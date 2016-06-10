IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Philips-appen Clean Home+ (”Appen”) gör att du kan styra, övervaka och hantera dina luftrenare och robotdammsugare från Philips (kollektivt, ”Enheter”) varifrån som helst, när som helst (”Tjänster”). Appen och enheterna styrs av Philips Consumer Lifestyle B.V. eller något av dess dotterbolag ("Philips”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”). Vi behandlar personuppgifter som samlas in från appen och/eller en enhet som du parar ihop med appen.
Philips-appen Clean Home+ (”Appen”) gör att du kan styra, övervaka och hantera dina luftrenare och robotdammsugare från Philips (kollektivt, ”Enheter”) varifrån som helst, när som helst (”Tjänster”).
Appen och enheterna styrs av Philips Consumer Lifestyle B.V. eller något av dess dotterbolag ("Philips”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”). Vi behandlar personuppgifter som samlas in från appen och/eller en enhet som du parar ihop med appen.
Den här sekretesspolicyn gäller personuppgifter som samlas in eller behandlas av enheten och/eller appen. Den här sekretesspolicyn är tänkt att göra det enklare för dig att förstå de sekretessregler som gäller när du använder appen, inklusive vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem samt dina enskilda rättigheter. Läs även vårt cookie-meddelande och våra användningsvillkor.
Den här sekretesspolicyn gäller personuppgifter som samlas in eller behandlas av enheten och/eller appen. Den här sekretesspolicyn är tänkt att göra det enklare för dig att förstå de sekretessregler som gäller när du använder appen, inklusive vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem samt dina enskilda rättigheter.
Läs även vårt cookie-meddelande och våra användningsvillkor.
Vi tar emot och samlar in personuppgifter, som beskrivs i detalj nedan, när vi tillhandahåller våra tjänster, t.ex. när du använder dig av, hämtar och installerar appen.
Kontodata Du kan logga in i appen med ett MyPhilips-konto eller via din profil i sociala medier. Användare i Kina kan även logga in med sitt telefonnummer.
Kontodata
Du kan logga in i appen med ett MyPhilips-konto eller via din profil i sociala medier. Användare i Kina kan även logga in med sitt telefonnummer.
Vi använder dina kontouppgifter för att skapa och hantera ditt konto. Eftersom vi använder dina kontodata för att tillhandahålla tjänsterna anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.
Enhetsdata När du parar ihop din enhet med appen samlar vi in följande information:
Enhetsdata
När du parar ihop din enhet med appen samlar vi in följande information:
(I) Enhetsdata, inklusive enhets-id, driftläge, ström på/av, läge, fläkthastighet, schemaläggare och styrkommandon. (II) Allmänna luftkvalitetsdata, inklusive allergenindex inomhus, PM2.5, temperatur, gas- och fuktighetsnivå. (I) Enhetsdata, inklusive enhets-id, schemaläggare, antal cykler och rengöringslängd. Vi samlar även in IP-adressen till routern som ansluter till din enhet. Vi använder denna information för att tillhandahålla tjänsterna, göra enheten mer medveten om sin miljö, förbättra vår enhet och våra tjänster samt låta dig engagera dig mer med enheten och dess tjänster. Eftersom dina enhetsdata endast behandlas när du väljer att para ihop din enhet med appen för tjänsternas ändamål anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.
(I) Enhetsdata, inklusive enhets-id, driftläge, ström på/av, läge, fläkthastighet, schemaläggare och styrkommandon.
(II) Allmänna luftkvalitetsdata, inklusive allergenindex inomhus, PM2.5, temperatur, gas- och fuktighetsnivå.
(I) Enhetsdata, inklusive enhets-id, schemaläggare, antal cykler och rengöringslängd.
Vi samlar även in IP-adressen till routern som ansluter till din enhet.
Vi använder denna information för att tillhandahålla tjänsterna, göra enheten mer medveten om sin miljö, förbättra vår enhet och våra tjänster samt låta dig engagera dig mer med enheten och dess tjänster.
Eftersom dina enhetsdata endast behandlas när du väljer att para ihop din enhet med appen för tjänsternas ändamål anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.
Andra tillhandahållna uppgifter Beroende på luftrenarens modell kan appen visa dig ett litet frågeformulär gällande dina funderingar kring luftkvaliteten inomhus, hur länge det var sedan du flyttade till ditt hus/rum samt rummet där enheten är placerad. Appen använder dina svar för att ställa in det lämpligaste driftläget för din enhet.
Andra tillhandahållna uppgifter
Beroende på luftrenarens modell kan appen visa dig ett litet frågeformulär gällande dina funderingar kring luftkvaliteten inomhus, hur länge det var sedan du flyttade till ditt hus/rum samt rummet där enheten är placerad. Appen använder dina svar för att ställa in det lämpligaste driftläget för din enhet.
Eftersom dina andra tillhandahållna uppgifter endast behandlas när du väljer att para ihop din(a) enhet(er) med appen för tjänsternas ändamål anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.
Eftersom dina andra tillhandahållna uppgifter endast behandlas när du väljer att para ihop din(a) enhet(er) med appen för tjänsternas ändamål anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.
Cookies Vi använder cookies, taggar och liknande teknik (”cookies”) för att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå och anpassa våra tjänster. Cookies gör det möjligt för oss att identifiera din mobilenhet och samla in dina personuppgifter, inklusive ditt unika användarenhetsnummer, din mobilenhets IP-adress, vilken typ av mobil webbläsare eller operativsystem du använder, sessions- och användningsdata och tjänsterelaterad prestandainformation, som är information om din användning av appen.
Cookies
Vi använder cookies, taggar och liknande teknik (”cookies”) för att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå och anpassa våra tjänster. Cookies gör det möjligt för oss att identifiera din mobilenhet och samla in dina personuppgifter, inklusive ditt unika användarenhetsnummer, din mobilenhets IP-adress, vilken typ av mobil webbläsare eller operativsystem du använder, sessions- och användningsdata och tjänsterelaterad prestandainformation, som är information om din användning av appen.
Innan vi använder cookies kommer vi att be om ditt medgivande. För mer information om användningen av cookies i den här appen kan du läsa vårt cookie-meddelande, som du hittar i sekretessinställningen i appen.
Innan vi använder cookies kommer vi att be om ditt medgivande. För mer information om användningen av cookies i den här appen kan du läsa vårt cookie-meddelande, som du hittar i sekretessinställningen i appen.
Kundtjänst Vi driver och tillhandahåller våra tjänster, vilket även innefattar att tillhandahålla kundsupport och förbättra, fixa och anpassa våra tjänster. När du behöver kundsupport kan du förse oss med information om din användning av tjänsterna, inklusive din interaktion med Philips, och hur vi kan kontakta dig för att ge dig den support du behöver. Vi använder även din information för att svara dig när du kontaktar oss.
Kundtjänst
Vi driver och tillhandahåller våra tjänster, vilket även innefattar att tillhandahålla kundsupport och förbättra, fixa och anpassa våra tjänster. När du behöver kundsupport kan du förse oss med information om din användning av tjänsterna, inklusive din interaktion med Philips, och hur vi kan kontakta dig för att ge dig den support du behöver. Vi använder även din information för att svara dig när du kontaktar oss.
Vi betraktar behandlingen av dina kundsupportdata som nödvändig för fullgörande av ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.
Vi betraktar behandlingen av dina kundsupportdata som nödvändig för fullgörande av ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.
Kombinerade data Vi kan kombinera dina personuppgifter, t.ex. kontouppgifter, enhetsdata, cookies, med information som samlas in under din interaktion och användning av Philips digitala kanaler som sociala medier, webbplatser, e-postmeddelanden, appar och anslutna produkter, IP-adress, cookies, enhetsinformation, kommunikation du klickar eller trycker på, platsinformation och webbplatser som du besöker.
Kombinerade data
Vi kan kombinera dina personuppgifter, t.ex. kontouppgifter, enhetsdata, cookies, med information som samlas in under din interaktion och användning av Philips digitala kanaler som sociala medier, webbplatser, e-postmeddelanden, appar och anslutna produkter, IP-adress, cookies, enhetsinformation, kommunikation du klickar eller trycker på, platsinformation och webbplatser som du besöker.
Vi analyserar dessa kombinerade data för att ge dig anpassade tjänster. Det hjälper oss även att förbättra appens, enhetens/enheternas och tjänsternas innehåll, funktionalitet och användbarhet samt att utveckla nya produkter och tjänster. I det här fallet anser vi att behandlingen av dina kombinerade data är baserade på Philips legitima intresse och lagenlig enligt artikel 6.1. (f) i förordning (EU) 2016/679. Om du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer som kan vara relevanta för dig utifrån dina preferenser och ditt beteende online, kan vi skicka dig marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden via e-post, telefon och andra digitala kanaler, som exempelvis mobilappar och sociala medier. För att kunna skräddarsy informationen efter dina preferenser och vanor och ge dig en mer relevant och personanpassad upplevelse kan vi analysera dina kombinerade data. Innan vi skickar dig kampanjutskick kommer vi att be om ditt medgivande.
Vi analyserar dessa kombinerade data för att ge dig anpassade tjänster. Det hjälper oss även att förbättra appens, enhetens/enheternas och tjänsternas innehåll, funktionalitet och användbarhet samt att utveckla nya produkter och tjänster. I det här fallet anser vi att behandlingen av dina kombinerade data är baserade på Philips legitima intresse och lagenlig enligt artikel 6.1. (f) i förordning (EU) 2016/679.
Om du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer som kan vara relevanta för dig utifrån dina preferenser och ditt beteende online, kan vi skicka dig marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden via e-post, telefon och andra digitala kanaler, som exempelvis mobilappar och sociala medier. För att kunna skräddarsy informationen efter dina preferenser och vanor och ge dig en mer relevant och personanpassad upplevelse kan vi analysera dina kombinerade data. Innan vi skickar dig kampanjutskick kommer vi att be om ditt medgivande.
Godkännanden När appen behöver behörighet till din mobila enhets sensorer (t.ex. kamera, Wi-Fi, geolokalisering eller Bluetooth) eller andra data (t.ex. foton) för tjänsternas ändamål kommer vi att be om ditt medgivande. Vi använder endast sådan information när det behövs för att kunna tillhandahålla tjänsterna och endast efter att du har gett ditt godkännande.
Godkännanden
När appen behöver behörighet till din mobila enhets sensorer (t.ex. kamera, Wi-Fi, geolokalisering eller Bluetooth) eller andra data (t.ex. foton) för tjänsternas ändamål kommer vi att be om ditt medgivande. Vi använder endast sådan information när det behövs för att kunna tillhandahålla tjänsterna och endast efter att du har gett ditt godkännande.
1) Allmänna behörigheter - Ihopparning av enheter. Androids operativsystem kräver en grov geografisk plats för att ansluta appen till enheten. iOS kräver tillgång till platsdata för att identifiera när appen och enheten/enheterna finns i närheten. Philips behandlar dock inte sådana uppgifter på något sätt. Uppgifterna lagras i din mobila enhet, där Philips inte har åtkomst till dem. Om du tar bort din profil eller appen tas dessa uppgifter bort från enheten. - Hitta en Philips nära dig. När du aktiverar den här funktionen använder vi dina platsdata för att hänvisa dig till en butik eller kundtjänst nära dig. 2) Luftrenarbehörigheter. Du kan när som helst blockera dina appbehörigheter via inställningarna på din mobila enhet. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
1) Allmänna behörigheter
- Ihopparning av enheter. Androids operativsystem kräver en grov geografisk plats för att ansluta appen till enheten. iOS kräver tillgång till platsdata för att identifiera när appen och enheten/enheterna finns i närheten. Philips behandlar dock inte sådana uppgifter på något sätt. Uppgifterna lagras i din mobila enhet, där Philips inte har åtkomst till dem. Om du tar bort din profil eller appen tas dessa uppgifter bort från enheten.
- Hitta en Philips nära dig. När du aktiverar den här funktionen använder vi dina platsdata för att hänvisa dig till en butik eller kundtjänst nära dig.
2) Luftrenarbehörigheter.
Du kan när som helst blockera dina appbehörigheter via inställningarna på din mobila enhet.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Vi samarbetar med utomstående tjänsteleverantörer från som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster.
Tjänsteleverantörer Vi samarbetar med utomstående tjänsteleverantörer från som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster.
Tjänsteleverantörer
Vi samarbetar med utomstående tjänsteleverantörer från som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster.
Vi kan dela dina personuppgifter med följande tjänsteleverantörer: Philips kräver att deras tjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter som liknar den nivå vi själva tillhandahåller. Vi kräver att våra leverantörer behandlar dina personuppgifter helt i enlighet med våra anvisningar och endast för de specifika syften som nämns ovan, att de har tillgång till den minsta mängden data de behöver för att leverera en viss tjänst och att de skyddar dina personuppgifter.
De här tjänsteleverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller tillhandahålla tjänsterna.
Vi kan dela dina personuppgifter med följande tjänsteleverantörer:
Philips kräver att deras tjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter som liknar den nivå vi själva tillhandahåller. Vi kräver att våra leverantörer behandlar dina personuppgifter helt i enlighet med våra anvisningar och endast för de specifika syften som nämns ovan, att de har tillgång till den minsta mängden data de behöver för att leverera en viss tjänst och att de skyddar dina personuppgifter.
Annan tredje part
Philips kan även samarbeta med tredje part som behandlar dina personuppgifter för egna syften. Om Philips delar personuppgifter med tredje part som använder dina personuppgifter för egna syften kommer Philips se till att du informeras om det eller se till att få ditt godkännande om så krävs enligt tillämpliga lagar innan vi delar dina personuppgifter. I så fall ska du läsa deras sekretesspolicyer noggrant där de informerar om sina sekretessregler, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in och hur de använder, bearbetar och skyddar dem. Philips säljer ibland en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. En sådan ägandeöverlåtelse kan omfatta överföringen av dina personuppgifter, som direkt berörs av den verksamheten, till det köpande företaget. Alla våra rättigheter och skyldigheter enligt vår sekretesspolicy kan fritt överföras av Philips till något av våra dotterbolag, i samband med sammanslagning, förvärv, ombildning eller försäljning av tillgångar, eller genom tillämpning av lagar eller något annat, och vi kan komma att överföra dina personuppgifter till något av våra dotterbolag, efterträdare eller nya ägare. Amazon Alexa I vissa länder har vi stöd för Philips-luftrenaren. Om du aktiverar den kan du styra enheten/enheterna via Amazon Alexa. När du aktiverar Amazon Alexa tillhandahåller Amazon dig med sina egna tjänster. Vi ber dig läsa Amazon Alexas villkor och sekretesspolicy. Tmall Genie I Kina har vi stöd för Philips luftrenare i Tmall Genie-appen. Om du aktiverar denna renare kan du styra enheten via Tmall Genie. I så fall tillhandahåller Tmall Genie dig med sina egna tjänster. Vi ber dig läsa Tmall Genies villkor och sekretesspolicy. Överföring mellan länder Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i ett land där vi har anläggningar eller där vi har tjänsteleverantörer. Genom att använda tjänsterna bekräftar du (en eventuell) överföring av information till länder utanför ditt hemland, som kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från dem i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i de andra länderna ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Om du befinner dig i EES kan dina personuppgifter överföras till våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer i länder utanför EES som Europeiska kommissionen bedömer har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt EES-standard (en fullständig lista över länderna finns här http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses ha tillräckligt dataskydd, som USA, har vi infört lämpliga åtgärder, till exempel våra Bindande företagsregler för kund, leverantör och affärspartner och standardavtalsklausuler och/eller standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att följa länken ovan eller genom att kontakta [email protected].
Philips kan även samarbeta med tredje part som behandlar dina personuppgifter för egna syften. Om Philips delar personuppgifter med tredje part som använder dina personuppgifter för egna syften kommer Philips se till att du informeras om det eller se till att få ditt godkännande om så krävs enligt tillämpliga lagar innan vi delar dina personuppgifter. I så fall ska du läsa deras sekretesspolicyer noggrant där de informerar om sina sekretessregler, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in och hur de använder, bearbetar och skyddar dem.
Philips säljer ibland en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. En sådan ägandeöverlåtelse kan omfatta överföringen av dina personuppgifter, som direkt berörs av den verksamheten, till det köpande företaget. Alla våra rättigheter och skyldigheter enligt vår sekretesspolicy kan fritt överföras av Philips till något av våra dotterbolag, i samband med sammanslagning, förvärv, ombildning eller försäljning av tillgångar, eller genom tillämpning av lagar eller något annat, och vi kan komma att överföra dina personuppgifter till något av våra dotterbolag, efterträdare eller nya ägare.
Amazon Alexa
I vissa länder har vi stöd för Philips-luftrenaren. Om du aktiverar den kan du styra enheten/enheterna via Amazon Alexa. När du aktiverar Amazon Alexa tillhandahåller Amazon dig med sina egna tjänster. Vi ber dig läsa Amazon Alexas villkor och sekretesspolicy.
Tmall Genie
I Kina har vi stöd för Philips luftrenare i Tmall Genie-appen. Om du aktiverar denna renare kan du styra enheten via Tmall Genie. I så fall tillhandahåller Tmall Genie dig med sina egna tjänster. Vi ber dig läsa Tmall Genies villkor och sekretesspolicy.
Överföring mellan länder
Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i ett land där vi har anläggningar eller där vi har tjänsteleverantörer. Genom att använda tjänsterna bekräftar du (en eventuell) överföring av information till länder utanför ditt hemland, som kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från dem i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i de andra länderna ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
Om du befinner dig i EES kan dina personuppgifter överföras till våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer i länder utanför EES som Europeiska kommissionen bedömer har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt EES-standard (en fullständig lista över länderna finns här http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses ha tillräckligt dataskydd, som USA, har vi infört lämpliga åtgärder, till exempel våra Bindande företagsregler för kund, leverantör och affärspartner och standardavtalsklausuler och/eller standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att följa länken ovan eller genom att kontakta [email protected].
Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs eller är tillåtet med tanke på de syften uppgifterna samlats in för. De kriterier vi använder för att fastställa lagringstider är (i) hur länge du använder appen och tjänsterna; (ii) om det finns lagliga skyldigheter som vi är bundna att följa eller (iii) om lagringen är lämplig med tanke på vårt rättsliga läge (t.ex. med hänsyn till gällande lagar om tidsfrister, rättstvister och tillsynsutredningar).
Dina valmöjligheter och rättigheter Om du vill skicka en förfrågan om att få åtkomst till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot behandlingen av personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, eller om du vill skicka en förfrågan om att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till ett annat företag (i den mån du har rätt till flyttbara uppgifter enligt gällande lag) kan du kontakta oss på [email protected]. Vi svarar på din förfrågan i enlighet med gällande lagstiftning.
Dina valmöjligheter och rättigheter
Om du vill skicka en förfrågan om att få åtkomst till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot behandlingen av personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, eller om du vill skicka en förfrågan om att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till ett annat företag (i den mån du har rätt till flyttbara uppgifter enligt gällande lag) kan du kontakta oss på [email protected]. Vi svarar på din förfrågan i enlighet med gällande lagstiftning.
I din förfrågan bör du klargöra vilka personuppgifter du vill få tillgång till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot användningen av. För att skydda dig behandlar vi bara förfrågningar gällande de personuppgifter som är förknippade med ditt konto, din e-postadress eller annan kontoinformation som du använder för att skicka din förfrågan och vi kan behöva bekräfta din identitet innan din begäran behandlas. Vi försöker uppfylla din förfrågan så snart som det rimligen är möjligt. I de fall där vi behöver ha medgivande för att samla in eller behandla dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka ditt medgivande utan att det påverkar hur behandlingen som baserades på ett medgivande hanterades innan du drog tillbaka medgivandet. Observera att om du använder (vissa av) dina valmöjligheter och rättigheter kan du kanske inte längre använda våra tjänster längre, i sin helhet eller delvis.
I din förfrågan bör du klargöra vilka personuppgifter du vill få tillgång till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot användningen av. För att skydda dig behandlar vi bara förfrågningar gällande de personuppgifter som är förknippade med ditt konto, din e-postadress eller annan kontoinformation som du använder för att skicka din förfrågan och vi kan behöva bekräfta din identitet innan din begäran behandlas. Vi försöker uppfylla din förfrågan så snart som det rimligen är möjligt.
I de fall där vi behöver ha medgivande för att samla in eller behandla dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka ditt medgivande utan att det påverkar hur behandlingen som baserades på ett medgivande hanterades innan du drog tillbaka medgivandet.
Observera att om du använder (vissa av) dina valmöjligheter och rättigheter kan du kanske inte längre använda våra tjänster längre, i sin helhet eller delvis.
Vi skyddar dina personliga uppgifter
Vi tar vår skyldighet att skydda de uppgifter du anförtror Philips mot oavsiktlig eller obehörig ändring, förlust, missbruk, spridning eller åtkomst på allvar. Philips tillämpar flera olika säkerhetstekniker samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi använder oss därför av bland annat åtkomstkontroller, brandväggar och säkra protokoll.
Vi tar vår skyldighet att skydda de uppgifter du anförtror Philips mot oavsiktlig eller obehörig ändring, förlust, missbruk, spridning eller åtkomst på allvar. Philips tillämpar flera olika säkerhetstekniker samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi använder oss därför av bland annat åtkomstkontroller, brandväggar och säkra protokoll.
Särskild information till föräldrar
Även om tjänsterna inte är avsedda för barn har Philips som policy, i enlighet med gällande lag, att följa lagen vad gäller samtycke från förälder eller förmyndare innan vi samlar in, använder eller avslöjar barns personuppgifter. Vi strävar efter att skydda barnens behov av integritet och vi uppmuntrar starkt att föräldrar och vårdnadshavare tar en aktiv del i sina barns aktiviteter och intressen online. Om du som förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att ditt barn har försett oss med sina personuppgifter utan ditt medgivande kan du kontakta oss på [email protected]. Om vi upptäcker att ett barn har gett oss personuppgifter kommer vi att ta bort hans/hennes uppgifter från våra filer.
Även om tjänsterna inte är avsedda för barn har Philips som policy, i enlighet med gällande lag, att följa lagen vad gäller samtycke från förälder eller förmyndare innan vi samlar in, använder eller avslöjar barns personuppgifter. Vi strävar efter att skydda barnens behov av integritet och vi uppmuntrar starkt att föräldrar och vårdnadshavare tar en aktiv del i sina barns aktiviteter och intressen online.
Om du som förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att ditt barn har försett oss med sina personuppgifter utan ditt medgivande kan du kontakta oss på [email protected]. Om vi upptäcker att ett barn har gett oss personuppgifter kommer vi att ta bort hans/hennes uppgifter från våra filer.
Lokal specifik information: Dina sekretessrättigheter i Kalifornien (endast USA)
California Civil Code Section 1798.83 möjliggör att våra kunder som bor Kalifornien får begära och från oss en gång om året få kostnadsfri information om personuppgifter (i förekommande fall) som vi har lämnat ut till tredje part i marknadsföringssyfte under föregående kalenderår. Om så är tillämpligt ska den här informationen innehålla en förteckning över kategorier av personuppgifter som lämnades ut samt namn och adress gällande varje tredje part som vi lämnade ut information till under närmast föregående kalenderår. Om du är bosatt i Kalifornien och vill lämna in en sådan begäran kan du gå till vår sekretesswebbplats: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
California Civil Code Section 1798.83 möjliggör att våra kunder som bor Kalifornien får begära och från oss en gång om året få kostnadsfri information om personuppgifter (i förekommande fall) som vi har lämnat ut till tredje part i marknadsföringssyfte under föregående kalenderår. Om så är tillämpligt ska den här informationen innehålla en förteckning över kategorier av personuppgifter som lämnades ut samt namn och adress gällande varje tredje part som vi lämnade ut information till under närmast föregående kalenderår. Om du är bosatt i Kalifornien och vill lämna in en sådan begäran kan du gå till vår sekretesswebbplats: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Förändringar i det här sekretessmeddelandet
Våra tjänster kan ändras emellanåt utan föregående meddelande. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att ändra eller uppdatera den här sekretesspolicyn från gång till gång. När vi uppdaterar den här sekretesspolicyn uppdaterar vi även datumet högst upp i sekretesspolicyn. Vi uppmanar dig att regelbundet granska den senaste versionen av sekretesspolicyn. Den nya sekretesspolicyn träder i kraft så snart den har publicerats. Om du inte godkänner den reviderade versionen bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda våra tjänster. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft erkänner du att du har fått information om och godkänner den reviderade versionen av sekretesspolicyn.
Våra tjänster kan ändras emellanåt utan föregående meddelande. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att ändra eller uppdatera den här sekretesspolicyn från gång till gång. När vi uppdaterar den här sekretesspolicyn uppdaterar vi även datumet högst upp i sekretesspolicyn.
Vi uppmanar dig att regelbundet granska den senaste versionen av sekretesspolicyn.
Den nya sekretesspolicyn träder i kraft så snart den har publicerats. Om du inte godkänner den reviderade versionen bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda våra tjänster. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft erkänner du att du har fått information om och godkänner den reviderade versionen av sekretesspolicyn.
Kontakta oss Om du har frågor om den här sekretesspolicyn eller om hur Philips använder dina personuppgifter kan du kontakta vår Data Protection Officer på [email protected]. Du har också rätt att framföra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet som har befogenheter i ditt land eller din region. Philips Consumer Lifestyle B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Nederländerna
Kontakta oss
Om du har frågor om den här sekretesspolicyn eller om hur Philips använder dina personuppgifter kan du kontakta vår Data Protection Officer på [email protected]. Du har också rätt att framföra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet som har befogenheter i ditt land eller din region.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Nederländerna
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