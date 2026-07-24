Konsumentprodukter
ProdukterSupport
  • Personvård
  • Hushålls produkter
  • Ljud och bild
  • Föräldrar och barn
  • Belysning
  • Hälsa
  • Delar och tillbehör
  • Kampanjer

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Bättre omsorg för fler personer

    Bättre omsorg för fler personer

    Upptäck mer
  • Möt nya Philips Lumea 9900 Pro

    Möt nya Philips Lumea 9900 Pro

    Njut av upp till 5 års slät hud – med professionella resultat hemma1

    Upptäck nu
  • Diamond clean

    100% synlig feedback när du borstar​

    NYHET Next-Generation DiamondClean

    Utforska nu
  • NYHET: Vår elektriska pump för handsfreeanvändning

    NYHET: Vår elektriska pump för handsfreeanvändning

    Fria händer. Mer fritid.

    Upptäck mer
  • AMBILIGHT-tv

    AMBILIGHT-tv

    Det här ändrar allt

    Upptäck mer
  • Förbättra personers hälsa och välmående med meningsfulla innovationer

    Förbättra personers hälsa och välmående med meningsfulla innovationer

    Utforska våra innovativa och hållbara lösningar för högkvalitativ patientvård

    Upptäck mer

Personlig hälsa

Ett hälsosammare liv för dig, ditt hem och din familj

Sonicare-eltandborstar

Elektriska tandborstar

Elektriska tandborstar

Elektriska rakapparater för män: Jämför rakapparater

Rakapparater

Rakapparater

Lumea IPL

Lumea IPL

Lumea IPL

Ljud, Video & Connectade babyvakter

Babyvakter och termometrar

Babyvakter och termometrar

Professionell hälsovård

Ledande tekniker för dig och dina patienter

Identifiera patienter i riskzonen för att leverera vård proaktivt

Patientövervakning

Identifiera patienter i riskzonen för att leverera vård proaktivt

Varje bild räknas

Ultraljud

Varje bild räknas

Inbyggda diagnostiklösningar för bättre patientvård

Diagnostik och klinisk informatik

Inbyggda diagnostiklösningar för bättre patientvård

Se tydligt och behandla optimalt

Bildstyrd terapi

Se tydligt och behandla optimalt

Fler innovationer för bättre vård
Våra produkter gör det möjligt för alla vårdgivare att ta hand om bebisar
Philips Avent
Våra produkter gör det möjligt för alla vårdgivare att ta hand om bebisar

Dela omsorgen

Intelligens på ett nytt sätt
CT5300
Intelligens på ett nytt sätt

Upptäck mer

Konstruerad för långvarig användning.

Hållbara lösningar

Konstruerad för långvarig användning.

Vi på Philips anser att innovation bör handla om att skapa kvalitetsprodukter som man kan använda under en lång tid och sedan återvinna. Vi har införlivat det här tankesättet på många sätt genom åren, och det här är bara början.

Nya produkter i vårt sortiment
Våra innovationer
  • DiamondClean Prestige

    DiamondClean Prestige

    Laddningsbar tandborste

  • i9000 Prestige Ultra

    i9000 Prestige Ultra

    Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ Pro

  • -20% RABATT med kode: WBFW26

    Hands-free

    Hands-free

    Dubbel elektrisk bröstpump

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Vid kontinuerlig användning med månatliga touch-up-behandlingar enligt angivet behandlingsschema. 