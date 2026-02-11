Philips support Hur ändrar jag hastigheten på Philips-epilatorn?

Det finns två hastighetsinställningar. Du kan välja låg hastighet eller hög hastighet genom att trycka på på/av-knappen eller genom att föra hastighetsreglaget uppåt.



Om du trycker på på/av-knappen en gång startar Philips-epilatorn på hög hastighet (inställning II). Om du trycker på på/av-knappen igen ändras hastigheten till låg hastighet (inställning I). När du trycker på på/av-knappen en tredje gång stängs epilatorn av.

Epilatorer i serierna 2000 och 4000 Epilatorn har två hastighetsinställningar. När du använder rakhuvudet finns bara en hastighetsinställning tillgänglig. Den här inställningen är bäst för rakning. Epilatorer i serierna 8000, 9000 och 9900 När du trycker på på/av-knappen börjar epilatorn köras med högsta hastighet. Om du trycker på på/av-knappen igen börjar epilatorn köras med den lägre hastigheten. Använd den lägre hastigheten för områden med lite hårväxt, svåråtkomliga ställen och för områden med ben nära hudens yta, t.ex. vrister och knän.