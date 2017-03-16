Rengör
tungan

Kalender

Morgon: Rengör i 60 sekunder

1. Rengör tungan

Kalender

Morgon: Rengör i 60 sekunder

Klicka på

Klicka på

Spraya

Spraya

Skrapa

Skrapa

Tips! Att rengöra tungan ordentligt kan göra under mot problem med dålig andedräkt! Philips TongueCare+ har en effektiv lösning för tungrengöring.

Utforska TongueCare+

Borsta
tänderna

Kalender

Morgon + kväll: Borsta i två minuter

2. Borsta tänderna

Kalender

Morgon + kväll: Borsta i två minuter

Fakta: Allt för syrlig mat på morgonen kan försvaga emaljen under ca 45 minuter efter du har ätit.

 

Tips! Borsta tänderna ordentligt med en eltandborste för effektiv rengöring!

Se vårt utbud

Rensa bort
plack

Kalender

Kväll: Använd tandtråd mellan tänderna

3. Att motverka plack

Kalender

Kväll: Var noga med att rengöra mellan tänderna

Fyll på

Fyll på

Rikta in

Rikta in

Kör

Kör

Tips! Visste du att 40 % av tandytan sitter mellan tänderna? Att rengöra noggrant mellan tänderna med AirFloss effektiviserar även tandborstningen.

Byt ut
för att ta bort det.

Kalender

Var tredje månad

4. Byt då och då ut ditt tandborsthuvud

Kalender

Var tredje månad

Fakta: När borststråna är slitna tar de inte bort plack lika effektivt.

 

Tips: Om de blå borststråna bleknar tidigare än efter tre månaders användning är det dags att byta ut borsthuvudet.

Se vårt utbud

Genom att klicka på länken kommer du att lämna den officiella Philips Electronics Ltd. ("Philips") webbplats. Alla länkar till tredje parts webbplatser som kan visas på denna webbplats tillhandahålls endast för din bekvämlighet och representerar inte på något sätt någon anknytning till eller stöd för informationen som tillhandahålls på dessa länkade webbplatser. Philips lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag med avseende på tredje parts webbplatser eller informationen däri.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.