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    Signage Solutions Q-Line-skärm

    65BDL3511Q/02

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    Informera och fängsla med en Philips Q-Line Professional Ultra HD-skärm. Den här pålitliga lösningen kan komma igång blixtsnabbt.

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    Signage Solutions

    Q-Line-skärm

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    18/7-skärm med enkel konfiguration.

    • 65-tums
    • Direkt LED-bakgrundsbelysning
    • Ultra HD
    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

    FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

    FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

    Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

    Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

    Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

    Förvandla din USB-enhet till en verkligt kostnadseffektiv digital skyltningsenhet. Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på USB och anslut till skärmen. Skapa en spellista, planera ditt innehåll via menyn på skärmen och lyssna på spellistan när och var som helst.

    Inbyggd mediespelare. Schemalägg enkelt USB-innehåll

    Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB, internminne, lokalt nätverk eller via internet. Din Philips Professional Display vaknar från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Diagonal skärmstorlek (metrisk)
      163.9  cm
      Diagonal skärmstorlek (tum)
      64.5  tum
      Bildförhållande
      16:9
      Skärmupplösning
      3 840 x 2 160
      Bildpunktavstånd
      0,372 x 0,372 mm
      Optimal upplösning
      3840 x 2160 vid 60 Hz
      Ljusstyrka
      400  cd/m²
      Antal färger
      1,07 miljarder
      Kontrastförhållande (medel)
      1200:1
      Dynamiskt kontrastförhållande
      500 000:1
      Svarstid (medel)
       8  ms
      Synfältsvinkel (horisontell)
      178  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Panelteknik
      IPS
      Klinisk bild
      D-bildsförinställning (dicom part 14-kompatibel)
      Dis
      25 %

    • Anslutningar

      Ljudutgång
      3,5 mm-uttag
      Videoingång
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Ljudingång
      3,5 mm-uttag
      Extern kontroll
      • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
      • RJ45
      • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

    • Bekvämlighet

      Placering
      • Liggande (18/7 )
      • Stående (18/7)
      Matris
      Upp till 10 x 15
      Tangentbordskontroll
      • Dold
      • Låsbar
      Fjärrkontrollsignal
      Låsbar
      Signalgenomkoppling
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Enkel installation
      Smart-insats
      Energisparfunktioner
      Smart Power
      Nätverksstyrd
      • RS232
      • RJ45
      Starta
      • Påslagningsfördröjning
      • Påslagningsstatus
      • Starta på källa
      Startskärm
      Aktivera/avaktivera Philips-logotypen

    • Ljud

      Inbyggda högtalare
      2 x 10 W RMS

    • Effekt

      Nätström
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Förbrukning (medel)
      165  W
      Förbrukning (max)
      220 W
      Strömförbrukning i standby-läge
      < 0,5 W
      Strömsparfunktioner
      Smart Power
      Energiklass
      G

    • Bildskärmsupplösningar som stöds

      Datorformat
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1 152 x 864, 75 Hz
      • 1 152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60Hz
      • 1 680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Videoformat
      • 480i, 60 Hz
      • 480 bpkt, 60 Hz
      • 576 bpkt, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720 bpkt, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Mått

      Bredd
      1462,3  mm
      Produktvikt
      27,80  kg
      Höjd
      837,3  mm
      Djup
      68,9 mm (D@väggmontering)/89,9 mm (D@handtag)  mm
      Bredd (tum)
      57,57  tum
      Höjd (tum)
      32.96  tum
      Väggfäste
      400 x 400 mm, M8
      Djup (tum)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  tum
      Rambredd
      14,9 mm (jämn infattning)
      Produktvikt (i lbs)
       61,29  lb

    • Driftförhållanden

      Höjd
      0 ~ 3 000 m
      Temperaturintervall (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
       50 000  timmar
      Temperaturintervall (förvaring)
      -20 ~ 60  °C
      Luftfuktighet (drift) [RH]
      20–80 % RH (ingen kondensering)
      Luftfuktighet (förvaring) [RH]
      5–95 % RH (ingen kondensering)

    • Multimedietillämpningar

      USB-uppspelning, video
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      USB-uppspelning, bild
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB-uppspelning, ljud
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Tillbehör

      Tillbehör som medföljer
      • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
      • Philips-logotyp (x1)
      • AC-nätkabel
      • AC-strömbrytarskydd
      • Snabbstartsguide (x1)
      • Fjärrkontroll och AAA-batterier
      • Kabel för RS232-seriekoppling (x1)
      • USB-hölje och skruv x 1
      • Kabelklämma (x3)

    • Övrigt

      OSD-språk (On-screen Display)
      • Arabiska
      • Engelska
      • Franska
      • Tyska
      • Italienska
      • Japanska
      • Polera
      • Ryska
      • Spanska
      • kinesiska (förenklad)
      • Turkiska
      • Traditionell kinesiska
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighetsgodkännande
      • CE
      • FCC, klass A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

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