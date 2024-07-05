Hur använder jag min manuella Philips Avent-bröstpump?

Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten och se till att bröstet är rent.

Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten och se till att bröstet är rent.

Tryck den monterade pumpenheten mot bröstet. Se till att bröstvårtan är centrerad så

Tryck den monterade pumpenheten mot bröstet. Se till att bröstvårtan är centrerad så

Börja försiktigt att trycka ned handtaget tills du känner ett sug på bröstet (se bilden nedan).

Låt sedan handtaget återgå till viloläget. Upprepa det här steget snabbt 5–6 gånger för