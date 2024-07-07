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Philips support

Hur monterar jag den manuella Philips Avent-bröstpumpen?

Den här artikeln gäller de Philips Avent-bröstpumpar som visas nedan. 
 
Följ anvisningarna nedan för att montera den manuella Philips Avent-bröstpumpen.

Obs! Se till att före användning ha rengjort och desinficerat bröstpumpens alla delar som kommer i kontakt med bröstmjölk.

Hur monterar jag den manuella Philips Avent-bröstpumpen?

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF430/01 , SCF430/16 , SCF430/13 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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