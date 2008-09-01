Fullständig skyltningslösning som kan användas direkt

Du har redan din kontorsdator med PowerPoint, du har en digitalkamera med en datortillämpning för hantering av bilder och video tillsammans med din skyltningsskärm i Philips BDLx231Cx/00-serien. Nu behöver du endast en sak till för att komma igång med digital skyltning i din affär eller på din avdelning. Easy Advertiser är ett komplett paket som består av 1 GB USB-minne, alla kablar, ett fäste och ett Smartcard med den senaste elektroniken för att spela upp innehåll från USB-minnet som du har skapat med det medföljande Easy Advertiser Publisher PC-programmet. Installera kortet enligt instruktionerna i användarhandboken.