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Philips support

Hur ändrar jag hastigheten på Philips-epilatorn?

Det finns två hastighetsinställningar. Du kan välja låg hastighet eller hög hastighet genom att trycka på på/av-knappen eller genom att föra hastighetsreglaget uppåt. 

Om du trycker på på/av-knappen en gång startar Philips-epilatorn på hög hastighet (inställning II). Om du trycker på på/av-knappen igen ändras hastigheten till låg hastighet (inställning I). När du trycker på på/av-knappen en tredje gång stängs epilatorn av.

Hur ändrar jag hastigheten på Philips-epilatorn?

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BRE709/00 , BRE749/00 , BRE738/00 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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