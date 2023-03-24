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  • Syns bra i alla ljusförhållanden Syns bra i alla ljusförhållanden Syns bra i alla ljusförhållanden

    Signage Solutions H-Line-skärm

    75BDL4003H/02

    Syns bra i alla ljusförhållanden

    Förbli synlig dag som natt med Philips ljusstarka H-Line-skärmar. Förbluffande skärpa och kontrast gör det här till den perfekta lösningen för att visa upp engagerande innehåll i fönster och på ljusare platser. Från flygplatser till gallerior och mycket mer.

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    Signage Solutions

    H-Line-skärm

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    Syns bra i alla ljusförhållanden

    Ljusstark 24/7-skärm

    • 75 tums
    • 3 000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

    CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

    Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

    OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

    OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

    Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

    FailOver. Se till att skärmen aldrig släcks

    FailOver är en revolutionerande teknik som är oumbärlig för krävande kommersiella tillämpningar. Den spelar automatiskt upp säkerhetskopierat innehåll på skärmen om ett fel skulle uppstå på mediespelaren. Välj en primär indataanslutning och en FailOver-anslutning så har du omedelbart innehållsskydd.

    Lägg till Android-processorkraft med en valfri CRD50-modul

    Bädda in Androids System-on-Chip (SoC) i Philips Professional Display. Den valfria CRD50-modulen är en OPS-enhet som gör Android processorkraft möjlig utan att kablar behövs. För bara in den på OPS-platsen, vilken innehåller alla anslutningar som behövs för att köra modulen (inklusive strömförsörjning).

    Utformad för extrema förhållanden

    Förbättrad värmehantering, Hight Tni Liquid Crystal-paneler och inbyggda värmesensorer för att klara höga omgivningstemperaturer. Skärmljusstyrka på upp till 2 500 cd/m² för omgivningsförhållanden med starkt ljus. Skärmpolarisator som är kompatibel med polariserade solglasögon så att innehållet syns bättre.

    Gatuskyltar med ultrahög ljusstyrka

    Digitala skärmar med hög ljusstyrka som vetter mot gatan väcker uppmärksamhet i alla ljusförhållanden, vilket ökar butikens exponering och lockar kunder. Häpnadsväckande ljusstyrka på upp till 3000 cd/m² garanterar hög synlighet och ren bildkvalitet, även i extrema ljusförhållanden.

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Diagonal skärmstorlek (metrisk)
      189.3  cm
      Diagonal skärmstorlek (tum)
      74.5  tum
      Bildförhållande
      16:9
      Skärmupplösning
      3 840 x 2 160
      Bildpunktavstånd
      0,429 x 0,429 mm
      Optimal upplösning
      3840 x 2160 vid 60 Hz
      Ljusstyrka
      3000  cd/m²
      Antal färger
      1,07 miljarder
      Kontrastförhållande (medel)
      1200:1
      Dynamiskt kontrastförhållande
      500 000:1
      Svarstid (medel)
       8  ms
      Synfältsvinkel (horisontell)
      178  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildförbättring
      • 3:2–2:2 filmdetektering
      • Progressive Scan
      • Dynamisk kontrastförbättring
      Panelteknik
      IPS

    • Anslutningar

      Ljudutgång
      3,5 mm-uttag
      Videoingång
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (digital + analog) 1x
      • HDMI 2.0 (x3)
      Ljudingång
      3,5 mm-uttag
      Andra anslutningar
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Video output (Videoutgång)
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Extern kontroll
      • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
      • RJ45
      • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

    • Bekvämlighet

      Placering
      • Liggande (24/7 )
      • Stående (24/7 )
      Skärmsläckarfunktioner
      Pixelskift, låg ljusstyrka
      Tangentbordskontroll
      • Dold
      • Låsbar
      Fjärrkontrollsignal
      Låsbar
      Signalgenomkoppling
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Enkel installation
      • Bärhandtag
      • Smart-insats
      Energisparfunktioner
      Smart Power
      Nätverksstyrd
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Ljud

      Inbyggda högtalare
      2 x 10 W RMS

    • Effekt

      Nätström
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Förbrukning (medel)
      510  W
      Förbrukning (max)
      790
      Strömförbrukning i standby-läge
      < 0,5 W

    • Bildskärmsupplösningar som stöds

      Datorformat
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Videoformat
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480 bpkt, 60 Hz
      • 576 bpkt, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Mått

      Bredd
      1 688,2  mm
      Produktvikt
      54,1  kg
      Höjd
      966,6  mm
      Djup
      111,1  mm
      Bredd (tum)
      66,46  tum
      Höjd (tum)
      38.06  tum
      Väggfäste
      600 x 400 mm, M8
      Djup (tum)
      4.37  tum
      Rambredd
      18,8 (jämn ram)
      Produktvikt (i lbs)
      119,27  lb
      Smart, ange bredd
      180  mm
      Smart, ange höjd
      300  mm

    • Driftförhållanden

      Höjd
      0 ~ 3 000 m
      Temperaturintervall (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
       50 000  timmar
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80  %
      Temperaturintervall (förvaring)
      -20 ~ 60  °C
      Varning
      Använd inte produkten i direkt solljus utan ytterligare skyddsåtgärder.

    • Multimedietillämpningar

      USB-uppspelning, video
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      USB-uppspelning, bild
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Tillbehör

      Tillbehör som medföljer
      • Kantjusteringssats
      • Philips-logotyp (x1)
      • Seriekopplad RS232-kabel
      • Kabelklämma (x3)
      • AC-strömbrytarskydd och skruv x1
      • USB-skydd och skruvar
      • AC-nätkabel
      • HDMI-kabel
      • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
      • Öppen ram-kit
      • Snabbstartsguide (x1)
      • Fjärrkontroll och AAA-batterier
      • RS232-kabel

    • Övrigt

      OSD-språk (On-screen Display)
      • Arabiska
      • Engelska
      • Franska
      • Tyska
      • Italienska
      • Japanska
      • Polera
      • Portugisiska
      • Ryska
      • Spanska
      • kinesiska (förenklad)
      • Turkiska
      • Traditionell kinesiska
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighetsgodkännande
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    • För installationer som kan utsättas för direkt solljus rekommenderar vi att du läser användarhandboken och varningsbladet.
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