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Philips support

Hur byter jag batteri på min sladdlösa Philips-dammsugare?

Om du vill veta om och hur du byter batterierna på din sladdlösa Philips-dammsugare kan du läsa på dammsugarröret för att ta reda på modellen och sedan läsa vår artikel nedan.
 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XC3131/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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