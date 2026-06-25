Måste jag ta bort gummipluggen från Philips Airfryer-pannan?
Nej, du behöver inte ta bort den eftersom den håller korgen i din Philips Airfryer på plats. Om du tappar bort den kan du beställa en ny via Philips onlinebutik eller kontakta ditt lokala servicecenter.
Sätt i gummipluggen från ovansidan av pannan med spetsen mot hålet.
Med ena handen drar du i spetsen från baksidan medan du trycker från ovansidan med den andra handen tills den konformade spetsen är helt isatt i hålet.
Se även videon nedan:
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:HD9270/70R1 , HD9280/60R1 , HD9252/90R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›