Hur vet jag om min Philips OneBlade är fulladdad?

Olika OneBlade-modeller har olika sätt att kommunicera sin laddningsstatus på. Se informationen nedan, baserat på vilken beskrivning som bäst stämmer överens med din modell.
Obs! Den här artikeln beskriver alla OneBlade-modeller. Se underrubrikerna för att identifiera relevant information för din modell. Informationen gäller även om din modell skiljer sig visuellt från den som visas i bilden (t.ex. en annan färg) men har samma egenskaper.
Ljusringen på OneBlade-handtaget blinkar vid laddning och lyser med fast sken när enheten är fulladdad. Ljusringen stängs av 30 minuter efter att OneBlade laddat fullt för att spara energi.
Du hittar en korrekt procentangivelse av batterinivå i OneBlade-appen när du är ansluten till Bluetooth.
Flera OneBlade-modeller har en laddningsindikator på handtaget.
Om lysdioden lyser med fast sken så snart du ansluter OneBlade till en strömkälla visar det endast att enheten får ström. LED-lampan ändras inte för att visa att OneBlade är fulladdad. Om detta beskriver din OneBlade ska du läsa i användarhandboken för att avgöra hur länge du ska ladda enheten.
Om LED-lampan på OneBlade-handtaget blinkar när du ansluter det till strömkällan fortsätter den att blinka under laddning innan den börjar lysa med fast sken när enheten är fulladdad. LED-lampan släcks 30 minuter efter att din OneBlade har laddats för att spara energi.
Om din OneBlade har en lysdiod på kontakten/adaptern lyser den med fast sken när den är ansluten till en strömkälla. Det ändras inte när OneBlade är fulladdad.
Om så är fallet för din OneBlade ska du läsa i användarhandboken för att avgöra hur länge du ska ladda enheten.
Batteriprocenten på OneBlade-handtaget ökar allteftersom det laddas. Enheten är fulladdad när procentsatsen når 100 %.
Om batteriet på din OneBlade börjar bli urladdat blinkar den lägsta laddningsstapeln när du ansluter enheten till en strömkälla. När batteriet är 1/3 fulladdat lyser den nedersta stapeln med fast sken och den andra stapeln börjar blinka.
Denna sekvens fortsätter till dess att alla tre staplar lyser med fast sken, vilket indikerar att din OneBlade är fulladdad. Laddningsstaplarna stängs av 30 minuter efter att OneBlade har laddats för att spara energi.
Se användarhandboken för att ta reda på den rekommenderade laddningstiden för din OneBlade-modell (vanligtvis åtta timmar).
Om du är osäker på om din Philips OneBlade laddas kan du prova att slå på den när den är ansluten till strömkällan. Om det inte går att slå på den betyder det att den laddar.
Det beror på att alla Philips OneBlade-modeller har en säkerhetsfunktion som förhindrar att de slås på under laddning. Detta minimerar risken för att produkten blir våt (t.ex. om den används för våtrakning) när den är ansluten till en strömkälla.
Obs! Om din OneBlade-modell har en lysdiod eller en digital laddningsindikator på handtaget visar den också att produkten laddar.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:QP1424/65 , QP2724/31 , QP6552/15 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›