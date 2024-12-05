ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

30-day return

Supporthemsida

Philips support

Hur vet jag om min Philips OneBlade är fulladdad?

Olika OneBlade-modeller har olika sätt att kommunicera sin laddningsstatus på. Se informationen nedan, baserat på vilken beskrivning som bäst stämmer överens med din modell.

Obs! Den här artikeln beskriver alla OneBlade-modeller. Se underrubrikerna för att identifiera relevant information för din modell. Informationen gäller även om din modell skiljer sig visuellt från den som visas i bilden (t.ex. en annan färg) men har samma egenskaper. 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP1424/65 , QP2724/31 , QP6552/15 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida