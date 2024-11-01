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      Signage Solutions H-Line-skärm

      55BDL6002H/00

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      Förbli synlig både dag och natt med Philips H-Line Full HD-panel. Enastående skärpa och kontrast gör det här till en perfekt lösning för trafikerade områden som utsätts för starkt omgivande ljus. Från flygplatser till shoppingcenter.

      Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      H-Line-skärm

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      24/7-skärm med hög ljusstyrka.

      • 55 tum
      • 2 500 cd/m²
      • Full HD
      Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

      Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

      Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

      CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

      CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

      Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

      FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

      FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

      Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

      OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

      OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

      Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

      Lägg till Android-processorkraft med en valfri CRD50-modul

      Bädda in Androids System-on-Chip (SoC) i Philips Professional Display. Den valfria CRD50-modulen är en OPS-enhet som gör Android processorkraft möjlig utan att kablar behövs. För bara in den på OPS-platsen, vilken innehåller alla anslutningar som behövs för att köra modulen (inklusive strömförsörjning).

      Fjärrsystemhantering via CMND

      Ta kontroll över ditt Philips Professional Display-nätverk. Med CMND kan du hantera, uppdatera, underhålla och spela upp via ett lättanvänt gränssnitt. Från installation till daglig användning.

      Hög ljusstyrka (2500 cd/m2). Lämpad för bruk delvis utomhus

      Gör intryck på ljusa platser eller platser belägna delvis utomhus. Den här skärmen på 2 500 cd/m2 med extra hög ljusstyrka är perfekt för att påkalla uppmärksamhet i stora, trafikerade områden som utsätts för starkt omgivande ljus.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        138.7  cm
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        54.6  tum
        Bildförhållande
        16:9
        Skärmupplösning
        1920 x 1080 bpkt
        Bildpunktavstånd
        0,63 x 0,63 mm
        Optimal upplösning
        1 920 x 1 080 vid 60 Hz
        Ljusstyrka
        2500  cd/m²
        Antal färger
        1,07 B
        Kontrastförhållande (medel)
        4000 : 1
        Dynamiskt kontrastförhållande
        500 000:1
        Svarstid (medel)
         8  ms
        Synfältsvinkel (horisontell)
        178  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        178  grader

      • Anslutningar

        Ljudutgång
        • 3,5 mm-uttag
        • Extern högtalaranslutning
        Videoingång
        • Komposit (dela komponent Y)
        • Display Port 1.2 (x1)
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.4 (x1)
        • VGA (analog D-Sub) (x1)
        • Komponent (BNC x3)
        Ljudingång
        • 3,5 mm-uttag
        • Ljud vänster/höger (RCA)
        Andra anslutningar
        • OPS
        • USB 2.0 (x1)
        Video output (Videoutgång)
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        Extern kontroll
        • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
        • RJ45
        • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag

      • Bekvämlighet

        Placering
        • Liggande
        • Stående
        Skärmsläckarfunktioner
        Pixelskift, låg ljusstyrka
        Tangentbordskontroll
        • Dold
        • Låsbar
        Fjärrkontrollsignal
        Låsbar
        Signalgenomkoppling
        • RS232
        • IR Loopthrough
        • DisplayPort
        • IR
        • RJ45
        Enkel installation
        • Bärhandtag
        • Smart-insats
        Energisparfunktioner
        Smart Power
        Annan bekvämlighet
        Bärhandtag
        Bildkvalitet
        Avancerad färgkontroll
        Nätverksstyrd
        • RS232
        • RJ45

      • Ljud

        Inbyggda högtalare
        2 x 10 W RMS

      • Effekt

        Nätström
        100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
        Förbrukning (medel)
        295  W
        Förbrukning (max)
        420 W
        Strömförbrukning i standby-läge
        < 0,5 W

      • Bildskärmsupplösningar som stöds

        Datorformat
        • 1024 x 768, 60, 75 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 1 280 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 800, 60 Hz
        • 1 280 x 960, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 75 Hz
        Videoformat
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 720p, 50, 60Hz

      • Mått

        Fäste för Smart-insats
        100 x 100 mm pitch, 6 x M4L6
        Bredd
         1243,2  mm
        Produktvikt
        31,84  kg
        Höjd
        714  mm
        Djup
         137,7  mm
        Bredd (tum)
         48,9  tum
        Höjd (tum)
        28.1  tum
        Väggfäste
        400 x 400 mm, M6
        Djup (tum)
        5.42  tum
        Rambredd
        13,6 mm (jämn ram)
        Produktvikt (i lbs)
        70,20  lb
        Smart, ange höjd
        200  mm

      • Driftförhållanden

        Höjd
        0 ~ 3 000 m
        Temperaturintervall (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
         50 000  timmar
        Temperaturintervall (förvaring)
        -20 ~ 60  °C
        Luftfuktighet (drift) [RH]
        20–80 % RH (ingen kondensering)
        Luftfuktighet (förvaring) [RH]
        5–95 % RH (ingen kondensering)

      • Multimedietillämpningar

        USB-uppspelning, video
        • ISM
        • M2TS
        • M4V
        • Manifest
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPD
        • MPEG
        • MPG
        • MT2
        • MTS
        • TS
        • VOB
        USB-uppspelning, bild
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB-uppspelning, ljud
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • PLS
        • WAV
        • WMA

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • AC-nätkabel
        • Snabbstartguide
        • RS232-kabel
        • Fjärrkontroll och AAA-batterier
        Tillbehör som medföljer
        • Seriekopplad RS232-kabel
        • Kantjusteringssats (1) – 1 st.
        • Kantjusteringssats (2) – 2 st.
        • Philips-logotyp (x1)
        • Vingskruv (8 st.)

      • Övrigt

        OSD-språk (On-screen Display)
        • Engelska
        • Franska
        • Tyska
        • Italienska
        • Polera
        • Ryska
        • Spanska
        • Turkiska
        • kinesiska (förenklad)
        • Traditionell kinesiska
        • Arabiska
        • Japanska
        • Portugisiska
        Garanti
        3 års garanti
        Myndighetsgodkännande
        • CB
        • CE
        • UL/cUL
        • EAC
        • EMF
        • FCC, klass A
        • PSB
        • PSE
        • VCCI

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • AC-nätkabel
      • Snabbstartguide
      • RS232-kabel
      • Fjärrkontroll och AAA-batterier
      Badge-D2C

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