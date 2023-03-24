75BDL4003H/02
Syns bra i alla ljusförhållanden
Förbli synlig dag som natt med Philips ljusstarka H-Line-skärmar. Förbluffande skärpa och kontrast gör det här till den perfekta lösningen för att visa upp engagerande innehåll i fönster och på ljusare platser. Från flygplatser till gallerior och mycket mer.
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
H-Line-skärm
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Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.
Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.
FailOver är en revolutionerande teknik som är oumbärlig för krävande kommersiella tillämpningar. Den spelar automatiskt upp säkerhetskopierat innehåll på skärmen om ett fel skulle uppstå på mediespelaren. Välj en primär indataanslutning och en FailOver-anslutning så har du omedelbart innehållsskydd.
Bädda in Androids System-on-Chip (SoC) i Philips Professional Display. Den valfria CRD50-modulen är en OPS-enhet som gör Android processorkraft möjlig utan att kablar behövs. För bara in den på OPS-platsen, vilken innehåller alla anslutningar som behövs för att köra modulen (inklusive strömförsörjning).
Förbättrad värmehantering, Hight Tni Liquid Crystal-paneler och inbyggda värmesensorer för att klara höga omgivningstemperaturer. Skärmljusstyrka på upp till 2 500 cd/m² för omgivningsförhållanden med starkt ljus. Skärmpolarisator som är kompatibel med polariserade solglasögon så att innehållet syns bättre.
Digitala skärmar med hög ljusstyrka som vetter mot gatan väcker uppmärksamhet i alla ljusförhållanden, vilket ökar butikens exponering och lockar kunder. Häpnadsväckande ljusstyrka på upp till 3000 cd/m² garanterar hög synlighet och ren bildkvalitet, även i extrema ljusförhållanden.
Bild/visning
Anslutningar
Bekvämlighet
Ljud
Effekt
Bildskärmsupplösningar som stöds
Mått
Driftförhållanden
Multimedietillämpningar
Tillbehör
Övrigt
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