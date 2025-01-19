Var finns modell-/serienumret på min Philips-dammsugare?

Modellnumret och serienumret för din Philips-dammsugare finns på en skylt. Beroende på modell sitter typskylten

längst ned

under dammbehållaren

på baksidan av handdammsugaren

bakom enhetens vattenbehållare.

Modellnumret är oftast placerat i det övre vänstra hörnet. Det börjar med två versaler följt av fyra siffror. Till exempel FC9192/xx eller XW9385/xx.Serienumret finns oftast i det nedre högra hörnet. Det består av fyra siffror: De två första siffrorna anger året, och de två andra siffrorna anger veckonumret. Till exempel 1850 eller 1734. I vissa fall skrivs S/N ut framför serienumret.