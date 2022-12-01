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    Energy Label Europe G

    Signage Solutions D-Line-skärm

    86BDL4550D/00

    På jakt efter förnyelse

    Gör intryck på dina gäster med en smartare och snabbare skyltningsskärm. Skärmen är utformad för Android-appar, har inbyggt Wi-Fi och är därmed det senaste inom skyltning.

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    Signage Solutions

    D-Line-skärm

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    På jakt efter förnyelse

    med Android

    • 86 tum
    • Drivs av Android
    • 500 cd/m²
    Spara och spela upp innehåll med internminne

    Spara och spela upp innehåll med internminne

    Spara och spela upp innehåll med internminnet. Ladda upp dina mediefiler så att de visas på skärmen och spela upp innehållet direkt. Tillsammans med den interna webbläsaren fungerar internminnet även som ett cacheminne vid strömning av onlineinnehåll. Om nätverket går ner fortsätter internminnet att köra och spela upp en cachelagrad version av innehållet – på så sätt kan dina mediefiler spelas upp även utan nätverksanslutning.

    Se till att du alltid kan visa ditt innehåll med FailOver

    Se till att du alltid kan visa ditt innehåll med FailOver

    När du använder krävande kommersiella program behöver du säkerställa att du alltid kan visa ditt innehåll. Även om du troligen inte råkar ut för någon större katastrof kan FailOver ge dig skydd dygnet runt med en revolutionerande teknik som spelar upp annat innehåll på skärmen om mediespelaren skulle sluta fungera. FailOver tar automatiskt vid om den primära ingången slutar fungera. Välj bara en primär ingångsanslutning och en FailOver-anslutning så får du omedelbart skydd.

    SmartPower för energieffektivitet

    SmartPower för energieffektivitet

    Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

    CMND: Ta kontroll över dina skärmar

    CMND: Ta kontroll över dina skärmar

    Med en robust skärmhanteringsplattform, CMND, ligger makten i dina händer. Uppdatera och hantera innehåll med CMND & Create eller kontrollera dina inställningar med CMND & Control. Allt är möjligt med CMND.

    Skapa och uppdatera innehåll med CMND & Create

    Skapa och uppdatera innehåll med CMND & Create

    Designa och skapa intressant innehåll med CMND & Create, ett kraftfullt författarverktyg. Med ett dra och släpp-gränssnitt, förinstallerade mallar och inbyggda widget-program kan du imponera på kunderna med intressant innehåll. Finns i stående och liggande läge.

    Hantera inställningar för flera bildskärmar med CMND & Control

    Hantera inställningar för flera bildskärmar med CMND & Control

    Med CMND & Control kan du enkelt hantera flera skärmar centralt. Det har aldrig varit enklare att kontrollera din uppsättning med skärmar. Detta tack vare skärmövervakning i realtid, inställningar och programvaruuppdateringar från en annan plats, och möjlighet att anpassa och konfigurera flera bildskärmar på en gång, till exempel videovägg eller menytavla.

    Android SoC-processor. Ursprungliga appar och webbappar

    Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Ett nytt Android 8 ser till att programvaran är säker och har de senaste specifikationerna längre.

    Se till att innehållet körs med automatiska skärmbilder

    Innehållet har högsta prioritet. Med den automatiska skärmdumpsfunktionen kan du se till att ditt innehåll körs hela tiden. Skärmdumpar görs under dagen och lagras sedan på FTP-servern. Sedan kan du visa skärmdumparna när och var som helst.

    ADS-vidvinkelpanelskärm

    Se till att innehållet syns ur alla vinklar med ADS-vidvinkelteknik. Advanced Super Dimension Switch levererar snabbare bildbehandling på skärmen för smidigare innehållsövergångar, fantastisk bildprecision och överlägsen färgåtergivning med 180-graders visning.

    Ansluta och hantera ditt innehåll via molnet

    Anslut och hantera dina filer via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Med hjälp av den Chromium-baserade webbläsaren kan du designa ditt innehåll online och ansluta en enda skärm eller hela nätverket. Visa innehåll i både liggande och stående läge med Full HD-upplösning. Det är bara att ansluta skärmen till internet via Wi-Fi eller med en RJ45-kabel och lyssna på spellistor som du har skapat själv

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Diagonal skärmstorlek (metrisk)
      217.4  cm
      Diagonal skärmstorlek (tum)
      85.6  tum
      Bildförhållande
      16:9
      Skärmupplösning
      3 840 x 2 160
      Bildpunktavstånd
      0,4935 x 0,4935 mm
      Optimal upplösning
      3 840 x 2 160 vid 120 Hz
      Ljusstyrka
      500  cd/m²
      Antal färger
      1,07 miljarder
      Kontrastförhållande (medel)
      1200:1
      Dynamiskt kontrastförhållande
      500 000:1
      Svarstid (medel)
       8  ms
      Synfältsvinkel (horisontell)
      178  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildförbättring
      • 3:2–2:2 filmdetektering
      • 3D-kamfilter
      • Rörelsekompenserad videobearbetning
      • 3D MA-videobearbetning
      • Dynamisk kontrastförbättring
      • Progressive Scan
      Panelteknik
      IPS
      Operativsystem
      Android 8.0

    • Anslutningar

      Ljudutgång
      3,5 mm-uttag
      Videoingång
      • Display Port 1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Ljudingång
      3,5 mm-uttag
      Andra anslutningar
      OPS
      Video output (Videoutgång)
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Extern kontroll
      • RJ45
      • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
      • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
      WiFi
      dubbel antenn 2,4 Ghz och 5 Ghz
      4G/LTE-antennanslutning
      mPCIe

    • Bekvämlighet

      Placering
      • Liggande (24/7 )
      • Stående (24/7 )
      Matris
      Upp till 10 x 15
      Skärmsläckarfunktioner
      Pixelskift, låg ljusstyrka
      Tangentbordskontroll
      • Dold
      • Låsbar
      Signalgenomkoppling
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      • HDMI
      • RS232
      Energisparfunktioner
      Smart Power
      Nätverksstyrd
      RS232
      Wi-Fi-protokoll
      a b g n, 802.1x

    • Ljud

      Inbyggda högtalare
      2 x 10 W RMS

    • Effekt

      Nätström
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Förbrukning (medel)
      410  W
      Förbrukning (max)
      600 W
      Strömförbrukning i standby-läge
      < 0,5 W
      Energiklass
      G

    • Bildskärmsupplösningar som stöds

      Datorformat
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1 440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 900, 60 Hz
      • 1 680 x 1050, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Videoformat
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 2 160P, 24, 30, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 480 bpkt, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576 bpkt, 50 Hz
      • 720p, 50,60 Hz

    • Mått

      Bredd
      1929,0  mm
      Produktvikt
       50,4  kg
      Höjd
      1 100  mm
      Djup
      69,5 (D vid väggfäste)/91,8 (D vid handtag)  mm
      Bredd (tum)
      75,94  tum
      Höjd (tum)
      43.31  tum
      Väggfäste
      600 (H) x 400 (V) mm, M8
      Djup (tum)
      2.74(D@Wall mount) / 3.61(D@Handle)  tum
      Rambredd
      15,5 mm (jämn infattning)
      Produktvikt (i lbs)
      111,11  lb

    • Driftförhållanden

      Höjd
      0 ~ 3 000 m
      Temperaturintervall (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
       50 000  timmar
      Temperaturintervall (förvaring)
      -20 ~ 60  °C
      Luftfuktighet (drift) [RH]
      20–80 % RH (ingen kondensering)
      Luftfuktighet (förvaring) [RH]
      5–95 % RH (ingen kondensering)

    • Multimedietillämpningar

      USB-uppspelning, video
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      USB-uppspelning, bild
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB-uppspelning, ljud
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Intern spelare

      CPU
      2x A53 + 2x A73
      Processor
      ARM Mali G51
      Minne
      3 GB DDR
      Förvaring
      32 GB eMMc

    • Tillbehör

      Tillbehör som medföljer
      • Snabbstartguide
      • RS232-kabel
      • AC-nätkabel
      • IR-sensorkabel (1,8 m)
      • Fjärrkontroll och AAA-batterier
      Tillbehör som medföljer
      • Seriekopplad RS232-kabel
      • Philips-logotyp (x1)
      • AC-strömbrytarskydd
      • USB-skydd (x1)
      • Skruvar

    • Övrigt

      OSD-språk (On-screen Display)
      • Engelska
      • Franska
      • Tyska
      • Spanska
      • Polera
      • Turkiska
      • Ryska
      • Italienska
      • kinesiska (förenklad)
      • Traditionell kinesiska
      • Arabiska
      • Japanska
      • Danska
      • Nederländska
      • Finnish
      • Norska
      • Portugisiska
      • Svenska
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighetsgodkännande
      • CE
      • RoHS
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CU
      • EMF
      • ETL
      • FCC, klass A
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss
      • PSE

    Förpackningens innehåll

    Andra objekt i rutan

    • Snabbstartguide
    • RS232-kabel
    • AC-nätkabel
    • IR-sensorkabel (1,8 m)
    • Fjärrkontroll och AAA-batterier
    Badge-D2C

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