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    Signage Solutions D-Line-skärm

    65BDL4511D/00

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    Få den att sticka ut med en snabb Philips D-Line Professional 4K UHD-skärm. Philips suveräna bildkvalitet återger äkta färger och intensiv kontrast. Du kan enkelt visa innehåll från flera källor på en enda skärm.

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    Signage Solutions

    D-Line-skärm

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    Smart, snabb 24/7-skärm.

    • 65-tums
    • UHD (3 840 x 2 160)
    • 500 cd/m²
    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

    FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

    FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

    Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

    SmartPower för energieffektivitet

    SmartPower för energieffektivitet

    Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

    Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

    Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

    Förvandla din USB-enhet till en verkligt kostnadseffektiv digital skyltningsenhet. Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på USB och anslut till skärmen. Skapa en spellista, planera ditt innehåll via menyn på skärmen och lyssna på spellistan när och var som helst.

    ADS-vidvinkelpanelskärm

    Se till att innehållet syns ur alla vinklar med ADS-vidvinkelteknik. Advanced Super Dimension Switch levererar snabbare bildbehandling på skärmen för smidigare innehållsövergångar, fantastisk bildprecision och överlägsen färgåtergivning med 180-graders visning.

    OPS-plats (tillval)

    OPS (Open Pluggable Specification) är en branschstandardplats där du kan lägga till en OPS-kompatibel mediespelare. Det ger dig möjlighet att uppgradera eller ändra maskinvaran när du behöver. Det är enkelt att göra din skärm till en digital allt-i-ett-skyltningslösning.

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Diagonal skärmstorlek (metrisk)
      163.8  cm
      Diagonal skärmstorlek (tum)
      64.5  tum
      Bildförhållande
      16:9
      Skärmupplösning
      3 840 x 2 160
      Bildpunktavstånd
      0,372 x 0,372 mm
      Optimal upplösning
      3 840 x 2 160 vid 60 Hz
      Ljusstyrka
      500  cd/m²
      Antal färger
      1,07 miljarder
      Kontrastförhållande (medel)
      1200:1
      Dynamiskt kontrastförhållande
      500 000:1
      Svarstid (medel)
       8  ms
      Synfältsvinkel (horisontell)
      178  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Panelteknik
      ADS
      Dis
      25 %

    • Anslutningar

      Ljudutgång
      3,5 mm-uttag
      Videoingång
      • Display Port 1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • USB 2.0 (x2)
      • HDMI 2.0 (x3)
      Ljudingång
      3,5 mm-uttag
      Andra anslutningar
      OPS
      Video output (Videoutgång)
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Extern kontroll
      • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
      • RJ45
      • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

    • Bekvämlighet

      Placering
      • Liggande (24/7 )
      • Stående (24/7 )
      Skärmsläckarfunktioner
      Pixelskift, låg ljusstyrka
      Tangentbordskontroll
      • Dold
      • Låsbar
      Signalgenomkoppling
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Energisparfunktioner
      Smart Power
      Nätverksstyrd
      • RS232
      • RJ45

    • Ljud

      Inbyggda högtalare
      2 x 10 W RMS

    • Effekt

      Nätström
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Förbrukning (medel)
      136  W
      Förbrukning (max)
      281 W
      Strömförbrukning i standby-läge
      < 0,5 W
      Energiklass
      G

    • Bildskärmsupplösningar som stöds

      Datorformat
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 900, 60 Hz
      • 1 680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Videoformat
      • 480i, 60 Hz
      • 480 bpkt, 60 Hz
      • 576 bpkt, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2 160P, 24, 30, 60 Hz

    • Mått

      Bredd
      1462,3  mm
      Produktvikt
       27,8  kg
      Höjd
      837,3  mm
      Djup
      68,9 (vid väggfäste), 89,9 (vid handtag)  mm
      Bredd (tum)
      57,57  tum
      Höjd (tum)
      32.96  tum
      Väggfäste
      400 (H) x 400 (V) mm, M8
      Djup (tum)
      2.71 inch(wall mount)/3.54 (@Handle)  tum
      Rambredd
      14,9 mm (jämn infattning)
      Produktvikt (i lbs)
       61,29  lb

    • Driftförhållanden

      Höjd
      0 ~ 3 000 m
      Temperaturintervall (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
       50 000  timmar
      Temperaturintervall (förvaring)
      -20 ~ 60  °C
      Luftfuktighet (drift) [RH]
      20–80 % RH (ingen kondensering)
      Luftfuktighet (förvaring) [RH]
      5–95 % RH (ingen kondensering)

    • Multimedietillämpningar

      USB-uppspelning, video
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG
      USB-uppspelning, bild
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB-uppspelning, ljud
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Tillbehör

      Tillbehör som medföljer
      • AC-strömbrytarskydd
      • Philips-logotyp (x1)
      • Seriekopplad RS232-kabel
      • AC-nätkabel
      • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
      • Snabbstartsguide (x1)
      • Fjärrkontroll och AAA-batterier
      • RS232-kabel
      • USB-hölje och skruv x 1
      • Kabelklämma (x3)

    • Övrigt

      OSD-språk (On-screen Display)
      • Arabiska
      • Nederländska
      • Danska
      • Engelska
      • Franska
      • Finnish
      • Tyska
      • Italienska
      • Japanska
      • Norska
      • Polera
      • Portugisiska
      • Ryska
      • Spanska
      • Svenska
      • kinesiska (förenklad)
      • Turkiska
      • Traditionell kinesiska
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighetsgodkännande
      • CE
      • FCC, klass A
      • CCC
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • CECP
      • EAC

    Badge-D2C

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