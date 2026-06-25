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Måste jag ta bort gummipluggen från Philips Airfryer-pannan?

Nej, du behöver inte ta bort den eftersom den håller korgen i din Philips Airfryer på plats. Om du tappar bort den kan du beställa en ny via Philips onlinebutik eller kontakta ditt lokala servicecenter.

Måste jag ta bort gummipluggen från Philips Airfryer-pannan?

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD9270/70R1 , HD9280/60R1 , HD9252/90R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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