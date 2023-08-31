Hur byter jag batteri på min sladdlösa Philips-dammsugare?

Om du har en SpeedPro- eller SpeedPro Max-dammsugare (kontrollera om något av dessa namn finns tryckt på röret) kan du byta ut batteriet hos ett Philips-servicecenter eller vår kundtjänst. Kontakta oss om du behöver mer hjälp på www.philips.com/support .

Om du har en sladdlös dammsugare i 8000-, 7000- eller 3000-serien (texten SpeedPro eller SpeedPro Max nämns inte på röret) kan du själv ta bort det laddningsbara batteriet från apparaten och köpa ett nytt på vår webbplats genom att söka efter XV1797 för 8000- och 7000-serien och XV1633/01 för 3000-serien i sökfönstret. För sladdlösa dammsugare i 2000-serien går det inte att köpa ett nytt batteri online. Kontakta oss om du behöver mer hjälp på www.philips.com/support.

Innan du tar ut batteriet ska du se till att apparaten är bortkopplad från vägguttaget och att batteriet är helt urladdat. Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när du kasserar batterier.

Följ instruktionerna nedan för att ta bort det laddningsbara batteriet.

Koppla bort apparaten från vägguttaget och låt den gå tills motorn stannar. Tryck på upplåsningsknappen och dra ut batteriet ur apparaten.