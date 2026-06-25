Philips support Måste jag ta bort gummipluggen från Philips Airfryer-pannan?

Nej, du behöver inte ta bort den eftersom den håller korgen i din Philips Airfryer på plats. Om du tappar bort den kan du beställa en ny via Philips onlinebutik eller kontakta ditt lokala servicecenter.

Så här sätter du i gummipluggen om den trillar ut: Sätt i gummipluggen från ovansidan av pannan med spetsen mot hålet. Med ena handen drar du i spetsen från baksidan medan du trycker från ovansidan med den andra handen tills den konformade spetsen är helt isatt i hålet. Se även videon nedan: Se även videon nedan: