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Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC8242/09R1 , FC6826/01R1 , XC3031/01R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
När och hur bör jag byta dammsugarpåse på min Philips-dammsugare?
Hur vet jag om dammsugarpåsen i min Philips-dammsugare är full?
Var finns modell-/serienumret på min Philips-dammsugare?
Hur renoverar Philips produkter?
Är tillbehören till min Philips-dammsugare kompatibla med andra modeller?
Hur rengör jag filtret på min Philips-dammsugare?