifter. Åtkomst och användning

Philips ger dig en icke-överföringsbar, icke-exklusiv rätt (utan rätt att underlicensiera) att få åtkomst till och använda tjänsterna genom att installera och använda appen på dina mobila enheter (som ägs av dig eller någon annan) och enligt villkoren. Programuppdateringar Vi tillhandahåller de här nödvändiga uppdateringarna under en tidsperiod som du rimligen kan förvänta dig och minst så länge som produktens garanti gäller. Vi kan uppdatera eller ändra eventuella tjänster, och detta kan göras på distans utan föregående meddelande. Där uppdateringar inte installeras inom en rimlig tid efter att de görs tillgängliga på grund av handlande eller brist på handlande från dig ansvarar vi inte för eventuella försämringar av tjänsterna som orsakas av detta. Uppdateringar eller ändringar lyder under dessa (eller en nyare version av dessa) villkor. Automatiska programuppdateringar

Philips kan uppdatera eller ändra produktprogramvaran för sina tjänster, och detta kan göras på distans, utan föregående meddelande. Uppdateringar eller ändringar lyder under dessa (eller en nyare version av dessa) villkor. Philips kan även uppdatera appens programvara, vilket du i så fall meddelas om. Vissa begränsningar

Du samtycker till att (a) inte använda tjänsterna i strid mot lagar eller domstolsbeslut, eller för olagligt eller stötande ändamål; (b) använda tjänsterna endast såsom avsett av Philips; (c) inte använda tjänsterna på något sätt som kan skada Philips, dess tjänsteleverantörer eller någon annan person; d) att inte publicera, reproducera, distribuera eller demontera någon del av tjänsten och (e) uppfylla alla andra rimliga krav eller restriktioner som begärts eller ålagts av Philips. Jailbreak-enheter

Den här appen är inte avsedd att användas på enheter där operativsystemet inte längre stämmer överens med standarden ("jailbreak-enheter"). Du samtycker till att du inte försöker installera eller använda appen på jailbreak-enheter. Alla försök att installera eller använda appen på en jailbreak-enhet utgör brott mot dessa villkor, och kan leda till att kontot sägs upp, utan återbetalning, efter eget gottfinnande av Philips. Philips ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av användning på jailbreak-enheter. Öppen källkod

Produktens programvara eller appens programvara kan innehålla komponenter som omfattas av en licens för öppen källkod i stället för de här användarvillkoren. Du hittar mer information om appens programvara i appavsnittet Om. Mer information om produktens programvara finns i produktens användarhandbok.

Källkod som måste erbjudas under gällande licenser för öppen källkod levereras på begäran. Kontakta [email protected] på engelska med produktidentifiering för att begära källkoden eller få annan information. Avgifter och kostnadsbelagda uppgraderingar

Tillgång till tjänsterna tillhandahålls av Philips utan extra kostnad. Philips kan besluta att erbjuda ytterligare tjänster (”betalbar uppgradering”) mot en avgift. Philips informerar dig om en tjänst kommer att erbjudas mot en avgift i framtiden. I sådana fall kan du välja att antingen fortsätta din användning av de tjänster som erbjuds kostnadsfritt, om tillämpligt, eller välja den betalbara uppgraderingen mot den fastställda avgiften eller säga upp din användning av tjänsterna. Användarinnehåll

Du kan eventuellt skapa eller ladda upp innehåll via tjänsterna (”användarinnehåll”). Om de funktionerna finns, kan du själv bestämma vad du vill göra offentligt tillgängligt. Vi vill att du och andra ska ha glädje av tjänsterna. Använd dem därför inte till sådant som anses olämpligt (t.ex. obscena inslag, överträdelser av lagar och bestämmelser, stötande inslag, diskriminering eller kränkning av andras rättigheter).Användarinnehåll kommer inte från Philips. Vi står inte bakom de åsikter, rekommendationer och råd som figurerar i användarinnehållet. När du delar innehåll kan vi komma att använda det i egna syften, bland annat för marknadsföring. Om det inte är vad du önskar bör du vara återhållsam med att dela innehåll. Tredje part och avgifter till tredje part

När du använder de här tjänsterna är det möjligt att du även använder en tjänst, laddar ned någon programvara eller köper varor som tillhandahålls av tredje part. Tjänster och produkter från tredje part kan ha egna regler och begränsningar, separata från de här villkoren, och du måste följa dem med hänsyn till den tredje parten. Du är införstådd med att du ansvarar för alla avgifter som tas ut av tredje part, till exempel din internetleverantör eller din mobiloperatör, som har specifika krav som gör det möjligt för dig att använda Tjänsterna. Ägarskap och immateriella rättigheter Philips äger upphovsrätt och rättigheter till varumärken, tjänstemärken och mönsterskydd för alla material och allt innehåll som visas på och från tjänsterna. Du får inte reproducera, modifiera, skapa verk som härstammar från, visa, utforma, utföra, publicera, distribuera, sprida, överföra, sända eller dela ut sådant material eller innehåll till någon tredje part (inklusive visa eller distribuera materialet via en tredjepartswebbplats) utan skriftligt tillstånd från Philips förutom för att använda tjänsterna för avsett ändamål. Philips behåller alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats i dessa villkor. Om du skickar in en kommentar, ett förslag eller något annat material (”feedback”) till Philips som är relaterat till tjänsterna (exklusive olagligt innehåll), tilldelar du härmed allt ägande av sådan feedback till Philips, och bekräftar att vi kommer att ha rätt att använda och implementera en sådan feedback på något sätt utan begränsning, och utan någon sekretess, tillskrivning eller kompensation till dig, eller ger Philips licens att använda sådan feedback utan begränsningar till den mån att ovanstående anses verkningslöst. Garantifriskrivningar Vårt mål är att erbjuda dig en utmärkt tjänst. TÄNK PÅ ATT VI KAN ERBJUDA ENDAST TJÄNSTEN SOM SÅDAN, I BEFINTLIGT SKICK, OCH SOM DEN ÄR TILLGÄNGLIG, OCH ATT LÄMPLIGHETEN ELLER DE RESULTAT DU HÄMTAR VIA TJÄNSTERNA INTE GARANTERAS. Det beror bland annat på att tjänsternas tillgänglighet även beror på yttre omständigheter som din dator, mobila enhet, anslutning hemma, ditt trådlösa nätverk, din internetleverantör och mobiloperatör som Philips inte har något inflytande över. Philips garanterar därför inte tjänsternas tillgänglighet, drifttid, exakta resultat, exakta data, datalagring, tillgänglighet i alla länder, tillförlitligheten hos eventuella meddelanden, besparingar eller andra monetära förmåner. Begränsning av ansvarsskyldighet

Vi har stor tillit till tjänsterna, men det finns alltid en risk för att allt inte fungerar som det ska. Vi beklagar om tjänsterna inte fungerar eller om något innehåll försvinner. Vi har full förståelse för att det är beklagligt och besvärligt. Vi kan inte, så långt tillämplig lag medger, ta på oss något ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av din användning av tjänsterna. VI ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKYLDIGA ATT BETALA NÅGOT BELOPP SOM ÖVERSKRIDER DE AVGIFTER SOM BETALATS FÖR TJÄNSTERNA. Formellt meddelande Då och då kan vi komma att uppdatera villkoren. Om vi gör det sker det via ett formellt meddelande. Om vi gör en stor ändring för de viktiga punkterna i dessa villkor (väsentlig ändring) kan vi avisera ändringarna tydligare. Vi kan till exempel tillfälligt markera de nya eller reviderade delarna i de här villkoren, tillfälligt publicera ett tydligt meddelande i appen eller tillfälligt lägga till ordet ”uppdaterat” i titeln för dessa villkor eller hypertextlänkar som pekar på dessa villkor. I vissa fall kan vi också komma att skicka ett e-postmeddelande eller någon annan form av kommunikation med information om ändringen och eventuella alternativ du kan ha eller åtgärder du kan vidta innan ändringarna börjar gälla. Din inaktivitet eller fortsatta användning av tjänsterna efter sådana meddelanden, eller ditt godkännande av ändringar för vilka vi kräver ditt godkännande, innebär att du godkänner ändringarna. Tillämplig lagstiftning

I den omfattning lagen tillåter, ska de här användningsvillkoren tolkas och omfattas av lagstiftningen i Nederländerna, utan hänsyn till eventuella bestämmelser om lagval.

Dina lagenliga rättigheter under konsumentskyddslagar i ditt bosättningsland påverkas inte av det här lagvalet.

Parterna godkänner härmed att United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods inte gäller för dessa villkor.

Slutligen:

Du intygar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som utsätts för den amerikanska regeringens exportförbud, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett land som stöder terrorism; och (ii) du inte listas på någon av den amerikanska regeringens förteckning över förbjudna eller begränsade parter. Dessutom beviljar du oåterkalleligen mobilapplikationen rättigheten (den som bedöms ha accepterat den rättigheten) att uppfylla dessa villkor mot dig som en tredje part däri.

Du samtycker till att inte direkt eller indirekt exportera eller återexportera tjänsterna, produkten, produktens programvara, appen eller appens programvara till något land för vilka United States Export Administration Act eller någon liknande amerikansk lag eller förordning kräver en exportlicens eller annat godkännande från den amerikanska regeringen, såvida inte lämplig exportlicens eller lämpligt godkännande först har erhållits. BILAGA I

YTTERLIGARE VILLKOR SOM GÄLLER FÖR ANVÄNDARE AV DESSA TJÄNSTER I EUROPEISKA UNIONEN

I den mån som förordningen (EU) 2023/2854 (EU:s dataförordning) gäller för Parterna i förhållande till Tjänsterna, och Tjänsterna eller en del av dem ingår som en Ansluten produkt och/eller en Relaterad tjänst enligt EU:s dataförordning ska följande villkor tillämpas.



Definitioner

Termer som skrivs med stor begynnelse bokstav i denna klausul (t.ex. Dataägare, Användare, Ansluten produkt, Relaterad tjänst, Produktdata, Relaterade servicedata) ska ha den betydelse som de har i EU:s dataförordning.



Parternas ansvar

Philips agerar som Dataägaren för den relevanta Anslutna produkten och/eller den Relaterade tjänsten.



I enlighet med dessa Villkor räknas du som användare av denna App, och du kvalificerar dig som Användare enligt EU:s dataförordning, med rätt att få tillgång till både Produktdata och/eller Relaterade servicedata där sådana är relevanta.



För information om de typer av data som räknas som Produktdata och/eller Relaterade servicedata som gäller för dessa Tjänster, kan du läsa dokumentationen som tillhandahållits av Philips i samband med Tjänsterna.



Åtkomst till data

Om du inte redan har direkt åtkomst till dina Produktdata och/eller Relaterade servicedata kan du få åtkomst till specifika Produktdata eller Relaterade servicedata enligt detta avtal. En sådan begäran måste göras skriftligen och innehålla: (i) den rättsliga grunden och motiveringen för begäran, och (ii) tillräcklig information för att Philips ska kunna verifiera Användarens identitet i förhållande till den relevanta Anslutna produkten eller Relaterade tjänsten.

Villkor och begränsningar för utlämnande av dataOm en rättsligt giltig begäran om dataåtkomst lämnas in, kan Philips, efter eget gottfinnande, avslå begäran eller avbryta pågående datadelning (om den redan har inletts) i följande fall:

a. Personuppgifter: i) begärda data innehåller personuppgifter, och ii) Användaren inte är den registrerade användaren och iii) Philips fastställer att det inte finns några giltiga rättsliga grunder enligt tillämplig dataskyddslagstiftning för att göra personuppgifterna tillgängliga.



b. Skydd av affärshemlighet: i) Philips anser att begärda data kvalificerar som en affärshemlighet enligt tillämplig lag, och ii) dess avslöjande rimligen skulle förväntas orsaka allvarlig ekonomisk skada för Philips eller en tredje part som innehar affärshemligheten; iii) parterna, trots ansträngningar i god tro, inte kan nå en överenskommelse om adekvata tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.



Om Philips samtycker till att lämna ut Produktdata eller Relaterade servicedata som innehåller personuppgifter eller affärshemligheter, ska Användaren, utöver eventuella villkor som fastställts i ett separat avtal, göra följande: i) implementera och upprätthålla lämpliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa konfidentialitet, integritet och laglig behandling av sådana data; ii) avstå från att lämna ut sådana data till tredje part utan föregående skriftligt tillstånd från Philips; iii) förbli fullt ansvarig för obehörig användning, avslöjande eller intrång; iv) inte ändra, inaktivera eller kringgå tekniska skyddsåtgärder som Philips implementerat.



Om Philips samtycker till att lämna ut Produktdata eller Relaterade servicedata får Användaren endast använda sådana data för lagliga ändamål och i enlighet med detta Avtal. Användaren samtycker uttryckligen till att inte: i) använda dessa data för att utveckla, eller stödja utvecklingen av, produkter eller tjänster som konkurrerar med Philips produkter eller tjänster, och inte heller dela dessa data med en tredje part i detta syfte; ii) använda dessa data för att få insikter om Philips ekonomiska situation, tillgångar och produktionsmetoder; iii) utnyttja sårbarheter eller luckor i Philips infrastruktur för att få obehörig åtkomst till data; iv) dela dessa data med en tredje part som har betydande kontroll över åtkomsten till digitala marknader eller plattformar; v) använda dessa data på ett sätt som bryter mot tillämpliga rättsliga eller regulatoriska skyldigheter.



Användning av data

Användaren godkänner härmed att Philips och dess dotterbolag använder alla lättillgängliga Produktdata eller Relaterade tjänstedata för följande ändamål:

a. Att ingå i ett avtal med Användaren eller aktiviteter relaterade till ett sådant Avtal.

b. Att tillhandahålla support (t.ex. underhåll, felsökning), försäkran, garanti eller liknande tjänster eller bedöma Användarens eller tredje parts reklamationer (t.ex. gällande fel) relaterade till Tjänsterna.

c. Att övervaka och upprätthålla funktionen, säkerheten och tryggheten för Produkten, tjänsten och/eller den immateriella egendomen däri och säkerställa kvalitetskontroll.

d. Att följa tillämpliga lagar, inklusive skyldigheter som åligger Philips i dess egenskap av tillverkare av Produkten enligt produkt- och sektorspecifika föreskrifter och standarder.

e. Att förbättra funktionen för alla produkter eller tjänster som tillhandahålls av Philips.

f. Att utveckla nya produkter eller tjänster, inklusive lösningar för artificiell intelligens (AI), utvecklade av Philips, av tredje parter som agerar för Philips vägnar eller i samarbete med andra parter eller genom specialföretag (såsom samriskföretag).

g. Att validera produkternas eller tjänsternas prestanda och bestyrka tekniska anspråk eller marknadsföringsanspråk.

h. Att generera anonymiserade eller aggregerade data eller skapa härledda data, för ett lagligt ändamål (inklusive i ändamål att göra sådana data tillgängliga för tredje part).

i. Att dela dessa data med tredje part förutsatt att: i) tredje part endast använder dessa data för att stödja Philips i att utföra de ändamål som anges ovan, eller för att fullfölja dessa ändamål tillsammans med Philips, och ii) Philips ingår bindande avtal som kräver att tredje part: endast använder dessa data för de överenskomna ändamålen, skydda dessa data med lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder och inte dela dessa data vidare. Philips kan alltid använda tjänsteleverantörer, såsom molntjänster, hosting eller liknande tjänster, för att uppnå de överenskomna ändamålen som anges ovan.

Philips åtar sig att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder för data som är rimliga under omständigheterna, med hänsyn till vetenskapens och teknikens ståndpunkt och de kostnader som är förknippade med skyddsåtgärderna