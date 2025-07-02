Hur använder jag OneBlade på min kropp?

Philips OneBlade Intimate-blad ger en nära rakning samtidigt som de minskar risken för skärsår.



Rakningsråd för män: När du rakar pungen är det viktigt att använda den lediga handens fingrar för att sträcka ut huden och hålla den så spänd som möjligt. Det ger en slät yta så att rakbladet kan glida över huden, vilket ger bättre rakningsresultat och minskad risk för skärsår. Raka pungen en bit i taget och var noga med att hålla huden spänd och så slät som möjligt.



Rakningsråd för kvinnor: Sträck ut de yttre blygdläpparna när du rakar dem, så att bladet inte kommer i kontakt med de inre blygdläpparna. Använd din fria hand för att skydda de inre blygdläpparna.



Följ stegen nedan för att raka med det hudskyddande tillbehöret:



1. Fäst Intimate-bladet på handtaget till OneBlade.

2. Tryck på strömknappen för att slå på enheten.

3. Dra i en liten hudyta med två fingrar för att sträcka ut huden och få hårstråna att stå upprätt. Placera endast bladet på helt utsträckt hud. Se tipsen ovan för mer information.

4. Se till att bladet har fullständig kontakt med huden och inte hålls i en vinkel.

5. Flytta apparaten långsamt med lätt tryck. Se till att huden förblir utsträckt under rakningen.



När du har rakat klart stänger du av enheten och rengör den noggrant.



Se Hur rengör jag min OneBlade? i vanliga frågor och svar för mer ingående anvisningar.

