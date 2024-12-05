Hur vet jag om min Philips OneBlade är fulladdad?

Om du är osäker på om din Philips OneBlade laddas kan du prova att slå på den när den är ansluten till strömkällan. Om det inte går att slå på den betyder det att den laddar.



Det beror på att alla Philips OneBlade-modeller har en säkerhetsfunktion som förhindrar att de slås på under laddning. Detta minimerar risken för att produkten blir våt (t.ex. om den används för våtrakning) när den är ansluten till en strömkälla.



Obs! Om din OneBlade-modell har en lysdiod eller en digital laddningsindikator på handtaget visar den också att produkten laddar.