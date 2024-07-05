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Philips support

Hur använder jag min manuella Philips Avent-bröstpump?

Om du är osäker på hur du använder den manuella Philips Avent-bröstpumpen kan du läsa våra instruktioner nedan.

Ta isär, rengör och desinficera alla delar innan du använder bröstpumpen för första gången och efter varje användning.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF430/01 , SCF430/16 , SCF430/13 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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