Philips support Hur monterar jag den manuella Philips Avent-bröstpumpen?

Den här artikeln gäller de Philips Avent-bröstpumpar som visas nedan.



Följ anvisningarna nedan för att montera den manuella Philips Avent-bröstpumpen.



Obs! Se till att före användning ha rengjort och desinficerat bröstpumpens alla delar som kommer i kontakt med bröstmjölk.

Montera den manuella bröstpumpen Sätt in den (vita) ventilen i pumpenheten underifrån. Tryck in ventilen så långt det går (bild 1). Skruva fast pumpenheten medsols på flaskan tills den sitter fast ordentligt (bild 2). För in skaftet i silikonmembranet. Se till att skaftet trycks ända in (bild 3). För in silikonmembranet i pumpenheten ovanifrån. Se till att det sitter ordentligt runt kanten genom att trycka ned det med fingrarna för att få en perfekt tätning (bild 4). Fäst handtaget på membranet med skaftet genom att haka i hålet i handtaget över änden på skaftet. Tryck ned handtaget på pumpenheten tills det klickar på plats (bild 5). Placera kudden i pumpenheten och se till att kanten täcker pumpenheten. Tryck in kuddens inre del i tratten mot linjen som anges med en pil och se till att kuddens kanter är ordentligt förseglade runt pumpenheten (bild 6). Endast för den manuella bröstpumpen Essential SCF417: Tryck in mellan inläggen för att avlägsna eventuell kvarvarande luft.