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    • Easy Advertiser Easy Advertiser Easy Advertiser

      Kort för offentlig skyltning

      CRD01/00

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Easy Advertiser

      Lättanvänd fristående mediereklamkort som fungerar tillsammans med våra professionella skyltningsmonitorer för schemalagt medieinnehåll. Med EA Publisher kan du skapa eget innehåll och schemalägga bildspel och filmer under dygnets alla 24 timmar.

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      Kort för offentlig skyltning
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      Kort för offentlig skyltning

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      Easy Advertiser

      Den perfekta och enkla skyltningslösningen

      • Easy Advertiser

      Fullständig skyltningslösning som kan användas direkt

      Du har redan din kontorsdator med PowerPoint, du har en digitalkamera med en datortillämpning för hantering av bilder och video tillsammans med din skyltningsskärm i Philips BDLx231Cx/00-serien. Nu behöver du endast en sak till för att komma igång med digital skyltning i din affär eller på din avdelning. Easy Advertiser är ett komplett paket som består av 1 GB USB-minne, alla kablar, ett fäste och ett Smartcard med den senaste elektroniken för att spela upp innehåll från USB-minnet som du har skapat med det medföljande Easy Advertiser Publisher PC-programmet. Installera kortet enligt instruktionerna i användarhandboken.

      Lättanvänd datortillämpning för hantering av innehåll

      När du skapar innehåll för reklam eller företagskommunikation vill du använda standardverktyg som du redan har tillsammans med ett lättanvänt publiceringsprogram. Easy Advertiser Publisher är ett Windows-program som kan importera MS PowerPoint-bilder, JPEG-foton och filmer i MPEG-format. Programmet hjälper dig att skapa scheman för visning av rätt innehåll vid rätt tidpunkt under 24 timmar. Processen är enkel: skapa innehåll, importera innehåll, schemalägg innehåll, publicera innehåll genom att spara det på en USB-masslagringsenhet.

      Kompatibla med RoHS-standarder för att värna miljön

      Philips skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med stränga standarder för begränsning av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa mängden bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.

      Ingen internetinstallation eller -anslutning behövs

      Det här är en fristående produkt för allmän skyltning som är enkel att installera utan trassel med prenumerationer eller andra installationsaktiviteter. Produkten spelar upp innehåll från en USB-masslagringsenhet: internetanslutning behövs inte. Du sparar innehåll på USB-masslagringsenheten via det medföljande datorprogrammet med din hem- eller kontorsdator och ansluter den till kortet som är installerat i skärmen så börjar innehållet spelas upp.

      Kombinera MS PowerPoint-bilder, andra bilder och video

      Du vill ha fullständig kreativ frihet genom att blanda bilder från din digitalkamera, MS PowerPoint-bilder och filmer (upp till 720p hög upplösning!) som du har skapat, oavsett ordning och tidpunkt. Med Easy Advertiser kan du blanda och matcha för optimal påverkan på målgruppen.

      Schemalägg vad du vill – när du vill

      Du kan fritt schemalägga rätt innehåll vid rätt tidpunkt uppdelat under 24 timmar för att tillgodose kundens informationsbehov. Skapa en eller flera tidsperioder med Easy Advertiser Publisher PC-programmet. Dra och släpp innehåll till rätt tidsperiod. Exportera till en USB-masslagringsenhet via programmet och sätt i USB-enheten i kortet så startar presentationen enligt programmet.

      Automatisk standby när inget schema är aktivt

      När inget innehåll har schemalagts för skyltningsskärmen bör den sättas i standbyläge med tanke på både miljön och elräkningen. Med hjälp av fjärrkontrollen kan du alltid stänga av standbyläget och använda skärmen för andra saker, t.ex. DVD-uppspelning.

      Få ut det bästa av skärmen och visa 720p HD-video

      Den skarpaste och bästa videon gör störst intryck på dina kunder. All MPEG2 HD (high definition) 720p-video av god kvalitet som exporteras till en USB-masslagringsenhet via datorprogrammet spelas upp klart och tydligt utan hack eller andra artefakter.

      Endast en fjärrkontroll för alla funktioner

      Fjärrkontrollen som medföljer skärmen fungerar smidigt med tillämpningen. Du kan styra alla funktioner och egenskaper.

      Tekniska specifikationer

      • Anslutningar

        USB
        USB 2.0 x 1
        Andra anslutningar
        HDMI

      • Bekvämlighet

        Myndighetsgodkännande
        • CE-märke
        • RoHS
        • C-Tick
        Klocka
        24-/12-timmarsvisning
        Tillgängligt språk: UI
        • Engelska
        • Franska
        • Tyska
        • Spanska
        • Italienska

      • Multimedietillämpningar

        Uppspelningsförbättring
        • Bildspel
        • Bildspel och filmer
        • Valbara visningsintervall
        Uppspelningsformat
        • JPEG (24-bitars färg icke-prog.)
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        Uppspelningsläge
        • 24 timmars schemaläggning av innehåll
        • Auto standby
        • Manuell uppspelning
        • Spela upp allt innehåll fortlöpande

      • Datorprogramvara

        Innehållshantering
        • Skapa 24-timmarsschema för innehåll
        • Skapa flera bildspel
        • Rotera bild
        • Miniatyrvisning
        • Filmklippsvisning
        • Publicera schemalagda filer på USB
        Filformat som kan användas
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        • MS PowerPoint 2003
        Operativsystem som kan användas
        Windows XP

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • Snabbstartguide
        • CD-ROM med program + användarhandbok
        • Garantibevis
        • 1 G USB-flashminne
        • Plastlock
        • HDMI-kabel
        • Extern nätadapter
        • Monteringsfäste för strömkälla
        Extra tillbehör
        • VESA-adapterplatta BM04211
        • Flexibel väggmontering BM02212
        • Takmontering BM01311
        • Takplatta BM1321
        • Förlängningsrör 150 cm BM01711
        • Förlängningsrör 150 cm BM01811
        • Förlängningsrör 80 cm BM01611

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        Kompatibel med
        • BDL3231C
        • BDL4231C

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • Snabbstartguide
      • CD-ROM med program + användarhandbok
      • Garantibevis
      • 1 G USB-flashminne
      • Plastlock
      • HDMI-kabel
      • Extern nätadapter
      • Monteringsfäste för strömkälla
      • Extra tillbehör: VESA-adapterplatta BM04211
      • Extra tillbehör: Flexibel väggmontering BM02212
      • Extra tillbehör: Takmontering BM01311
      • Extra tillbehör: Takplatta BM1321
      • Extra tillbehör: Förlängningsrör 150 cm BM01711
      • Extra tillbehör: Förlängningsrör 150 cm BM01811
      • Extra tillbehör: Förlängningsrör 80 cm BM01611
      Badge-D2C

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