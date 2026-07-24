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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utforska våra innovativa och hållbara lösningar för högkvalitativ patientvård
Ett hälsosammare liv för dig, ditt hem och din familj
Ledande tekniker för dig och dina patienter
Hållbara lösningar
Konstruerad för långvarig användning.
Vi på Philips anser att innovation bör handla om att skapa kvalitetsprodukter som man kan använda under en lång tid och sedan återvinna. Vi har införlivat det här tankesättet på många sätt genom åren, och det här är bara början.
Vid kontinuerlig användning med månatliga touch-up-behandlingar enligt angivet behandlingsschema.