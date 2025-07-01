Philips support Hur använder jag min Sonicare UV-rengörare?

Följ de stegvisa instruktionerna nedan för att ta reda på hur du använder Philips Sonicare UV-rengöraren. Rengöraren fungerar endast med borsthuvuden som klickas på. Den kan inte användas för Sonicare for Kids-borsthuvuden. Se till att du tar bort borsthuvudets resekåpa före användning.

1. Anslut rengöraren till ett fungerande eluttag.

2. Efter borstningen sköljer du borsthuvudet och skakar av överflödigt vatten.

3. Placera fingrarna i luckans fördjupning på rengöraren och öppna luckan.

4. Placera borsthuvudet på en av de två hakarna i rengöraren. Se till att borststråna är vända mot lampan.

5. Stäng luckan och tryck på den gröna på/av-knappen för att välja UV-rengöringscykeln. Rengöraren fungerar endast om luckan är ordentligt stängd och stoppar om den öppnas.

Rengöraren är igång när lampan lyser genom fönstret. En rengöring tar tio minuter och sedan slås rengöraren av automatiskt.