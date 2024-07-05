Hur använder jag min manuella Philips Avent-bröstpump?
Om du är osäker på hur du använder den manuella Philips Avent-bröstpumpen kan du läsa våra instruktioner nedan.
Ta isär, rengör och desinficera alla delar innan du använder bröstpumpen för första gången och efter varje användning.
Obs! Använd alltid bröstpumpen med kudden.
Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten och se till att bröstet är rent.
Tryck den monterade pumpenheten mot bröstet. Se till att bröstvårtan är centrerad så att kudden sluter tätt.
Börja försiktigt att trycka ned handtaget tills du känner ett sug på bröstet (se bilden nedan). Låt sedan handtaget återgå till viloläget. Upprepa det här steget snabbt 5–6 gånger för att påbörja utdrivningsreflexen.
Obs! Du behöver inte trycka ned handtaget helt. Tryck ned det tills det känns bekvämt för dig. Även om du inte använder all sugeffekt som pumpen kan generera börjar mjölken snart rinna.
När mjölken börjar rinna sänker du rytmen genom att trycka ned handtaget och hålla det nedtryckt en stund innan du låter det återgå till viloläget. Fortsätt med den här rytmen medan mjölken rinner. Om du blir trött i handen kan du prova att använda den andra handen eller pumpa från det andra bröstet.
Obs! Oroa dig inte om mjölken inte flödar omedelbart. Koppla av och fortsätt att pumpa. Justera bröstpumpen på bröstet då och då för att stimulera mjölkflödet.
Fortsätt pumpa tills du känner att bröstet är tomt.
När du är klar med pumpningen tar du försiktigt bort bröstpumpen från bröstet och skruvar bort flaskan från pumpenheten. Rengör bröstpumpens andra använda delar.
Kontakta oss för att få ytterligare hjälp om du fortfarande har problem med att använda den manuella Philips Avent-bröstpumpen.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:SCF430/01 , SCF430/16 , SCF430/13 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›