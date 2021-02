Cookies

Vi bruger cookies, tags eller lignende teknologier (”Cookies”) til at drive, levere, forbedre, forstå og tilpasse vores Tjenester. Cookies giver os mulighed for at genkende din mobilenhed og indsamle dine personoplysninger, herunder dit unikke brugerenhedsnummer, din mobilenheds IP-adresse, hvilken(/t) type mobilinternetbrowser eller -operativsystem du bruger, sessions- og brugsdata eller servicerelaterede oplysninger om ydelsen, som er oplysninger om din brug af Appen.

Inden vi bruger Cookies til analyseformål, beder vi om dit samtykke. Du kan finde yderligere oplysninger om brugen af Cookies i denne App ved at læse vores meddelelse om Cookies, som du finder under indstillingerne for beskyttelse af personoplysninger i Appen.