Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Alla Philips OneBlade-modeller kan användas på våt och torr hud, med rakgel eller raklödder och till och med i badet eller duschen.
Även om torrakning ofta ger bättre resultat (eftersom vått hår fastnar på huden) kan du raka dig som du vill. Om du väljer att använda raklödder eller rakgel ska du skölja rakbladet regelbundet med vatten för bästa möjliga resultat.
Tips: Även om vissa produkter har ett laddningsportsskydd gäller det inte Philips OneBlade. Du kan använda OneBlade i badet eller duschen utan att täcka över laddningsporten.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP1924/20 , QP1424/65 , QP6542/19 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Kan jag använda min Philips OneBlade för våt- och torrakning?
När ska jag byta rakblad på min Philips OneBlade?
Hur använder jag OneBlade på min kropp?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Varför medföljer ingen adapter till produkten?
Vad kan jag använda för att ladda mina Philips-produkter med USB-laddning?