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Toppsortimentet
På jakt efter en TV med mer? The Xtra är en 4K QD MiniLED Smart-TV med Ambilight Plus, Dolby Atmos, Quantum Dot och 144 Hz VRR.
Sluta leta. 4K QLED Smart-TV med Ambilight, Dolby Atmos och 144 Hz VRR för nästa generations gaming.
Philips unika innovation
Vad är en Ambilight-TV?
För den oerfarne kan en Ambilight-TV verka vara en TV med lampor på baksidan. De som provar vet bättre: Ambilight-TV:n:s responsiva sken förvandlar rum till djungler och soffor till rymdskepp. Prova en gång och förändra din TV-upplevelse för alltid.
Inget mer pillande med inställningar. Inuti din Ambilight-TV optimerar P5 AI bild, spel och Ambilight för allt du tittar på eller spelar – och anpassar sig till förhållandena i ditt rum så att allt alltid känns episkt.
Från de senaste 4K Quantum Dot-, QD MiniLED- och OLED-panelerna till bioliknande Dolby Vision och processorkapaciteten hos P5- och P5 AI-chippen är allt utformat för att driva pixlarna till max och få din bild att sticka ut.
Med funktioner som Dolby Atmos-surroundljud och ett samarbete med de brittiska ljudlegenderna Bowers & Wilkins har Ambilight-TV-apparater utformats för att ha ett ljud som är tydligt, rymligt och kraftfullt, från allra första början.
Smart TV
Hitta innehåll i streamingtjänster snabbt. Parkoppla enheter i hemmet. Och styr allt med ett röstkommando.
”Finns det en djungel i mitt vardagsrum, eller är mitt vardagsrum en djungel?” Bli inte förvånad om du ställer dig själv dessa och andra osannolika frågor när du har installerat din Ambilight-TV.
Okej, du kanske inte kan känna lukten av planen. Men med en Ambilight-TV känns det som att du är så nära att du skulle kunna göra det.
Oavsett om du tävlar på en neonbana, dödar vampyrer eller ger dig ut på en mytisk resa för att rädda mänskligheten får en Ambilight-TV allt att kännas mer intensivt och episkt.
Styr din TV med din smarta enhet
Philips Smart TV-appen förvandlar din smartphone eller surfplatta till en smart fjärrkontroll, så att du enkelt kan byta kanal, justera volymen, bläddra bland appar och finjustera dina Ambilight-inställningar.
Om du föredrar explosioner som får hela kroppen att skaka eller vill ha en dialog med ännu mer kraft och tydlighet, varför inte lägga till en soundbar som är byggd för att låta bra, se bra ut och fungera utmärkt med din Ambilight-TV?
Vad är Quantum Dot?
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Vad är OLED-TV? Vad är så speciellt med det?
Lästid: 3-5 min.
AI i Ambilight-TV-apparater - hur fungerar det?
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Vad är en Smart-TV? Nyckelfunktioner förklarade
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Vad är Ambilight-TV? Varför ska du ha en?
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Förbättra Ambilight-TV-ljudet. Utforska vårt utbud av trådlösa TV-soundbarhögtalare, soundbarhögtalare med subwoofers och Dolby Atmos-soundb...
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