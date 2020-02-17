Terms of use IPL Lumea app

Tack för ditt intresse för Lumea IPL App! Philips Lumea IPL App tillhandahålls av Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Nederländerna. Du är varmt välkommen att använda den här appen för privat bruk tillsammans med Lumea – vi ber dig bara att ha ett par regler i åtanke!

Fördelar med den här appen:

Förse dig med information om Philips Lumea-produkter Ge dig möjlighet att kommunicera med Philips gällande frågor om Lumea Få hjälp med att ställa in enheten för bästa resultat utifrån din hudton och hårfärg Håll koll på tidigare och kommande behandlingar i ett tydligt behandlingsschema Få påminnelser om kommande behandlingar

Vi rekommenderar att du läser vidare – när du använder appen godkänner du nämligen villkoren nedan.

Du bör också veta följande om den här appen:

Sekretess: Observera att det finns en separat sekretesspolicy för den här appen. Vi rekommenderar att du läser det dokumentet.

Licens: Du får använda den här appen i det syfte som beskrivs ovan.

Tredje part: Det kan hända att du vid användningen av den här appen (även) använder en tjänst, laddar ned någon programvara eller köper varor från tredje part. Notera att varje tredje part eventuellt har egna regler som skiljer sig från de här användningsvillkoren.

Garantier: Vårt mål är att erbjuda dig en utmärkt app och en utmärkt användarupplevelse. Tänk på att vi endast kan erbjuda dig appen i ”befintligt skick”. Vi kan inte ge några garantier om appen eller dess innehåll, hur gärna vi än skulle vilja.

Ansvar: Vi har stor tillit till appen, men det finns alltid en risk för att allt inte fungerar som det ska. Vi beklagar om appen inte fungerar eller om något innehåll försvinner. Vi har full förståelse för att det är beklagligt och besvärligt. Vi kan inte ta på oss något ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av din användning av appen. VI ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKYLDIGA ATT BETALA NÅGOT BELOPP SOM ÖVERSKRIDER DE AVGIFTER SOM BETALATS I ANSLUTNING TILL APPEN.

Användarinnehåll: Du blir ombedd att välja din hudton och hårfärg. Utifrån dina val rekommenderar appen de lämpligaste inställningarna för produkten. Appen håller reda på dina tidigare och kommande behandlingar utifrån dina val. Detta användarinnehåll görs inte tillgängligt offentligt.

Jailbrokade enheter: Den här appen är inte avsedd att användas på enheter där operativsystemet inte längre stämmer överens med standarden ("jailbreak-enheter"). Du samtycker till att du inte försöker installera eller använda programmet på jailbreak-enheter. Alla försök att installera eller använda programmet på en jailbreak-enhet utgör brott mot dessa villkor, och kan leda till att kontot sägs upp, utan återbetalning, efter Philips eget gottfinnande. Philips ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av användning på jailbreak-enheter.

Jurisdiktion: De här användningsvillkoren ska tolkas och omfattas av lagstiftningen i Nederländerna, utan hänsyn till eventuella bestämmelser om lagval.

Ha det så kul!