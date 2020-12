Eltandborste med många tekniska finesser

Eltandborsten Philips FlexCare Platinum ger friskare tandkött på 2 veckor. Långsmala borsthuvudet kommer åt längst bak i munnen. Philips FlexCare Platinum kallas för ”Bugatti Veyron of toothbrushes” i The Telegraph pga många tekniska finesser: Sensorn som varnar när du borstar för hårt, timern för att borsta ordentligt och 3 intensiteter. Metalldetaljerna inger känslan att den är rätt verktyg till din munhälsa: "Physical buttons offer you greater control of your brushing experience”, skriver ChipChick. “Brushed stainless steel looks expensive”, skriver The Chick Geek. Läs mer om produkten