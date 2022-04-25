Dynamisk panelanslutning

Mixa och matcha alla Philips L-Line 7000 LED-panelstorlekar för att skapa en skärm i valfri form och med valfritt mått. Dynamiska och flexibla inriktningsstift ger en perfekt passform under alla omständigheter, vilket leder till en plan och kantfri skärmyta. För ökad smidighet och effektivitet har varje LED-panel öppningar på varje sida för mångsidig kabelanslutning mellan LED-panelerna och eventuella externa ingångsanslutningar. Öppningar på LED-panelens över- och undersida kan fällas ut om åtkomst endast är tillgänglig från panelens över- eller undersida.