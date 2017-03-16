Rengör
1. Rengör tungan
Tips! Att rengöra tungan ordentligt kan göra under mot problem med dålig andedräkt! Philips TongueCare+ har en effektiv lösning för tungrengöring.
2. Borsta tänderna
Fakta: Allt för syrlig mat på morgonen kan försvaga emaljen under ca 45 minuter efter du har ätit. Tips! Borsta tänderna ordentligt med en eltandborste för effektiv rengöring!
3. Att motverka plack
Tips! Visste du att 40 % av tandytan sitter mellan tänderna? Att rengöra noggrant mellan tänderna med AirFloss effektiviserar även tandborstningen.
4. Byt då och då ut ditt tandborsthuvud
Fakta: När borststråna är slitna tar de inte bort plack lika effektivt. Tips: Om de blå borststråna bleknar tidigare än efter tre månaders användning är det dags att byta ut borsthuvudet.
