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Philips support

Kan jag använda min Philips OneBlade för våt- och torrakning?

Alla Philips OneBlade-modeller kan användas på våt och torr hud, med rakgel eller raklödder och till och med i badet eller duschen.

Även om torrakning ofta ger bättre resultat (eftersom vått hår fastnar på huden) kan du raka dig som du vill. Om du väljer att använda raklödder eller rakgel ska du skölja rakbladet regelbundet med vatten för bästa möjliga resultat.

Tips: Även om vissa produkter har ett laddningsportsskydd gäller det inte Philips OneBlade. Du kan använda OneBlade i badet eller duschen utan att täcka över laddningsporten. 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP1924/20 , QP1424/65 , QP6542/19 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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